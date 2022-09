La desaparición en México, a los 70 años de San Sebastián

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Festival Internacional de Cine de San Sebastián alcanza los 70 años y el cine mexicano estará presente.

A efectuarse del 16 al 24 de este mes en la costa del golfo de Vizcaya, España, cabe destacar que para su selección oficial competirán por la Concha de Oro 17 películas del mundo, de las cuales tres son coproducciones mexicanas:

El suplente (México/Argentina/Italia/España/Francia, 2022), del director argentino Diego Lerman, proyecto que contó con el apoyo fiscal de EFICINE.

Los reyes del mundo (Colombia/Luxemburgo/Francia/México/Noruega, 2022), de la directora colombiana Laura Mora, filmada con la ayuda de la productora mexicana Interior XIII.

Pornomelancolía (Argentina, Francia, Brasil y México, 2022), del realizador argentino Manuel Abramovich, quien obtuvo el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa.

En el área Horizontes Latinos, igual certamen del festival, se proyectarán tres largometrajes de México: Ruido (México, 2022), el tercer filme de la mexicana Natalia Beristáin; La piel pulpo (Ecuador/Grecia/ México/Alemania, 2022), de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, y Dos estaciones (México/Francia/Estados Unidos, 2022), del cineasta mexicano Juan Pablo González.

Y en Nuevos Directores concursará el largometraje mexicano La hija de todas las rabias (Nicaragua/México/Países Bajos/Alemania/Francia/Noruega/ España, 2021), de la nicaragüense Laura Baumeister.

En tanto que la cinta Sueño mexicano (México y Reino Unido), de la mexicana Laura Plancarte, participará por el premio de la Industria WIP Latam, que consiste en la postproducción de una película hasta un DCP (versión Digital Cinema Package) subtitulado en inglés y su distribución en España.

Fuera de competencia se proyectará el documental Sintiéndolo mucho (España/México, 2022), del español Fernando León de Aranoa, quien sigue la vida y carrera del músico Joaquín Sabina, coproducción con México.

“¡No estás sola!, ¡No estás sola!...”

Natalia Beristáin coescribió con el cineasta Diego Enrique Osorno (Vaquero del mediodía) y Alejandro Valenzuela (El comediante) el filme Ruido, en torno a la desaparición forzada. Protagonizan el relato los padres de la directora, Julieta Egurrola y Arturo Beristáin, actores de amplia trayectoria.

Natalia comparte en entrevista por teléfono su sentir por formar parte de Horizontes Latinos:

“Creo que no debe haber muchos directores y directoras que puedan vivir la experiencia, no sólo de ir a un festival de esta magnitud, sino de mostrar una película creada en familia, y eso me llena de alegría. Me hace feliz que mi madre pueda vivir algo así de la mano de su hija, pero sobre todo me importa muchísimo que Ruido se vea.”

La también realizadora de No quiero dormir sola (2012) y Los adioses (2017) enfatiza que en Ruido intenta hablar de una situación actual y preocupante, la desaparición forzada:

“Pretendemos seguir poniendo el tema sobre la mesa, ver los rostros de las y los familiares que viven esto en su día a día, porque si bien es una ficción también está atravesada por toda una investigación y todo el trabajo con colectivos de mujeres que buscan a sus hijos o hijas.”

Ruido, que estrenará Netflix al parecer a finales de este año, muestra a Julia (Egurrola), quien busca a su hija Gertrudis, desaparecida, y en ese pesar y lucha teje redes con distintas mujeres también enfrentadas a esa violencia. En el resto del elenco aparecen Teresa Ruiz, Érick Israel Consuelo y Adrián Vázquez. En el tráiler, Julia, desencajada, dice:

"Soy Julia, la mamá de Ger. Hoy se cumplen nueve meses que no sé nada de ella. Ger estaba feliz y ahora no sé dónde está, y luego está el papá de Ger que se ofrece a acomodar todo y no entiende que yo no quiero. Me encabrona que sea tan amable. Yo no quiero que sea amable. Yo lo que quiero saber es dónde está mi hija".

Varias mujeres que la escuchan, entonces, la alientan al expresarle:

¡No estás sola!…, ¡no estás sola!..., ¡no estás sola!..., ¡no estás sola!...

Para crear este largometraje de ficción, Natalia cuenta haberlo pensado más de una década:

“El proyecto lo tenía en la cabeza desde antes de Los adioses, pero justo por la temática no me sentía con las herramientas. Además, no estaba segura de convivir por años con el tema, mas la verdad nunca paré de pensar en él. Siempre fui siguiendo distintas historias al respecto, distintas investigaciones, leyendo, acercándome a familiares de víctimas, en fin. Fue un tópico que nunca me abandonó. Finalmente hace un par de años me di cuenta que seguía ahí como muy latente y no me podía hacer tonta. Y pensé: ‘Va, en esto me meteré los próximos años de mi vida’”.

Se le menciona que en México ya se rebasó la cifra de más de 100 mil desaparecidos, y agrega de inmediato:

“¡Y es una cifra oficial! ¡Imagínate cuál será la realidad!”

La esperanza

Natalia explica que concebir el guion fue difícil, “pero no se compara” –arguye– “ni .01% con lo que realmente viven esas familias todos los días”. Anexa:

“La investigación y la escritura fueron procesos muy educativos. Aprendí mucho del tejido social de esta nación, donde también entendí que hay esperanza, la cual vi en el trabajo arduo y peligroso que efectúan las buscadoras, las activistas. Si en la película la columna vertebral es la búsqueda de una hija por parte de su madre, también se destaca el poder colectivo entre mujeres, y eso es algo que me dio mucha esperanza.”

Se acercó a muchas “buscadoras”, activistas, y algunas le compartieron su historia. Completa:

“No deseaba filmar la película de un caso en particular. La ficción me permitió entramar muchas narrativas, violencias, que existen en México. Yo entendí que es muy difícil hablar de desaparición sin hablar de corrupción, impunidad y el patriarcado, en fin. Son toda una serie de hilos que se desprenden.”

El tráiler también muestra un mitin donde una mujer grita:

Cada persona desaparecida es una parte de nuestro cuerpo. ¡Qué se sepa que ya no tenemos miedo!... ¡Que se sepa que ahora tenemos rabia!...

Ruido formará parte también de la sección de Largometraje Mexicano de la 20 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

