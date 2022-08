Entrevista a Juan Carlos Monedero, de Podemos: Hay una "conspiración para tratar de matarnos políticamente"

“Se creen dueños de España”, dice un indignado Juan Carlos Monedero al referirse a la derecha española. El país es suyo, agrega en entrevista el cofundador de Podemos, “y nadie puede osar entrar en ese jardín, porque entonces recurrirán a las peores artes para matarte políticamente”. Se refiere a la orquestación de denuncias judiciales contra él y otros dirigentes de su instituto político, basadas en reportes falsos orquestados desde el poder, como se evidenció recientemente con la divulgación de algunas conversaciones del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.

Gijón, España (Proceso).— Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido Podemos, dice que la derecha política en España y sus redes en las “cloacas” policiales, judiciales y mediáticas, “se creen dueños de España. España es suya y nadie puede osar entrar en ese jardín, porque entonces recurrirán a las peores artes para matarte políticamente. Y si gobiernas, te llamarán ilegítimo”.

El también politólogo y profesor de ciencias políticas habla con Proceso en el momento más candente del debate que provocó la difusión de unas grabaciones en las que Antonio García Ferreras, director de La Sexta, la televisora privada que se presenta como objetiva y plural, discute con el polémico excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, una noticia a la que luego daría difusión en su programa Al Rojo Vivo, a sabiendas de que era falsa, una fabricación para atacar a Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, días antes de las elecciones de 2016.

“Recuerdo cuando la Guardia Civil y Hacienda detuvieron a corruptos del PP, como a Rodrigo Rato, y (la secretaria de ese partido, María Dolores de) Cospedal reprochaba por qué los estaban deteniendo, porque en su lógica no conciben que haya una policía que no sea de ellos, unos jueces que no sean de ellos y unos profesores universitarios que no sean de ellos; por eso su odio profundo a la universidad pública que dejó de ser reproductora de élites y que generó movimientos, primero el 15M y luego Podemos, que ponen en juego su hegemonía.”

–¿Qué sensación te deja la difusión de los audios?

–Estremece, inquieta saber lo que te han hecho, pero sobre todo lo que has vivido. Pero al mismo tiempo me da alegría que los españoles ahora puedan saber qué es todo aquello que ha ocurrido, la campaña en contra nuestra. Aunque tampoco me hago falsas ilusiones de que algo vaya a cambiar.

Se refiere a la continua orquestación de acusaciones y denuncias judiciales, hasta 24 en los últimos años, contra Podemos y sus principales dirigentes, que buscan desacreditarlos y compararlos con los partidos tradicionales, inmersos en casos de corrupción graves. En 14 de esas acusaciones Monedero ha sido señalado.

Hasta ahora los tribunales han archivado prácticamente todas las causas, pero esto se produjo después de que las acusaciones ocuparan portadas de todos los diarios españoles y abrieran cientos de emisiones de noticiarios de televisión y radio, prácticamente desde 2016, cuando se asomó el mejor escenario electoral para esa formación política. A la fecha, aún hay algunas causas abiertas en juzgados.

“Yo voy con ello”

El digital Crónica Libre difundió unas grabaciones subrepticias en las que se escucha al director de La Sexta, Antonio García Ferreras, a Manuel Casals (adjunto a la presidencia de Atresmedia y presidente del periódico La Razón, afín a la derecha y a la monarquía) y a Villarejo hablando sobre una información falsa ofrecida por OKDiario –un digital dirigido por Eduardo Inda–, sobre una supuesta cuenta de Pablo Iglesias en la sucursal del Europacific Bank en las Granadinas, paraíso fiscal donde habría depositado 272 mil euros el gobierno venezolano de Nicolás Maduro para financiar a Podemos.

Villarejo –quien grababa subrepticiamente todos sus encuentros– les aclara que esa información falsa le fue proporcionada al periodista por Eugenio Pino, jefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, quien encabeza la que coloquialmente llaman la “policía patriótica”.

Es el apelativo que se dio a un reducido grupo de la cúpula policial de la confianza del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el gobierno de Mariano Rajoy, que actuó ilegalmente contra los rivales políticos del PP y obstaculizó las investigaciones por corrupción de ese partido. En esa trama destacaba el comisario Villarejo, quien en las últimas décadas fue el “fontanero” del sistema para hacer trabajos sucios no sólo en gobiernos del PP, sino en anteriores del PSOE, y para grandes multinacionales, como Iberdrola y Repsol (Proceso 2359, 2324, 2293 y 2017).

En la conversación Ferreras dice de Inda (ausente en la comida): “Yo le dije, ‘Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo’”, y más adelante incluso les dice a los interlocutores que no cree que Iglesias haya abierto una cuenta en las Granadinas a su nombre. “No se ocultan”, “son bastante más listos que todo eso”.

