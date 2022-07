La Columna Cívica y el gobernador de Tamaulipas, de aliados por conveniencia a enemigos jurados

Rota la alianza con los integrantes de la Columna Cívica Pedro J. Méndez –que le funcionó durante el sexenio–, el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, arremetió contra la organización que ahora se manifiesta abierta simpatizante de Morena. El mandatario reactivó órdenes de aprehensión contra sus exaliados, incluso arrestó a su dirigente, Octavio Leal Moncada. Los ánimos se exacerbaron el lunes 11, cuando reprimió a quienes piden la liberación de su líder.

HIDALGO, TAMPS.– Unos 500 integrantes de la Columna Pedro J. Méndez avanzan veloces por la Carretera Nacional hacia el sur. Unos van a pie, otros en coche. Se detienen a la altura del ejido La Rosalva al ver una barricada de policías estatales desplegada unos 100 metros adelante. Se encienden las alarmas pues se trata del Grupo de Operaciones Especiales, los temibles Gopes, la más efectiva fuerza de respuesta creada hasta ahora por el gobierno estatal.

A las 16:00 horas del lunes 11 los manifestantes, procedentes de Hidalgo y localidades aledañas, intentan bloquear la vía federal Victoria-Monterrey. Su propósito es impedir que los agentes ministeriales regresen al municipio donde toda la mañana habían hecho diligencias relacionadas con el arresto en Monterrey de Octavio Leal Moncada, líder del grupo de autodefensas, acusado de doble homicidio.

En ambos lados de la carretera han incendiados fardos de heno, de los que aún se desprende humo oscuro.

El pavimento arde a 44 grados; un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobrevuela el entorno mientras se escucha un chisporroteo de truenos. Son disparos procedentes de la barricada.

La marcha se desintegra y retrocede. Llenos del pánico, los manifestantes que van a pie huyen al monte, los coches meten reversa y los tráileres que pretendían utilizar para el bloqueo son abandonados en la orilla del asfalto.

Tres integrantes de las autodefensas resultan heridos, según los reportes de ese día. Al parecer un coche fue golpeado por una patrulla y se volcó. Un policía también queda lastimado en la colisión. Mientras buscan refugio se oye el zumbido de las balas; algunos autodefensas comentan que los tiros fueron al aire, con propósito disuasivo; otros aseguran que los sintieron cerca de su cabeza.

La manifestación y disolución del bloqueo –de los que el reportero fue testigo– confirman la fractura definitiva de la relación que alguna vez hubo entre la Columna Armada Pedro J. Méndez y el gobernador panista saliente Francisco García Cabeza de Vaca. Durante años, dicen ellos, la convivencia fue armónica.

El grupo de autodefensas, que ahora se hace llamar Columna Cívica, renegó del PAN y en 2018 decidió apoyar a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, su candidato presidencial; en 2021 lo hicieron por Américo Villarreal Anaya, quien ganó la gubernatura y hoy es mandatario electo. Ello motivó al gobierno de García Cabeza de Vaca a reactivar unas 40 órdenes de aprehensión que les tenía guardadas a los líderes de esa columna por diversos delitos.

Para el gobierno estatal saliente la Columna Cívica es una organización criminal ligada al Cártel del Golfo. Un reporte de inteligencia policiaca, al que este semanario tuvo acceso, asegura que los integrantes de ese grupo se dedican al huachicoleo, al narcotráfico y al trasiego de migrantes.

El reportero contactó al secretario general de Gobierno estatal, Gerardo Peña Flores, para conocer su versión. El funcionario rechazó la petición de una entrevista.

Fin de una simbiosis

En la campaña para la gubernatura en 2016, el candidato panista Francisco García Cabeza de Vaca estableció con la Columna Armada Pedro J. Méndez un acuerdo simbiótico. Si él triunfaba en las urnas, les daría respaldo con programas sociales en su región; en reciprocidad, ellos se comprometieron a darle su voto.

Para reafirmar su compromiso, el panista declaró en un recorrido proselitista que era “cobarde” ligar a la columna con el crimen organizado, como se mencionaba por esas fechas.

