Entrevista con Marcelo Ebrard: El encuentro Biden-AMLO, la DEA y una "campaña de desprestigio"

El canciller desliza hacia los desencuentros con la DEA el origen de una campaña en Estados Unidos en la cual se asegura que México no ha dado resultados en materia de seguridad. Previo al encuentro del martes 12 entre los presidentes de México y Estados Unidos, Ebrard expone los temas a tratar en la agenda bilateral, entre los que se encuentran –además de la lucha contra el crimen– los esfuerzos económicos para atajar los efectos de la inflación y de una posible recesión estadunidense, así como los retos en materia de migración.

WASHINGTON (Proceso).–En su visita oficial a la Casa Blanca el próximo martes 12, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmentirá la campaña que difunden las agencias federales de Estados Unidos sobre que no se está avanzando en la cooperación de seguridad, adelanta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

“En (materia de) seguridad la reunión es una buena oportunidad para revisar dónde estamos y los avances bajo el Entendimiento Bicentenario, porque hay toda una campaña en Estados Unidos de que no se han logrado cosas; y lo cierto es que sí se han logrado muchísimas cosas”, dice el canciller en entrevista con Proceso.

La agenda de temas de la sesión de trabajo con el presidente estadunidense, Joe Biden, incluye por igual la definición de una estrategia económica para detener la inflación, cooperación en materia migratoria y algunas propuestas en este sentido.

“Será un diálogo sobre dos prioridades de corto plazo. ¿Cuáles son? La principal, trabajar juntos en una estrategia económica común por el tema de las presiones inflacionarias ante el riesgo de una desaceleración macroeconómica y la otra es de seguridad”, agrega el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La semana pasada, durante sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, el mandatario mexicano, además de asegurar que con Biden abordaría los temas que enumera su canciller, agregó que a su homólogo le expondría el caso del periodista australiano Julian Assange.

“Lo de Assange no sé cómo el presidente López Obrador lo vaya a tratar porque no está en la agenda bilateral que tenemos hasta ahora. No sé si su intención sea comentárselo o hacerle alguna referencia al presidente Biden; eso ya lo veremos más adelante, pero hasta ahorita yo no lo tengo como un tema principal en la agenda bilateral”, aclara el encargado de la política exterior de México.

López Obrador, quien etiquetó a Assange con el título de “el mejor periodista el mundo”, prometió que le propondría a Biden que le retire los cargos criminales de espionaje.

Las autoridades británicas extraditarán a Estados Unidos al fundador australiano de WikiLeaks, quien enfrentaría una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

Conflicto con la DEA

López Obrador expondrá ante Biden que México ha cumplido con su parte en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, contrario a la campaña de desprestigio, de la cual el canciller indirectamente señala a la administración antidrogas estadunidense (DEA).

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2384 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.