Iglesias. Cargos fabricados. Foto: Europa Press / I. Infantes. Pool

El conductor de televisión alardea: “Yo llamo a Eduardo y le digo: ‘El documento este del gobierno venezolano, el papel del ministerio de las islas Granadinas, Eduardo, yo te meto en directo’. Perfecto. ‘Quiero el informativo contigo, dos de la tarde, máxima audiencia’”.

A sabiendas de que la información era falsa, Ferreras dio la noticia en Al Rojo Vivo, en mayo de 2016, un mes antes de las elecciones generales, con la intervención del director de OKDiario, y luego con una réplica de Iglesias.

En otra grabación, durante otra comida a la que se sumaron el comisario José Luis Olivera (titular de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía) y el empresario Adrián de la Joya, Ferreras se jactaba de haber “matado” políticamente a Juan Carlos Monedero y de hacer sufrir “de cojones” a la formación de izquierda.

“A nosotros nos odia porque nosotros fuimos los que matamos a Monedero con aquello de la pasta (el cobro por unas asesorías para varios gobiernos latinoamericanos). Porque, además, cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones.”

El jueves 7 El País difundió la grabación de una conversación entre Villarejo y Cospedal, entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, en la que el primero considera una “basura” el inventado “Informe PISA (Pablo Iglesias, SA)”, con el cual la “policía patriótica” pretendía demostrar el financiamiento ilegal de Podemos, de Venezuela y de Irán. Reprocha que incluso eso fortaleció al líder de Podemos.

El policía le dice a la ministra que tiene “otro tema de la hostia”, procedente de “un coronel del servicio secreto venezolano” con “unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos” en Venezuela. A la brazo derecho de Rajoy eso le parece “una bomba” y reclama la información añadiendo, “pero yo eso sí lo quiero”.

La conjura

“Nos produce susto y estremece escuchar a un comisario (Villarejo) implicado en agresiones físicas señalarte: ‘Monedero es muy peligroso y hay que arruinarle la vida’. Y escuchar a una ministra de Defensa de un gobierno de la Unión Europea diciendo: ‘Sí quiero esas pruebas aunque sean inventadas’ para matarnos políticamente”, describe el politólogo.

“Nos produce susto aquella agresión brutal que sufrimos; sabíamos que estaba orquestada y venía de demasiados lugares, como un incendio que viene de demasiados focos, y concluyes que no es fortuito, sino intencionado. Y ahora escuchamos al periodista más importante de España decir: ‘Nosotros hacemos conjuras para matar a los líderes de Podemos, porque somos los que tenemos la capacidad de hacer daño’… eso estremece.”

Para Monedero está claro que hubo “voluntad de hacer piezas (policiales falsas) para derribar a Podemos. Eso es un complot, una conjura entre comisarios corruptos provenientes de la dictadura y el combate al terrorismo, medios de comunicación sin ética, políticos corruptos del PP (partido fundado por un ministro de la dictadura que firmó sentencias de muerte, como fue Manuel Fraga)”.

Monedero, quien fue profesor de ciencias políticas de Iglesias, explica que, además de Villarejo, en esas comidas estaba entre los comisarios de la “policía patriótica” el entonces jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera –luego jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado), que en el audio dice textualmente: ‘Nos podemos inventar una cuenta de Iglesias de hace cinco años y que tenga que salir a dar explicaciones’.

“Nosotros tenemos juicios abiertos contra Podemos con informes procedentes de la UDEF, y ahora lo escuchas decir eso. Ahora mismo yo estoy enjuiciado por un informe de la UDEF falso de toda falsedad, pues me genera intranquilidad”, explica el entrevistado.

Todo esto, prosigue, “demuestra que no solamente iban a mentir y hacer trampas para salvar al rey emérito de sus fechorías, no sólo iban a hacer trampas para salvar al PP de sus juicios, destruyendo pruebas y discos duros o infiltrando a un tipo vestido de cura y con pistola en la casa de (Luis) Bárcenas (excontador del PP) para robarle pruebas que perjudicaban al partido más corrupto de toda Europa; no sólo buscaban jueces afines para que los exoneraran, como vimos que hizo el juez (Manuel) García Castellón desimputando a Dolores de Cospedal, sino que eran conspiraciones para matarnos políticamente, para intentar meternos en la cárcel, a nosotros y también a líderes independentistas. Es decir, que había una voluntad de comportamientos mafiosos”.

“Sé por qué estamos aquí”

“Cuando visité a Lula en la cárcel de Curitiba me dijo: ‘Monedero, estar aquí es una mierda, pero yo sé por qué estoy aquí’. Y demostró que tenía mucha fuerza para estar dos años encarcelado, pero sabía por qué estaba encarcelado, por sus ideas. Nosotros durante todo este tiempo sabíamos por qué nos perseguían, por qué trataron de que nos echaran de nuestros trabajos, por qué pusieron a la Agencia Tributaria a intentar acorralarnos con falsas acusaciones; era porque montamos un partido que no pide dinero a los bancos, republicano, que quiere montar una empresa pública de energía y montar un banco publico, que los ricos paguen impuestos y que no está dispuesto a pactar con los malhechores, y como ellos sabían eso, dijeron: ‘Tenemos que sacarlos del juego político’”, relata.

