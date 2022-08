Postra la Conade a la Federación Mexicana de Raquetbol

La maraña burocrática de la Conade mantiene postrada a la Federación Mexicana de Raquetbol, al exigirle a su titular y a nueve atletas el pago de adeudos que no son tales, dicen los afectados. Además, directivos de la comisión que preside Ana Gabriela Guevara redujeron el monto de las becas de raquetistas, como Paola Longoria y Samantha Salas, cuyos presuntos adeudos son mínimos si se comparan con los 186 millones 706 mil pesos que Guevara no comprobó en su primer año de gestión.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La negativa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de brindarle apoyo económico a la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR) y al equipo mexicano para su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad, que se inició en San Luis Potosí el jueves 18 y culminará el sábado 27, ya afectó a los mejores exponentes de la disciplina.

Miguel Ángel Perea Monroy, presidente de la FMR desde 2017, y las raquetbolistas Paola Michelle Longoria López y Samantha Salas exponen a Proceso la situación por la que atraviesa esa rama deportiva.

Perea relata: hasta agosto del año pasado la federación no tenía problemas para comprobar sus gastos ante la Conade. Todo comenzó con la carta que le envió Patricia Moiret Toledano y Cedillo, entonces directora de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia, con fecha 23 de agosto (oficio SCD/832/2021)

Según el escrito, luego de la extinción del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), la FMR había acumulado una deuda de 123 mil 885 pesos con 28 centavos correspondientes a los ejercicios presupuestales de 2014 y 2015.

Moiret Toledano instaba a la Federación a acudir “al Departamento de Mercadotecnia a fin de comprobar el destino y aplicación de los recursos federales el día 31 de agosto de 2021”.

Perea explica que la FMR ya no tenía en su poder los comprobantes (copias de boletos de avión, así como constancias de hospedaje y alimentos, entre otros) de los adeudos pendientes, pues en su momento fueron entregados por “atletas, entrenadores y delegados” a la instancia correspondiente de la Conade.

Los representantes legales de la FMR fueron citados en las oficinas de la Conade en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2021 por Óscar Juanz Roussell, subdirector de Calidad para el Deporte; Víctor Hugo de Lucio Ávila, director de Alto Rendimiento; Patricia Moiret Toledano y Cedillo, directora de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia, y Elizabeth Candia Zavala, jefa del Departamento de Mercadotecnia.

En esa reunión el presidente de la federación preguntó si tras el pago del adeudo quedaba arreglado todo para continuar recibiendo apoyo económico tanto para la selección mayor como para la selección juvenil. “Pregunté como tres o cuatro veces y me dijeron que sí”, dice Perea.

El 19 de noviembre siguiente, la FMR envió una carta a Juanz Roussell, en la cual adjuntó dos recibos bancarios de pago: uno por 107 mil 997 pesos con 28 centavos, correspondientes al reintegro de 2014, y otro por 15 mil 888 pesos, correspondiente al reintegro de 2015.

Las presiones

En su comunicado del miércoles 10 la Conade señala que la FMR “tiene un monto pendiente de comprobar o de reintegrar a la comisión desde 2014 por un total de 432 mil 206 pesos con 23 centavos y además se encuentra en incumplimiento de los requisitos contemplados en las reglas de operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2022 vigentes, lo que le impide recibir recursos públicos federales”.

Los requisitos que establece la comisión competen a: a) la falta de constancia vigente de inscripción en el Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), b) la falta del acuse del informe anual de actividades del año inmediato anterior que presentan ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, c) la presentación de una cuenta bancaria productiva y d) realizar el Registro Único de Deporte 2022.

Perea explica que “el CLUNI estuvo vigente hasta julio de este año”; mientras que “la firma productiva se firmaría entre la semana del 15 al 19 de agosto, pero tenemos otra cuenta anterior vigente”.

Señala que “a partir de este año, la Conade solicitó a la federación concentrar toda la documentación por nuestra parte, de ahí que en la actualidad se encuentra en trámite la recepción de documentos por las diversas asociaciones para hacerlas llegar a la Conade”.

En cuanto a los pagos efectuados el 19 de noviembre de 2021, el presidente asegura que en la federación pensaron que ya no tendrían ninguna presión, pero tres días después se comunicaron con él para decirle que había cosas pendientes.

“Ahora mencionaron que faltaba algo de 2013. Total, ahí quedó el asunto y salió el recurso para el Mundial de Guatemala”, menciona el presidente. En aquella justa, Javier Mar y Rodrigo Montoya se colgaron la medalla de oro en dobles en la rama varonil, misma presea que obtuvieron Paola Longoria y Samantha Salas en su rama; en singles Longoria también obtuvo el primer lugar de la categoría.

