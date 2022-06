Alito, traiciones y rupturas en los círculos del poder

La violencia política se desató en el formato de audioescándalos. Un par de semanas antes de las elecciones para renovar seis gubernaturas, desde el gobierno de Campeche se revelaron grabaciones que exhiben al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y éste, a su vez, respondió con un audio con el cual denunció haber sido amenazado por el gobierno federal. El mensajero, de acuerdo con lo escuchado, es su compadre, el senador del Partido Verde Manuel Velasco. En entrevista, el también exgobernador de Chiapas da la versión de los hechos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- De ser puente entre priistas y el gobierno de la República, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, quedó exhibido y utilizado por su propio compadre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para acusar una persecución política en su contra desde Palacio Nacional, presuntamente por negarse a apoyar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Alejandro Moreno planeó grabar esa conversación con fines políticos y utilizarme”, denunció el senador Manuel Velasco en entrevista con Proceso.

“Yo hablaba a título personal (con Moreno), en una reflexión entre amigos: ‘Oye, a ver dialoga con todos, busquen la manera de llegar a un acuerdo’. Fue una reflexión a título personal de que las cosas se estaban enredando y se estaban poniendo tensas”, asegura.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha difundido cinco audios en los cuales el exgobernador de ese estado y dirigente del PRI, Moreno Cárdenas, sostiene conversaciones en las que expone presuntos esquemas de financiamiento ilegal con fines electorales, denostaciones verbales contra la prensa y negocios personales evitando rendir cuentas. En el contexto, el líder priista difundió su propio audioescándalo.

En la grabación de casi nueve minutos, que Moreno hizo público el pasado 31 de mayo y que presuntamente habría sido grabado el 8 de abril, previo a la discusión de la reforma eléctrica en el Congreso, Velasco le dice que fue llamado por el “dos”, en una supuesta referencia al secretario de Gobernación, Adán Augusto López –porque conoce de su cercanía–, quien le habría dicho que: “si no jalabas, se iban a ir con todo”.

Más adelante, el “Güero Velasco” le recomienda que dialogue y que diga: “Recibí el recado del Güero, pero no se me hace que sean las formas, mediante amenazas; yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, y sigo abierto a dialogar”.

En entrevista con este semanario, el legislador del Partido Verde desconoce haber hablado de una amenaza y dice que es la interpretación que Alejandro Moreno le quiso dar.

“Me acaba de mandar a amenazar con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Queda claro en la llamada y la grabé por temas de seguridad”, dice el dirigente nacional del PRI al terminar la conversación.

También exgobernador de Chiapas, Velasco reitera en la entrevista su posición publicada en redes sociales: que era una conversación privada en la que hablaba a título personal, que fue desvirtuada, pues nunca amenazó a nadie, y Moreno violó su confianza al grabarlo sin su consentimiento.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2379 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.