Y recuerda que en plena polémica por las grabaciones que implican a Ferreras se daba el debate del Estado de la Nación, donde por primera vez el gobierno de coalición PSOE-Podemos aprobaba un impuesto a las compañías eléctricas y a los bancos, “y a nosotros nos han tratado de matar políticamente precisamente para que no ocurriera eso”.

En su opinión, “los trofeos en la vitrina de la democracia española, se han demostrado falsificaciones”. Y eso “no quiere decir que toda la transición fuera mentira, pero hay muchas mentiras que son las que explican la podredumbre actual”.

Como ejemplo de ello, explica, está “el rey, que era el piloto del cambio, está huido en Dubái. Pese a todas las ayudas, es público que es un delincuente que se ha salvado por la intervención política”. Otro caso, añade, son “los jueces, muchos de ellos unos sinvergüenzas, porque sabiendo que había mentiras en las acusaciones en nuestra contra, no hicieron nada para parar eso, (las denuncias) las aceptaron y han formado parte de esa conspiración para tratar de matarnos políticamente”.

Recuerda que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (del PP), en unas antiguas grabaciones integradas al expediente del caso Lezo –otro caso de corrupción–, fue quien enfatizaba la necesidad de que regresara el titular del juez 6 de la Audiencia Nacional –Manuel García Castellón–, donde recaían algunas de las causas por corrupción de esa formación política. De la grabación se desprende una supuesta afinidad del magistrado con el PP.

El pasado 27 de junio la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez García Castellón archivar su investigación secreta sobre el supuesto financiamiento irregular de Podemos, que había reabierto a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo, El Pollo, Carvajal, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, preso en España y a quien Estados Unidos reclama en extradición por narcotráfico.

El auto de los jueces de la Sección Tercera estima que la investigación es “claramente prospectiva” y que el juez sexto lo “amplía artificiosamente”, intentando sortear los límites legales.

Estas diligencias fueron abiertas en 2016 a raíz de una denuncia basada en recortes de prensa del informe PISA, elaborado por la “policía patriótica” y cuyo contenido había rechazado el Tribunal Supremo, lo que provocó su archivo.

Para evitar ser extraditado a Estados Unidos, Carvajal aseguró a la justicia española que tenía información sobre el supuesto financiamiento irregular de Venezuela a Podemos, y fue por eso que el juez reabrió la instrucción. Sin embargo, los hechos que investiga son anteriores a la creación de Podemos e incluyen a personas ajenas a la investigación, entre ellos a Monedero y a Carolina Bescansa. La Sección Tercera advierte que las acusaciones de Carvajal contra Podemos persiguen el “fin espurio” de evadir su extradición, publicó el diario.es.

“En ese pronunciamiento –dice Monedero–, a García Castellón le están diciendo: ‘Cuidado, que podría estar prevaricando, porque estás haciendo investigaciones prospectivas’. Lo obligaron a cerrar la investigación del Pollo Carvajal, entonces abre otra en Suiza, y le han vuelto a decir lo mismo: es prospectiva.

“Tiene una fijación: abre una causa de la que yo como acusado no me puedo enterar porque es secreta. Sin embargo, después aparecen filtraciones con entrecomillados en los medios de comunicación de una causa secreta, que en teoría sólo pueden conocer el juez, el fiscal y la secretaria del juzgado. ¿Quién está filtrando eso a los medios?, porque yo llevo seis meses en una causa secreta por dichos de un corrupto que es reclamado por Estados Unidos por delincuencia organizada”, añade.

A principios de junio Podemos pidió personarse en otra instrucción, la iniciada contra una trama de excargos del gobierno venezolano investigados por blanqueo de capitales en España, en la que estaba implicada la red de la policía patriótica y abogados, “que ayudaban con favores judiciales, policiales, incluso consulares para ofrecerles ciudadanía (a los venezolanos) a cambio de información sobre Podemos”.

En la trama, que cayó gracias a la investigación de un juzgado de Madrid y a policías ajenos a complicidades, señala, “han buscado a Rafael Licea, exministro de Chávez, ofreciéndole la ciudadanía, a él y a su familia, si decía que un documento falso era un documento real para intentar señalar a Podemos de financiamiento ilegal.

“Es que todo ha sido muy fuerte. Es una conspiración que va debilitando a la gente que está imputada. Yo soy un profesor de ciencia política y hago consultoría. Yo ahorita no puedo hacer consultoría, porque si la hago me montan un escándalo, y la gente que me contrata me dirá: ‘Oye, te he contratado para que me ayudes, no para que salir en las portadas de los periódicos’. Entonces esto también es matarte económicamente.”

Reportaje publicado en el número 2387 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 31 de julio de 2022.