El Mundial de Guatemala otorgó a los ganadores los lugares para asistir a los World Games 2022 que se realizaron en Birmingham. “La organización ofrece comida y hospedaje solamente a los atletas, el cuerpo técnico paga aparte. En la Conade nos avisaron dos semanas antes de que iniciaran los World Games que, como había un adeudo por parte de la FMR y de los atletas con Fodepar, no iba a haber apoyo para sus vuelos. Al final no pudimos llevar a los entrenadores que queríamos y cada atleta se rascó con sus propias uñas para poder asistir”.

Señala que como algunos jugadores ya cuentan con patrocinadores pudieron costear el torneo, mientras que otros reciben apoyo de los institutos estatales o bien de sus estados.

En esa justa Paola Longoria se coronó con la medalla de oro en singles, mientras que Rodrigo Montoya obtuvo la de plata y Andree Parrilla el bronce.

Se le pregunta a Perea si la federación contaba con saldos deudores hasta antes de las señalizaciones por parte de la Conade en 2021, pues de ser así ésta no podía haber recibido recursos públicos federales.

El presidente explicó que “las anteriores administraciones (de la Conade) no le dieron importancia. Sabían que había un rezago, pero ellos valoraron los resultados que obteníamos en lugar de poner trabas. Veían cómo sí apoyar y no negarlo con cualquier detallito; había voluntad de hacer el trabajo. Eso pasó durante el periodo de Alfredo Castillo, igual fue con Bernardo de la Garza, así como con el profe Nelson Vargas”.

Las “deudas” de Longoria

Perea recuerda que en 2015 la Conade, por medio del metodólogo David Morales Andreu, les hizo llegar el recurso. “A pesar de trabajar para la comisión, se tardó año y medio en comprobar los gastos”.

Este semanario (Proceso 2259) habló sobre los metodólogos (hoy denominados analistas técnicos), quienes simulan ser entrenadores y triangulan el apoyo económico a las federaciones.

Desde junio de 2019 este semanario ha publicado trabajos en los cuales revela que un grupo de servidores públicos, durante la gestión de Ana Gabriela Guevara, trianguló los recursos públicos del Fodepar para financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias de los deportistas mexicanos (Proceso 2242).

En su edición 2312 Proceso explicó que la Auditoría Superior de la Federación confirmó que durante el primer año de Ana Gabriela Guevara Espinoza como directora de la Conade dejó al menos 186 millones 706 mil pesos sin comprobar.

El organismo fiscalizador estimó que la Conade malgastó seis de cada 10 pesos de la muestra de 310 millones de pesos que pudo auditar, los cuales, a su vez, representan poco menos de la mitad de los 679 millones de pesos que la institución gastó en 2019 en el programa.

Además del señalamiento del adeudo a la Conade por parte de la FMR, también se hizo hincapié en nueve personas que pertenecen a la federación y que, de acuerdo con la comisión, no han comprobado los recursos públicos que se les otorgaron, por lo que ante ella son deudores.

Sus nombres son: Paola Michelle Longoria López, Efraín Lara Hernández, Álvaro Beltrán García, Samantha Salas Solís, Daniel Alejandro de la Rosa Ruiz, Javier Moreno Ramos, Hidelgard Gama Aguilar, Nelson Valdés Sazigaín y Javier Moreno Arroyo. Y, de acuerdo con la Conade, en conjunto adeudan un total de 3 millones 930 mil 462 pesos con 20 centavos.

Paola Longoria, quien actualmente ocupa la posición número uno en el ranking mundial de la Federación Internacional de Raquetbol y comparte el mismo lugar con Samantha Salas en la modalidad de dobles, comenta a Proceso que perteneció al Fodepar después de que los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 se llevaran a cabo. Y continuó afiliada al fideicomiso hasta que éste se extinguió.

La potosina Longoria recibía una beca 80 mil pesos mensuales –menos impuestos, por lo que se quedaba con 60 mil pesos–, la cual ocupaba para pagar a su equipo multidisciplinario: psicólogo deportivo, preparador físico, nutrióloga, entrenador de técnica. Además, explica que el dinero lo utilizaba para pagar su hospedaje, boletos de avión, comidas e inscripciones.

Y expone: “Después teníamos que demostrar en qué gastábamos el dinero. Se tenían que pegar los tickets en hojas blancas, se tenían que firmar y llevarse a la Conade”.

Incluso menciona que antes de que Ana Guevara llegara a la dirección de la Conade, habló con ella sobre lo que podría mejorarse en la comisión. Longoria abordó el tema de las comprobaciones: “Le dije que era muy complicado que el atleta se pusiera después de cada torneo a firmar un ticket, a pegarlo en una hoja; expliqué que la gente de la Conade debía encargarse de ese rubro. Entiendo que mi tarea era mandar los papeles a la comisión y que ellos lo recibieran. Y aunque yo hacía todo, obviamente se perdían esos comprobantes”.

