Dos largometrajes referidos a extraordinarias mujeres de la cultura latinoamericana hicieron su aparición en el género de no ficción durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tuvo lugar del 10 al 18 de junio pasado. En ambos jugaron un papel definitivo los nietos de las artistas mexicana y chilena: de Izquierdo (1902-1955), Alberto Carmona y Marisa Posadas, para María Izquierdo. Mujer y artista, dirigido por Gabriel Santander Botello; de Parra (1917-1967), Ángel y Javiera Parra Orrego, para Violeta existe. El reflejo familiar de una voz universal, realizado por Rodrigo Avilés. En entrevista, los cineastas relatan los pormenores.

GUADALAJARA, Jal. (Proceso).–La pintora mexicana María Izquierdo había permanecido olvidada en los últimos años, a decir de su nieta Marisa Posadas, por lo que le emociona que sea la protagonista de un documental, el que dirige Gabriel Santander Botello.

María Izquierdo: Mujer y artista tiene una duración de 63 minutos y se presentó en la 37 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) –efectuado del 10 al 18 de junio–. Es un retrato de María Cenobia Izquierdo Gutiérrez, nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 30 de octubre de 1902, y fallecida en la Ciudad de México el 2 de diciembre de 1955.

En la cinta se ve a Izquierdo como madre de un varón, Carlos, y dos mujeres, Amparo y Aurora, y divorciada, lo cual en su época era mal visto, no obstante lo cual salió adelante como pintora en una sociedad machista.

Asimismo se habla de su relación amorosa con Rufino Tamayo, quien se separó de ella para casarse con la pianista Olga Flores Rivas; igualmente, del apoyo de Diego Rivera al principio de su carrera porque después éste, junto con David Alfaro Siqueiros, impidió que creara un mural en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, que le había comisionado el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez.

El largometraje destaca que fue la primera mujer mexicana en exponer en el extranjero, en el Art Center de Nueva York en 1930, con 14 óleos, entre retratos, paisajes y naturalezas muertas, y cómo, aunque se deterioró su estado de salud, no dejó de pintar.

En el documental se incluyen animaciones de sus pinturas, fotografías de la época, recreaciones de la artista con la actriz Sandra Luna, y se intercalan los testimonios de Andrés y Renata Blaisten, Arturo Camacho, Cristina Castellanos, Aurora Jacobed Ville, Clarissa Malheiros, Alfonso Miranda, Renata Villaseñor, Alejandra Yturbe y los nietos de la artista Alberto Carmona y Marisa Posadas.

Un momento ideal

Santander Botello (Ciudad de México), productor, guionista, locutor, periodista cultural y creador de más de ocho series de televisión, enaltece que “es un momento muy propicio para retomar la historia de María Izquierdo como un gran ejemplo de tenacidad, audacia y coraje”.

Trabajó el documental por más de dos años, “se fue prolongando el tiempo por el covid-19”, comenta, y sigue:

“No se dejaba, no se deja…, pero todo fue posible también por el entusiasmo y el interés que poseen por su abuela los nietos, en especial Alberto Carmona”.

El realizador revela en entrevista que María Izquierdo: Mujer y artista nació de una inquietud personal:

“Por la fascinación de su obra, de su trabajo artístico. En realidad yo no conocía mucho de la vida de María, pero su propia obra me llevó a escarbar en su vida, en su biografía, y nos fuimos dando cuenta de que era un gran tema para un documental. Entonces se buscó la manera de filmar y financiarlo, y se efectuó gracias al apoyo de la Comisión de Filmaciones de Jalisco y del Gobierno de Jalisco, y entraron también como coproductores el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y el Canal 22. Como siempre, el dinero no alcanza y la pandemia se cruzó cuando íbamos a empezar.”