El 23 de abril de ese año se publicó incluso una fotografía en la cual aparece Nohemí Estrella Leal –entonces candidata a dipu­tada local de Acción Nacional del distrito 13 y el líder de la agrupación– en un mitin municipal en Hidalgo, el corazón geográfico de la autodefensa, junto con el abanderado albiazul, quien ese año triunfó en las urnas.

Hoy la alianza está rota debido al apoyo de la columna a Morena. El líder de las autodefensas de Hidalgo, Octavio Leal Moncada, El Tarzán, de 79 años, fue detenido en Monterrey, acusado de un doble homicidio cometido en 2010. Estrella Leal también tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada.

En entrevista efectuada en ese municipio, donde se asienta el liderazgo de la columna, Estrella Leal dice que su movimiento se inició para defenderse de ataques de Los Zetas y, ya organizados, incursionaron en política con el PAN, partido con el que consiguieron alcaldías y diputaciones.

El arresto de Octavio Leal es una venganza por el cambio de simpatías de la columna, afirma la exdiputada, y cuestiona al gobierno de García Cabeza de Vaca por activar órdenes de aprehensión por hechos que ocurrieron hace más de una década y por los ataques públicos a los integrantes de la columna, a los que la autoridad estatal acusa de ser delincuentes.

“En su momento, cuando Francisco García Cabeza de Vaca iba por la gubernatura, se presentó con nuestro líder, Octavio Leal Moncada, a solicitarle apoyo, vino aquí y se lo dimos. En ese tiempo éramos Columna Armada Pedro José Méndez. Se le recibió a él y a su comitiva. Se le llevó al triunfo, y al poco tiempo nos desconoció. Y ahora ya somos asesinos y delincuentes”, dice Estrella Leal.

En la reciente campaña, el candidato morenista Américo Villarreal Anaya escogió Hidalgo para su cierre, el 28 de mayo. Hubo miles de asistentes y él aprovechó para agradecer la presencia de los “cabalgantes de la Columna Cívica”, a los que consideró víctimas de intimidación del gobierno estatal.

“Han usado los instrumentos del Estado nada más para su beneficio. (Las autoridades) manipulan la justicia a su conveniencia, a la impunidad, y a señalar a gente inocente cuando les conviene, y construyen carpetas de investigación para amedrentar, para intimidar, para sembrar miedo, y lograr sus perversos propósitos. Eso se acabó”, dijo Villarreal.

A solicitud de entrevista sobre el tema del respaldo de la Columna a su campaña, Villarreal Anaya respondió brevemente y por escrito. Sin abundar, dijo que entre ellos hubo “coincidencias”:

“La columna cívica Pedro J. Méndez votó por Morena y nuestra candidatura porque vieron en nuestras propuestas de justicia coincidencias, como el freno a las persecuciones injustificadas por parte del gobierno del estado. Así se dijo cuando hubo un acto masivo de apoyo, y lamentamos lo que pasó después. En cuanto a la detención, estaremos atentos a que se siga el debido proceso en el marco de la ley.”

De Cabeza de Vaca a Villarreal

Hidalgo es una comunidad rural reconocida porque aquí se encuentra la Virgen del Chorrito, el punto de turismo religioso más visitado del noreste de México. Los pobladores viven de la ganadería, del cultivo de cítricos y chile y de la venta de chorizo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio tiene 17 mil habitantes.

El alcalde José Juan Contreras Castillo fue postulado por el PAN, pero ya cambió sus simpatías hacia Morena. Lo mismo ocurre con los demás munícipes de la región que decidieron dejar el partido albiazul para sumarse a la llamada Cuarta Transformación.

Derivaron su movimiento hacia la política como una forma de llevar a los suyos a los cargos de representación popular, como diputados o alcaldes. Ya no querían que se los impusieran las dirigencias de los partidos que, desde Ciudad Victoria, “no tienen idea de lo que pasa en las comunidades”, explica uno de los integrantes de la Columna Cívica.

En el municipio abundan las alusiones al prócer Pedro José Méndez, militar nacido en Hidalgo que estuvo bajo las órdenes del presidente Benito Juárez e incluso dio batalla a los franceses en la segunda intervención. Su vida ha sido inspiración para nombrar al grupo de autodefensa.

