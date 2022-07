"Clasifica o se va", el reto para Mónica Vergara

Con motivo del torneo de la Concacaf que comienza el lunes 4 y reparte cuatro boletos para el Mundial y un pase olímpico para París 2024, tres periodistas expertas en futbol femenil reflexionan sobre los alcances de la selección nacional y de su entrenadora, Mónica Vergara, la primera mujer que está en busca de la clasificación.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mónica Vergara es la primera entrenadora en la historia del futbol mexicano que buscará clasificar al Tri femenil a las máximas competencias internacionales: el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pelea por llegar a esos dos torneos comenzará este 4 de julio en el Campeonato W de la Concacaf, en Monterrey, que reparte cuatro boletos directos para la Copa del Mundo y un pase olímpico sólo para el equipo que obtenga el primer lugar. El segundo y tercer sitio podrán ­disputar un repechaje –en fecha y sede por confirmar– para obtener el segundo y último boleto a la justa parisina.

Vergara tendrá dos oportunidades para que México califique por primera vez en 18 años a unos Juegos Olímpicos. Es su principal reto dada la cantidad de cupos que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) otorga para el Mundial.

La última vez que el tricolor asistió a unos Olímpicos fue en Atenas 2004, cuando Leonardo Cuéllar era el entrenador.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), que dirige Yon de Luisa, apuesta por que Mónica Vergara sea la entrenadora que encabece el salto de calidad que necesita la Selección Femenil mayor, que bajo la dirección de los hombres no ha calificado a un Mundial desde que el propio Cuéllar lo hizo en Canadá 2015.

A diferencia de sus antecesores, Mónica Vergara –nombrada entrenadora en enero de 2021– cuenta con una base de futbolistas nacidas y desarrolladas en México que ya mantienen un ritmo de juego constante, gracias a la creación, hace cinco años, de la Liga MX Femenil.

Cuéllar estuvo al mando de la selección mayor durante 18 años, de 1998 a 2016. A su salida, Roberto Medina tomó las riendas del equipo, entre 2017 y 2019, pero fue cesado porque fracasó al no calificar al Mundial de Francia 2019 ni a los Juegos Panamericanos de Lima, ese mismo año.

Christopher Cuéllar, hijo de Leonardo, se sentó en el banquillo en sustitución de Medina y guió al Tri a Lima 2019; luego de que Estados Unidos y Canadá renunciaron a participar en esa justa regional, México y Costa Rica calificaron por su posición en la tabla. En Perú, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

Proceso consultó a tres periodistas especializadas en futbol femenil sobre si Mónica Vergara está obligada a clasificar a la selección a ambas competencias. Alejandra Benítez, del diario Reforma; Abigail Parra, del portal de futbol Medio Tiempo, y Olga Trujillo, fundadora del portal Diosas Olímpicas, coinciden en que la obligación está en el Mundial.

No obstante, las tres señalan que, dada la dificultad para conseguir el pase olímpico, porque México enfrentará a rivales de calidad como Estados Unidos y Canadá, éste no debería ser una exigencia, pese a que la Selección Nacional tendrá dos oportunidades para lograrlo, y no una como ocurría con sus antecesores

“Si Mónica no logra calificar al Mundial es un fracaso. Incluso pensaría en cesarla de la selección; ella tiene la mesa servida para estar en el Mundial, no solamente por la calidad de las jugadoras y por el proyecto, sino porque ya son cuatro boletos y medio (cuatro directos y un repechaje). Tiene que estar en el Mundial de manera directa”, considera Parra, quien ha cubierto el futbol femenil desde hace nueve años.

Alejandra Benítez, una de las periodistas mexicanas pioneras en el futbol y quien ha cubierto la Selección Femenil desde 1992, asegura que la FMF le ha puesto al equipo de Vergara casi todo en bandeja de plata: han viajado a Europa, está la base de la Liga MX, han jugado en los mismos estadios donde juegan los hombres y tienen una mejor preparación.

“Todavía no podemos medir cómo va a permear todo ese trabajo en la selección porque no le ha tocado enfrentar lo bueno… Perdón, pero haber pasado una eliminatoria goleando a Surinam (9-0), una nación que ni siquiera está en el ranking de la FIFA, tampoco es un gran mérito.

