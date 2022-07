Alejandro Moreno: el presidente y Morena “quieren eliminar” al PRI

En su participación en la reunión de la Internacional Socialista en Ginebra, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reitera en entrevista que es inocente de los ilícitos que se le imputan en México. Atribuye la “campaña” del gobierno contra él y contra el expresidente Enrique Peña Nieto a la pretensión de romper la coalición opositora y lograr las reformas obradoristas, además de acallar las voces críticas que impiden establecer una dictadura.

GINEBRA (Proceso).– La persecución al expresidente Enrique Peña Nieto y la de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, tiene el propósito de romper la alianza opositora, asegura este último desde Ginebra, Suiza, en medio del escándalo causado por la denuncia que presentó el gobierno de la Cuarta Transformación ante la Fiscalía General de la República contra Peña Nieto.

En entrevista con Proceso, el líder nacional del PRI dice que las acciones judiciales también pretenden doblar al PRI de cara a las elecciones en el Estado de México el próximo año, y acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer un PRI a modo.

El viernes 8, a las 19:30, el gobierno de México publicó en su cuenta de Twitter: Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación en contra de @alitomorenoc, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del #PRi.” El mensaje fue borrado poco después y, aunque se buscó al vocero Jesús Ramírez Cuervas para consultarlo al respecto, no fue posible localizarlo.

“A mí me quieren callar. Quieren amedrentarme, echarme para atrás. Primero me van a tener que matar. A mí no me van a callar, yo no me voy a ir de México. Yo los voy a enfrentar ahí, con la ley, con la Constitución y la democracia”, reitera en la entrevista realizada el viernes 8 en la capital suiza, adonde acudió a la reunión de la Internacional Socialista.

El dirigente priista aprovechó su paso por Ginebra para presentar una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, en la que extendió esa queja.

–¿Cómo explica la denuncia en contra del expresidente Peña Nieto hecha por el gobierno de México por presuntas transferencias millonarias al extranjero?

–Como parte de esa persecución. Lo que quiere Morena es que se vea lo que le puede pasar a un líder opositor: “Esto les vamos a hacer a los opositores, los vamos a asustar, les vamos a decir que los vamos a meter a la cárcel”, para que entonces nadie hable y ellos instauren una dictadura.

“Por eso me quieren quitar del PRI, para poner a alguien que vaya y se les hinque y haga lo que el gobierno quiera y vote su reforma electoral, pero mientras no pare esta persecución política seguiremos esta campaña para que el mundo ponga los ojos sobre lo que está pasando en México”.

Recuerda que en las votaciones de 2021 el porcentaje de votos del PRI fue de 18%, el PAN de 18% y el PRD de 4 %, es decir que la coalición Va por México vale 40 puntos del electorado y Morena, en el resultado del INE, tiene 36%, el PT 3% y el Partido Verde 5%. “Ellos tienen 44% y Movimiento Ciudadano 6%”.

“Saben que van a perder la Presidencia de la República y lo que quieren es eliminar al PRI”, sostiene Moreno. Lo que quieren es “eliminar al PRI porque si rompen la coalición destruyen a la oposición”, remarca.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2384 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.