En la elección estatal del 5 de junio pasado, la Columna Cívica respaldó a Américo Villarreal Anaya, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas (Morena, PT, Verde), quien derrotó a César Verástegui, de Acción Nacional, afín a García Cabeza de Vaca. La columna demostró su músculo electoral en esos comicios, pues en el distrito local 13, donde están sus municipios, el morenista obtuvo 56% de los sufragios.

Nohemí Estrella, quien fue diputada de las legislaturas tamaulipecas 63 y 64, dice que el rompimiento de la columna con el gobernador panista se debe a que no recibieron su respaldo. Recuerda que el acercamiento con Villarreal Anaya fue cuando el político acudió a exponer su plan de trabajo en campaña.

Afirma que las decisiones de la columna son horizontales y se toman en asamblea, y asegura que fue “el pueblo” el que optó por seguir a Villarreal, médico cirujano, “por su preparación y su sencillez”.

En agosto de 2019 el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo se reu­­nió con los dirigentes de la Columna Cívica en Hidalgo para anunciar programas de inversión. El anfitrión fue precisamente el profesor Leal Moncada, quien le dijo que, aunque se defendían armados, lo hacían dentro de la ley. Peralta luego tuvo que aclarar que, si bien enteró al gobernador García Cabeza de Vaca de su visita, éste no le notificó la orden de aprehensión que existía contra Leal Moncada, líder de la organización.

Para Estrella Leal, la detención de Octavio Leal se hizo con delitos inventados, pues “es un gran líder” y el gobierno está dolido porque ya no lo respalda. Sostiene que el mandatario panista los presiona con órdenes de aprehensión “fabricadas” y dice que no permitirá que las sigan ejecutando. “Nos vamos a defender, no nos vamos a dejar”.

Insiste: la columna no es un grupo delictivo, es una colectividad organizada “de hombres y mujeres valientes” que hace 12 años tuvieron que defenderse de ataques, sin respaldo de la policía estatal ni del Ejército.

“Hasta que nos organizamos, le dijimos al que tuviera arma que la sacara. Hay que defender a nuestras familias. No vamos a permitir que se lleven a nuestros hijos o que a nuestras hijas las violen y las maten. Como mujer, hace 12 años fui una de las primeras que me levanté en armas. Tengo a mis hijas y no quería que me las mataran o que las secuestraran, y me uní a la lucha.”

No existe en el grupo cobro de cuotas, pues lo que hacen es ayudar a quienes requieren de su respaldo, reitera la exdiputada.

“Hoy es Columna Cívica Pedro J. Méndez. Que quede claro: no somos grupos delictivos en coalición con criminales. Nos organizamos por nuestras familias. Se acercan comerciantes y ganaderos a solicitar el apoyo porque el mismo estado les manda quitar sus productos y les cobra cuotas con extorsiones. Las denuncias están ante el Ministerio Público”, asegura.

Y niega que exista un autogobierno en el territorio de la columna, pues sus integrantes son respetuosos de las leyes.

Por parte de Morena, el delegado estatal Ernesto Palacios se negó a hablar sobre el tema. Quien sí se pronunció fue el legislador local Armando Zertuche Zuani, quien dice que la columna se formó por la indefensión en la que quedaron sus habitantes con la guerra contra el narco que emprendió el gobierno de Felipe Calderón.

Luego del apoyo de casi un sexenio a García Cabeza de Vaca, la relación terminó cuando se rompieron los acuerdos entre las partes, dice el morenista.

“¿Por qué cuando apoyaban al PAN el gobierno no actuaba como lo hace ahora con ellos? Ojo: no defiendo la situación legal o no legal de los líderes de la columna. Lo que pregunto es por qué los protegieron al grado de que en su tiempo convirtieron toda la región en panista. Lo que se induce es que hubo un rompimiento de acuerdos, y a los que fueron aliados, de la columna, el gobernador los quiso convertir en esclavos.”

Retomar las armas

La Columna Pedro J. Méndez volvió a tomar relevancia nacional el pasado martes 5, día de la captura de Octavio Leal, un ganadero de la localidad y líder máximo de la organización. En la orden de aprehensión que fue girada en 2018 lo acusan de matar a dos personas en el ejido Barbosa. La detención ocasionó que, ese mismo día, fuera bloqueada con tráileres y camionetas la transitada vía federal 85 Monterrey-Victoria, conocida como Carretera Nacional, a la altura del poblado El Tomaseño, en Hidalgo.