“Se esperaba la goleada que se dio, pero futbolísticamente esos rivales no le han exigido nada en absoluto. Lo bueno, entre comillas, viene ahorita en el torneo W de la Concacaf, donde México está en el mismo grupo que Estados Unidos”, expone Benítez.

–¿Qué le aporta Mónica Vergara a la Selección Nacional? –se le pregunta a Olga Trujillo, periodista y guionista especialista en deportes femeniles.

–Aporta poder, tal cual. Que una mujer esté en el banquillo consigue que simbólicamente te asumas y digas: ‘Yo mujer estoy aquí y puedo’. Por otro lado, si viene acompañado de resultados, entonces sí estaríamos hablando de una era diferente en la selección.

Abigail Parra dice que el nombramiento de Vergara como seleccionadora nacional no fue por cumplir una cuota de género; si así fuera, dice, la FMF tuvo antes otras opciones, como Andrea Rodebaugh. “(Vergara) tiene muchos méritos, sobre todo por el papel que hizo en el Mundial Sub-17 de Uruguay 2018, donde fueron subcampeonas del mundo (cayeron frente a España 2-1). Eso es lo que le da todos los argumentos a Mónica para tener este nombramiento”, agrega la reportera.

Fortalezas

Vergara tiene 39 años. Es oriunda de Guadalajara. Se graduó en la Escuela Nacional de Directores Técnicos en 2012 y fue la única mujer de esa generación. En 2018 fue parte de la primera generación del Programa de Formación de Entrenadoras de la FIFA, donde estuvo bajo el mando de Jillian Ellis, la entrenadora dos veces campeona del mundo con Estados Unidos.

Vergara también fungió como auxiliar de Leonardo Cuéllar durante el Mundial de Canadá 2015 (donde México fue eliminado en la fase de grupos, tras una goleada 5-0 ante Francia), en el Preolímpico de 2016 (donde el Tri quedó eliminado al caer 2-1 ante Costa Rica) y en los Juegos Centroamericanos de 2014 (ganaron el oro tras vencer 2-0 a Colombia).

Con las selecciones menores Vergara también fue auxiliar de Cuéllar en los mundiales Sub-17 en 2014 y 2016, y con la Sub-20 en los mundiales de 2014, 2016 y 2018.

Su primer logro al frente de un equipo nacional femenil fue la medalla de bronce que consiguió con la Selección Sub-15 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014. Posteriormente, tomó a su cargo la Sub-17 con la cual llegó al Mundial de Uruguay 2018.

Alejandra Benítez considera que en otros procesos mundialistas u olímpicos las futbolistas eran de nivel amateur y ahora están más profesionalizadas. Ya no son jugadoras como a las que Cuéllar tuvo que enseñarles hasta correr, porque no tenían ni una liga donde jugar.

“Cuéllar empezó a trabajar de cero, de sacar jugadoras hasta de las coladeras, porque había algunas que echaban la cáscara del fin de semana o jugaban en algunas ligas amateurs, pero al quererlas conjuntar (en una selección) traían sus deficiencias. Vi futbolistas que no sabían ni tocar el balón con ambas piernas”, recuerda Benítez.

Selección femenil. En busca del Mundial.

–¿Hay avances futbolísticos y de manejo de la selección con Mónica Vergara, en comparación con los otros entrenadores? –se le pregunta a Benítez.

–En manejo y liderazgo. Es muy valioso que ella haya sido futbolista porque vivió muchas carencias. A ella le tocó cargar balones, subirse a un microbús alquilado por Cuéllar porque no había un camión decente para ir a jugar; ellas cargaban sus maletas. Mónica sufrió como futbolista, en ella encuentran una líder. Es un referente importante.

“A mí me costó trabajo ver las diferencias que Mónica le aporta a la selección”, tercia Abigail Parra. “A veces no se entiende el estilo de juego que quiere tener, pero por lo que hemos visto en cuanto ambiente, relación y vestidor creo que es muy diferente a lo que había manejado Leonardo (Cuéllar); es obvio, estamos hablando de un señor de 70 años. Más allá de que sea un hombre o una mujer tenemos que ver las edades, las generaciones; además Mónica trae muy buena escuela, no solamente la de Cuéllar, sino también de la propia FIFA, los cursos que ha tomado”.

Desde que Vergara asumió como entrenadora de la Selección Nacional no ha convocado a la delantera Charlyn Corral, la Pichichi mexicana, máxima goleadora de la liga de España en 2017 (anotó 24 tantos) y donde jugó seis años.

