Proyecto de los 500 años: Hacer de Coyoacán un museo

Patrocinios privados es lo que la secretaria de Cultura, Hilda Trujillo, propone para esta alcaldía que a su decir concentra el mayor número de estudiantes, académicos y artistas a nivel nacional, “y quizás en América Latina”. Con base en ello –según aduce en su experiencia al frente de museos, como el Frida Kahlo y el Anahuacalli–, llevará a cabo el proyecto “500 años: Coyoacán es el museo”, que adelanta a Proceso: reunir en ruta integral 11 inmuebles prioritarios cuyos diagnósticos en restauración y conservación están ya elaborados.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dedicada a la promoción artística y cultural, Hilda Trujillo Soto devela la misión de su proyecto “500 años: Coyoacán es el museo (1522-2022)”, en el marco conmemorativo de la creación de este ayuntamiento al sur de la Ciudad de México, donde en su modalidad de alcaldía ella funge ahí como secretaria de Cultura.

“Si yo me dijera –expone– cuál es la misión y visión de ‘500 años: Coyoacán es el museo’, diría que crear y conservar el patrimonio cultural, histórico, artístico y mueble e inmueble para hacerlo disfrutable entre los coyoacanenses y nuestros artistas. No es con una finalidad turística, el fin último es y será para quienes vivimos aquí.”

Todo museo, dice, sea el MoMA, Guggenheim, Louvre, MUAC, Frida, el Anahuacalli o el Munal, se maneja como una marca cultural:

“Dada en México la debilidad del Estado a nivel federal en la Secretaría de Cultura y en la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, si no volteamos a ver los patrocinios, no habrá futuro. Y eso lo sé porque durante 18 años levanté dos museos con ayudas de empresas, como Bank of América o la Fundación Alfredo Harp Helú. Coyoacán concentra el mayor número de estudiantes, académicos, artistas a nivel nacional y quizás en América Latina.

“Todos los museos poseen un manual de operación, un plan estratégico, programas educativos, de restauración y conservación. Así, dentro de este proyecto y si bien hay más edificios, contamos con 11 inmuebles prioritarios que abarcan este museo. Tenemos ya los estudios para los diagnósticos en restauración y conservación, estamos ya elaborando todos esos manuales, las cédulas, la documentación completa para un museo.”

Porque va a funcionar como un museo, para lo cual “ya se están llevando a cabo políticas de manejo de museo”. Flexibiliza:

“Bueno, será para quienes nos visitan también; pero como tenemos una política urbana y una política de manejo de museo, no quiere decir que este museo vaya a ser sólo para turistas. No, lo vas a hacer para la comunidad de Coyoacán, para las personas de la Ciudad de México y para que se conserve nuestro acervo, eso es muy importante. No es un tema turístico, ¿eh? No lo es. Es un tema de conservación, de ser habitable la zona, de crear un sello cultural por la identidad de Coyoacán y de dar lo mejor a los coyoacanenses.”

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2378 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 29 de mayo de 2022.