Longoria menciona que desde 2019 no puede recibir apoyo de la Conade, pues aparece como deudora desde esa fecha; lo mismo pasa con Hidelgard Gama Aguilar, la terapista que también aparece en la lista. Lo mismo sucedió con Nelson Valdez, su otro preparador físico, la raquetbolista estipula que él también comprobó sus gastos”.

Reducción en las becas

Gente de la Conade contactó a Longoria para decirle que tenía que depositar 15 mil pesos para ya no adeudar nada. Dice que a pesar de haber pagado esa cantidad, sigue apareciendo como deudora. “Yo no puedo sacar un pase de abordar que ya di, no puedo sacar un ticket de 2014, 2015 o 2016. Lo que sí puedo es comprobar que ese dinero que dieron fue para un torneo en el cual participé e incluso gané; hay fotografías del evento en donde aparezco. Todos los que estamos ahí pensamos, de dónde sacamos los comprobantes que ya les dimos”.

La raquetbolista número uno del mundo explica que en la Conade jamás le dieron una hoja o comprobante de recibido. Todo quedó en un “Gracias”. A esto se suma la reducción de su beca en 70%, lo cual la dejó con un pago de sólo 6 mil pesos al mes, misma que dejó de recibir desde enero pasado. A esto añade que durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pudo hablar con Ana Guevara, fue ahí en donde la directora de la Conade le preguntó qué necesitaba.

Paola fue clara: “Sólo necesito que me subas la beca, una que me permita costear el deporte élite, porque es donde me encuentro y tengo que competir prácticamente cada fin de semana en un circuito profesional”. Guevara le respondió que sólo ganara el Mundial de Guatemala y que la beca aumentaría. No obstante haber ganado el campeonato de singles y dobles, la beca se redujo.

Longoria es tajante al decir que le gustaría que, “así de rápido como sacaron su comunicado sobre las comprobaciones, también nos respondieran y nos dieran una solución a todo, porque hasta ahora no hay respuesta.

El caso de Samantha Salas, quien actualmente ocupa la cuarta posición en el ranking mundial de la Federación Internacional de Raquetbol, es similar.

Nacida en León, ella también sufrió de una reducción en su beca en 2021; de 21 mil 500 pesos bajó a 6 mil. A diferencia de su compañera de dobles, Paola Longoria, Salas sí ha podido cobrarla.

Cuando preguntó sobre la modificación de su beca, le respondieron que se debió al cambio en las Reglas de Operación de la Conade, por lo que el Mundial de Guatemala ya no era contemplado.

“Es como si hubiera quedado en último lugar, pero con la medalla de oro colgada”. Dice que previo a esta situación desde 2019 ya no le pagaban los torneos.

El silencio de la Conade

A propósito del Campeonato Mundial que se realizó en Guatemala, Samantha Salas, tricampeona panamericana y tetracampeona centroamericana, recuerda que, para acudir al certamen, ella y Paola tuvieron que costear el viaje.

“Llegamos allá pagando con nuestras tarjetas y nos fuimos a la mitad para que nos alcanzara. El reembolso por parte de la Conade llegó tres meses después.”

En cuanto al tema de las comprobaciones, Salas recuerda que hubo un momento en que comenzaron a mandarle correos electrónicos de la Conade, en los cuales le decían que faltaba alguna comprobación. “Les respondía que había enviado todo en el mismo paquete y ya me decían que siempre sí habían encontrado todo. Se les traspapelaba”.

Incluso menciona que hubo una ocasión en la que a la comisión no le aparecían tres eventos a los que ella asistió, cada uno tuvo un costo de 30 mil pesos. “Me decían que no estaban, así que un día fui a Conade y me senté a buscar los papeles y los encontré.

“Recuerdo que se los enseñé a la metodóloga de ese momento. Yo enviaba las cosas y casi tenía que ir a hacerles el trabajo porque se les traspapelaban. Esa no es mi responsabilidad: lo mío es entrenar y dar resultados.”

Además, añade que siempre llamaba a las oficinas de la comisión para saber si habían recibido los documentos y que siempre le respondían de manera afirmativa. A esto se suma que la raquetbolista cuenta con correos donde le acusan de recibido. Y suelta una pregunta: “me dicen que debo desde 2014 o 2015. Si debo comprobaciones, ¿cómo pudieron apoyarme los siguientes años?”.

Y aun cuando ambas raquetbolistas están dispuestas a encontrar una solución, ninguna ha recibido un solo mensaje o llamada por parte de la Conade.

Reportaje publicado el 20 de agosto en la edición 2390 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.