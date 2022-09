Contener el tráfico de armas: Ebrard exigirá a Washington que cumpla su palabra

En vísperas de la visita a México del secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, que tendrá lugar este lunes 12, el canciller Marcelo Ebrard dice en entrevista que el poder de fuego de los cárteles mexicanos, empoderados con armas fabricadas en el país del norte, es cada vez mayor y exige que Washington cumpla su palabra empeñada en el combate contra ese tráfico ilícito.

WASHINGTON (Proceso).– Pese a las continuas promesas de cooperación bilateral para contener el tráfico de armas ilegales a México, el gobierno de Estados Unidos ha incumplido su palabra y ha empoderado a los cárteles del narcotráfico mexicano, denuncia el canciller Marcelo Ebrard.

En entrevista con Proceso, el secretario del Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostiene que este lunes 12, al recibir en México a su par estadunidense, Antony Blinken, le exigirá el cumplimiento de la palabra antiarmamentista.

“Nuestra gran preocupación es y sigue siendo el poder de fuego de los cárteles, que es un problema muy grave; necesitamos un compromiso de Estados Unidos para reducir la capacidad de fuego del adversario, porque (Washington) ha sido lento y no lo ha hecho en lo que va del siglo”, reprocha.

Este lunes 12 Blinken, como cabeza de una delegación del gobierno de Joe Biden, llegará a la Ciudad de México para participar con sus contrapartes del gobierno de López Obrador en la reunión del grupo del Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN).

Originalmente la sesión de esa entidad, emanada del mandato de los Líderes de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) iba a llevarse a cabo en Monterrey, pero se cambió a la Ciudad de México ante la posibilidad de que Blinken se reúna con AMLO.

El encargado de la política exterior mexicana dice que desconoce si Blinken, fuera de la reunión del DEAN, tiene otra actividad, amén del casi seguro encuentro con AMLO, e indica que el secretario de Estado regresará el mismo lunes 12 a Washington.

El otro tráfico

Por encima de las especulaciones periodísticas que se han hecho en torno a la visita de Bliken, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclara que en la agenda del DEAN no está previsto hablar del diferendo energético de los dos países en el T-MEC.

“No supongo que lo vaya a hacer; claro, lo puede abordar porque ya tenemos consultas establecidas bajo el T-MEC; Estados Unidos solicitó un panel, pero no le toca a él (Blinken) y no me ha hablado para decir que quiere hablar de ello. Eso le toca a la USTR (Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca)”, aclara el canciller.

