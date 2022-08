"Inaceptable" apagón de Compranet: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, “es inaceptable” el apagón temporal del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental CompraNet, y aseguró que es “un retroceso” para la transparencia, pues deja la puerta abierta para la corrupción en las contrataciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Para el empresario y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, la respuesta del gobierno para solucionar las fallas técnicas tampoco ha sido inmediata.

En entrevista señala: “Nos parece que un sistema tan relevante como CompraNet no debiera estar sujeto a una falla que no tenga un respaldo para una respuesta inmediata. Sabemos todos que la tecnología falla. Nos ha pasado que de repente en Twitter o que se cae WhatsApp, y no es cuestión de una o dos horas que esté funcionando de nuevo, y eso ya tomando mucho tiempo. Pero es inaceptable para un sistema tan relevante como CompraNet”.

No sólo el sector empresarial mostró su preocupación. El 29 de julio el Inai puso el dedo en el renglón a través de un comunicado:

“La suspensión temporal del Sistema CompraNet, anunciada por la SHCP, despierta preocupación, pues dicha herramienta resulta fundamental para garantizar que la información relacionada con los procesos de contratación sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”

De acuerdo con la SHCP, el 15 de julio CompraNet presentó un error derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar información al sistema.

En suma, la dependencia estimó que en dos semanas la plataforma volverá a operar con normalidad. Sin embargo, la explicación de la autoridad se queda corta para lo que significa CompraNet en términos de transparencia y rendición de cuentas, dice Medina Mora.

“Si de veras hay un compromiso para cerrar el paso a la corrupción, lo que estamos viendo es opacidad –comenta el representante empresarial–. Ahorita dicen que en agosto, quién sabe si luego digan: ‘No llegó el equipo o no se ha podido instalar’, y a ver para cuándo lo dan de alta, sabiendo que son alrededor de 3 mil o 4 mil millones de pesos por día lo que se maneja a través de la plataforma. Cada día que pasa no sabemos qué se ha hecho con ese dinero.”

Por eso insiste: “Nos parece que (la falla) debiera tener esa respuesta inmediata, tener respaldo (de información), estar en la nube de tal manera que no esté sujeta a una falla local”.

En su conferencia de prensa matutina del 26 de julio el presidente López Obrador se refirió al tema: “Ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos diera una explicación. Han tenido un problema técnico y ya le urgí que se resuelva porque ya nuestros adversarios están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son”.

El mandatario atizó: “Ya ven que, con todo el respeto al león, él cree que todos son peludos. Vamos a informar, pero fue un problema técnico, no se oculta nada, además qué caso tendría tirar una página si luego se tiene que reestablecer y cuántos críticos tenemos, conservadores, expertos en manejo de la computación e internet, de todo, pero es un asunto técnico que ya se va a resolver”.

El líder de la Coparmex critica: “La respuesta del gobierno… no es hacia la oposición a la que tiene que rendir cuentas, sino a la ciudadanía. Y esa es precisamente la postura que tenemos desde Coparmex, desde los organismos empresariales. Cuando pedimos transparencia y esta rendición de cuentas de los recursos públicos, quiere decir que se juntan de los impuestos que pagamos todos y precisamente a los contribuyentes, a los ciudadanos, es a quien nos deben rendir cuentas”.

Medina Mora indica: “Hoy, primero hay que enterarse de lo que se va a comprar y si hay una licitación, y que además tiene que estar presencialmente, pues es un retroceso de años. Hay una repercusión importante hacia los proveedores, en la ciudadanía, en donde ahora simplemente no se puede saber qué están comprando, a quién se lo están comprando, a qué precio, o para los proveedores, ni siquiera saber qué es lo que van a licitar y así poder participar”.

La SHCP informó que se realizaron 214 procedimientos de licitación pública desde el 15 de julio a la fecha, por un monto de 14 mil millones de pesos.

Medina Mora concluye: “Hemos visto que 80% de las adquisiciones de este gobierno las hace por asignación directa. Sólo 20% en licitación pública… Pues ahora ya no sabemos”.

Texto publicado en el número 2387 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 31 de julio de 2022.