Para él “ha sido un placer investigar a una mujer como María y situarse en la historia de las artes visuales del siglo XX en México, es todo un banquete”. Anexa:

“Además se va creando un recuento del arte mexicano en el siglo XX, en el que se entreveran todos los personajes importantes de la cultura, porque ahí están Rufino Tamayo con una relación sentimental con María, Diego Rivera, Pablo Neruda, Lola Álvarez Bravo, incluyendo a Octavio Paz, Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia, quienes escribieron muy bonito sobre ella, y la nota discordante de cuando no la dejaron crear un mural. Pero quien enriquece enormemente la historia de María es el poeta, dramaturgo, novelista y actor francés Antonin Artaud”.

Se le comenta que impacta cuando se habla cómo Olga Flores separa a los artistas, y relata:

“Olga era una mujer de carácter tremendo. Bueno, era un choque de trenes, porque María también. La verdad, creo que Rufino vio ahí la conveniencia más que la pasión. De hecho, al ver la historia de creadores importantes en México y en el extranjero, uno se da cuenta de que, cuando hay alguien que los apoya, que está con ellos, y se dedican a la administración y a la difusión de su obra, cambia mucho su situación. Y ese fue el caso de Rufino, porque Olga se dedicó en cuerpo y alma a la obra de Rufino y eso a él le ayudó muchísimo en su carrera, obviamente estamos dejando de lado el genio, la calidad artística”.

En 1945, Izquierdo es contratada para realizar un mural en el entonces Departamento del Distrito Federal, donde iba a desarrollar la historia de la Ciudad de México; cuando ya laboraba en ello, recibió una nota en la que se le indicaba que el proyecto se cancelaba.

Se argumentaron razones técnicas, pero se había realizado una junta secreta donde Rivera y Siqueiros le pidieron a Javier Rojo Gómez la cancelación. Santander Botello arguye:

“Fue misoginia. Fue esa incapacidad de dar una oportunidad a una mujer, porque Diego sabía que era una gran pintora, ya que la impulsó mucho en un principio. Me imagino que independientemente de la frustración y el dolor de la cancelación, le crearon una inseguridad.

“La actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debería considerar de llevar los bocetos que alcanzó a realizar María. Se encuentran en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

Y completa:

“Quien conozca la historia de María Izquierdo encontrará una fuente de inspiración, porque retomamos la cuestión de su lucha en el feminismo, además de su arte, y sin duda fue una gran artista”.

Santander Botello aspira a mostrar María Izquierdo: Mujer y artista en los festivales de cine. Y el estreno en televisión es inminente, aunque aún no hay fecha.

En tanto, la doctora en medicina Marisa Posadas, hija de Carlos Posadas Izquierdo, nacida en la Ciudad de México hace 70 años, admite en entrevista con Proceso que ella no se ha dedicado mucho a la obra ni al legado de su abuela, pero sí lo han hecho varios de sus primos:

“Conviví con ella, pero yo era muy pequeña. Me acuerdo muy bien de su cara y de su casa. Me podía quedar horas viéndola por su peinado y su vestimenta mexicana. ¡La admiro mucho! Le importaba ser feminista, pero de manera diferente a lo que ahora es el feminismo. Fue una mujer muy valiente, ya que se enfrentó a muchas cosas y supo salir adelante siempre.”

Remite al incidente de la cancelación del mural:

“Le dolió mucho que la bloquearan Rivera y Siqueiros, y se vino un poco abajo. Le dio una embolia y se le paralizó la mitad del cuerpo del lado derecho. Pero con la mano izquierda tomaba su mano derecha y pintaba. Recuerdo que le costaba mucho trabajo también caminar. La vi pintar así cuando vivía con nosotros en Ciudad Victoria. Ella nunca se rindió. Comía al vender un cuadro, y mi papá le ayudaba.”

Resalta que le gusta mucho el colorido de su obra. Y rememora que lloró cuando vio el documental. Ella misma narra en la cinta que estaba en la casa de su abuela cuando ésta murió. Y manifiesta:

“Me encantó el filme. María Izquierdo es un ejemplo para todas las mujeres, sin duda alguna.”

Reportaje publicado el 3 de julio en la edición 2383 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.