Sheinbaum vs. INE y el Tribunal Electoral, un choque que puede acabar en inhabilitación

Desde el INE advierten: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mantiene un “inédito y absoluto enfrentamiento” contra las autoridades debido a sus actos proselitistas durante 2022. De continuar así en los contextos de las elecciones del Estado de México y Coahuila, la mandataria podría enfrentar “consecuencias serias” que, incluso, la podrían imposibilitar a aspirar a un cargo de elección popular, como la Presidencia de la República.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, protagoniza un “inédito” enfrentamiento con las autoridades electorales mexicanas al desacatar las medidas dictadas contra ella por participar en diferentes actos de campaña y procesos electorales en este 2022, pero que tienen la mira puesta en los comicios presidenciales de 2024.

Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) advierten que la candidata favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cometido actos que infringen –hasta ahora– cinco artículos de tres leyes en materia electoral por su partición en actos masivos en diferentes estados, además de la capital del país, así como por sus declaraciones en medios de comunicación y las publicaciones que realiza en sus redes sociales.

Aunque la mandataria niega que viola la ley y asegura que sólo ejerce sus derechos políticos, la consejera electoral Claudia Zavala Pérez asegura que la conducta pública de Sheinbaum se asemeja a otros casos ocurridos en la historia del proceso electoral mexicano, en los cuales se evidencia que “los políticos y servidores públicos generalmente tratan de realizar conductas fraudulentas”. Y pone de ejemplo los escándalos generados por el Pemexgate y Los Amigos de Fox, entre otros. “Hay muchos asuntos en los que lamentablemente siempre se ve que quieren hacer fraude a la ley”.

Respecto de la jefa de Gobierno, Zavala Pérez expone: “Lo que yo no había visto es el absoluto enfrentamiento, el expresar: ‘Pues no cumplo lo que dice el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación)’.

“Eso es lo que yo vi, sobre todo ahora que concluyó el proceso de Revocación de Mandato, cuando era expresa la orden de: ‘No puedes hacer esto’, y lo continuaban haciendo. Eso para mí fue novedad, el franco enfrentamiento a las decisiones, cuando ya les dicen ‘esto es así’; y no quererlo acatar”.

La consejera recuerda las declaraciones que hizo la morenista en febrero último, cuando el INE le solicitó bajar de su cuenta de Twitter dos mensajes en los cuales habló de la inversión en materia de agua en Iztapalapa y promovió la participación en la Consulta de Revocación de Mandato de López Obrador. De acuerdo con la medida cautelar del INE, ratificada por el tribunal, ella estaba violando la veda electoral.

El 24 de febrero pasado, en una conferencia en la alcaldía Magdalena Contreras, la jefa de Gobierno expresó sobre las medidas de la autoridad electoral: “¡Claro que vamos a cumplir con el mandato que nos dan!, pero vamos a seguir hablando de lo que no nos dejan hablar… Se sintieron muy agraviados. Entonces, ahora vamos a decir que los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar y me obligan a bajar tuits”.

Asimismo Sheinbaum señaló que el INE estaba más preocupado por revisar su cuenta de Twitter que por cumplir su obligación de promover la participación de la consulta el 10 de abril siguiente. “Vamos a seguir informando, es obligación nuestra; claro, cuidando las formas y lo que se establece, pero es muy importante que el Instituto Nacional Electoral informe, llame a la participación; es su obligación constitucional”.