En distintas conferencias de prensa Vergara ha dicho que “la puerta está abierta para la jugadora”, pues a la selección siempre irán quienes “se encuentren en mejor momento”. Desde que regresó a México con las Tuzas del Pachuca en 2021, Corral ha anotado 21 goles en dos torneos. Alicia Cervantes, de Chivas, ganó el título de goleo en el Clausura 2022, con 18 tantos. Corral fue segunda con 17.

Los problemas que la futbolista ha tenido con el entrenador Leonardo Cuéllar datan desde que Corral declaró que debía dejar el cargo, tras la eliminación del equipo en el Mundial de Canadá 2015. La última vez que la jugadora fue convocada con el representativo fue para los Panamericanos de Lima 2019. A partir de entonces, la prensa mexicana ha hablado veladamente sobre un veto para la jugadora.

“Es claro que hay un veto, lo que reclamamos y cuestionamos es esa falta de valor de Mónica, de no ser clara en por qué no la llama. Está en su derecho, es la seleccionadora nacional, pero tiene que dar respuestas claras. La falta de claridad de Mónica deja entrever que se trata de cuestiones extracancha y no carencias futbolísticas de Corral. De ser así es una clara falta de libertad de expresión hacía las futbolistas, pues si hablan y dan su punto de vista pueden ser vetadas de la Selección Nacional”, sostiene Alejandra Benítez.

Olga Trujillo tampoco duda del veto y no está de acuerdo en que Corral no sea convocada.

“Nunca nos imaginamos que estando Mónica Vergara pudiera pasar esto. Cuando estaba Christopher sabíamos que no la convocarían por los comentarios que Charlyn hizo contra su papá. Se supone que ahora Mónica tiene un puesto con todo lo que significa que una mujer llegue a la Selección Nacional. Si es por estadísticas, perdón, pero Charlyn Corral tiene todos los méritos para estar ahí”, asegura Trujillo.

Parra coincide: “En cuanto a lo deportivo, no hay que negarle la convocatoria, pero lastimosamente el tema de Charlyn Corral va más allá de los goles, va más allá de la cancha; incluso va más allá de los problemas que pudo haber tenido en el vestidor con Leonardo, con Christopher y con Roberto”.

Si la seleccionadora nacional se basó en los números para diseñar la lista de 60 preseleccionadas que acudirán al Premundial de Monterrey, no debió haber dejado fuera a Charlyn Corral. Datos del Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX Femenil sobre la producción ofensiva durante el torneo Clausura 2022 indican lo siguiente sobre las delanteras que Vergara convocó: Alicia Cervantes, 18 goles y dos asistencias; Katty Martínez, del América, 10 goles y seis asistencias, y Joseline Montoya, de las Chivas, dos goles y seis asistencias.

Censura

Ana Paola López Yrigoyen, exjugadora de Pumas, Pachuca y Cruz Azul, y una de las pocas futbolistas que constantemente ha señalado carencias, errores y excesos que directivos, entrenadores y federativos cometen en el futbol femenil, denuncia que en México no existe la combinación futbolista-libertad de expresión.

“¿Cuándo has visto que las jugadoras o jugadores que hablan se mantengan mucho tiempo en el circuito? Eso no pasa. Hablar de las cosas que están mal siempre va a ser tomado como ataques personales, ya sea que hables de cosas futbolísticas o de estructura. Hay una jerarquía: los directivos siempre están primero. Y no es exclusivo de la selección, es algo que el mismo futbol te demanda: o te cuadras con el grupo o todo es un poco más difícil”, sentencia López.

Óscar Guevara, periodista e investigador de TUDN, comparte con Proceso las estadísticas que ha compilado sobre quienes han dirigido al equipo tricolor femenil: en 19 partidos Mónica Vergara tiene una marca de 10 ganados, tres empates y seis derrotas.

Christopher Cuéllar fue el seleccionador nacional en 16 partidos, con cuatro triunfos, cuatro empates y ocho descalabros. Roberto Medina estuvo en el banquillo femenil en 18 encuentros, con saldo de siete victorias y 11 derrotas.

Finalmente, Leonardo Cuéllar dirigió 213 juegos, con récord de 87 ganados, 21 empates y 105 perdidos.