El lunes 11 la situación se tornó tensa en la región. Hubo una concentración en el Puente Hidalgo, entrada a la cabecera municipal. Ese día un convoy de 35 patrullas y autos de la Fiscalía General del Estado desaho­garon una diligencia relacionada con la captura de Leal Moncada.

Los lugareños se reunieron en el punto “por precaución”, pues no descartaban que la Fiscalía aprovechara la ocasión para cumplir alguna de las decenas de órdenes de aprehensión que hay por diversos delitos sobre alguno de los dirigentes.

A las 16:00 horas se retiró la fila de autos y a un par de kilómetros de ahí, en la carretera federal 85, los líderes decidieron efectuar un bloqueo para evitar que los ministeriales regresaran. Entonces ocurrió el tiroteo.

Por la tarde de ese día, en otra concentración que hicieron sobre la misma vía federal, bloqueada en un tramo de dos kilómetros con tráileres que fueron atravesados, Nohemí Estrella hizo un duro pronunciamiento sobre la forma en que han sido tratados por el gobierno de García Cabeza de Vaca, y recordó que hace 12 años, cuando se fundó la columna, pelearon armados contra sicarios que querían tomar las comunidades, ahora pueden hacer lo mismo contra la policía estatal.

“Los vamos a enfrentar. Como dice el presidente, (Tamaulipas) es un estado fallado (sic), es un estado que traicionó. Del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hay que decir que la única orden de aprehensión que debe ser ejecutada es la suya, y solicitar la destitución de Irving Barrios (como fiscal estatal).”

“Vamos a seguir luchando, y que lo escuche el estado: en su momento sí anduvimos armados porque nos enfrentamos a Los Zetas, que venían a adueñarse de nuestras tierras. Ahorita llegaron (los policías) con sus armas. Nosotros respetamos a las autoridades y no andamos armados. Pero si hay que sacar armas y conseguirlas, lo vamos a hacer para defender a nuestras familias, como lo que hicieron con nuestros compañeros”, dijo Estrella Leal.

Un informe de inteligencia policiaca de Tamaulipas consultado por Proceso indica que la Columna Armada Pedro J. Méndez fue fundada en 2010 y está enclavada en el municipio de Hidalgo, en la región Centro de Tamaulipas, 90 kilómetros al norte de Ciudad Victoria, y tiene presencia también en Güémez, Padilla, San Carlos, Mainero y Villagrán.

Su líder histórico y fundador es Octavio Leal, internado actualmente en el penal de Reynosa. Las actividades ilícitas de la columna son robo de ganado, extorsión a productores agrícolas y compradores, desaparición de personas, trasiego de drogas; a sus integrantes se les acusa también de homicidios y lesiones cometidos contra habitantes de la misma zona que no se sujetan a su dominio.

Para el tráfico de migrantes usan rutas que van desde Victoria hasta Monterrey o a General Bravo, al norte de Nuevo León. En esos dos puntos tienen casas de seguridad para resguardarlos, dice el informe de inteligencia.

Extraen hidrocarburo de manera lícita en el tramo entre Victoria y Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Concentran su actividad en el tramo del ducto entre los municipios de Mainero e Hidalgo, en Tamaulipas, señala el análisis.

Según esta información de inteligencia, grupos que se desprendieron de la organización fueron víctimas de hostigamiento, como ocurrió en el poblado Buenavista, donde en 2021 balearon domicilios, con víctimas mortales.

El documento dice que Leal Moncada ordenó el homicidio de un familiar que se alió con el cártel contrario al que opera con la columna, sin que se especifique cuál; además menciona que la columna detonó algunos coches bomba contra medios de comunicación y personas en Tamaulipas.

Las órdenes de aprehensión contra los líderes de la organización son del fuero común. En lo que parece un velado reproche al gobierno federal, el informe señala que no hay una sola carpeta abierta por delitos federales, pese a que la agrupación ha incurrido en ilícitos de esa índole.

