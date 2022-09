Desde Querétaro Mauricio Kuri propone rescatar "a los heridos del PRI"

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, uno de los aspirantes del PAN a suceder al presidente López Obrador, planteó la opción de romper la alianza Va por México a causa de la “traición” del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien impulsa la permanencia militar en las calles. Pero también llamó a la dirigencia panista a abrirle la puerta a los priistas que se sienten lastimados por su dirigente.

QUERÉTARO, Qro.(Proceso).– No es posible continuar la alianza Va por México porque la dirigencia del PRI incumplió sus compromisos, considera el gobernador, Mauricio Kuri González, incluido por el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, entre las figuras que podrían contender por la Presidencia de la República en 2024.

“Esa alianza se estableció con instituciones, PAN, PRD y PRI, y no con una persona. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra”, afirmó el mandatario –que no es militante panista–, quien pidió hacer un acuerdo sólo con los priistas que, dijo, “se sienten orgullos de ser oposición, que creen en la dignidad, la independencia y no persiguen una agenda personal”.

Cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI en el Senado, con quien suele tomarse fotografías, y quien ha exigido la renuncia de Moreno Cárdenas para no frenar la alianza Va por México, el gobernador de Querétaro añadió que el PAN debe buscar una alianza con la mayoría priista.

“Es mi deber político y moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos”, dijo.

El mandatario, quien también con regularidad publica en sus redes fotos donde aparece con Miguel Ángel Mancera, no olvidó incluir en la alianza “que México merece y a la que aspiramos la inmensa mayoría de los panistas”, además de los priistas “lastimados”, a los perredistas “que persiguen un país más justo y equitativo”.

Flanqueado por una bandera con el escudo del estado de Querétaro y la bandera de México, Mauricio Kuri grabó este mensaje desde la oficina del Poder Ejecutivo estatal, un día después de que el PAN y el PRD emitieran un comunicado conjunto en el que anunciaron la suspensión de su coalición legislativa y electoral con el PRI.

“No debemos permitir que nos secuestren la incongruencia, el arribismo y lo impresentable de la política. Tengamos el valor de ir sólo con lo mejor, los que honran la palabra, los que luchan por sus convicciones, por la honestidad y los que piensan que hay que cambiar para estar mejor”, afirmó en la antesala de su primer informe de gobierno.

Un día antes de difundir su mensaje, el gobernador de Querétaro dijo ante los medios de comunicación que el PAN debía tener la capacidad de atraer a los priistas heridos.

“El propio PRI está muy lastimado y dividido, entonces creo que aquellos que están lastimados y divididos podrían jalar un nuevo proyecto y el PAN debe de tener la suficiente capacidad para jalarlos al proyecto del PAN”.

Sin embargo, en su video difundido la tarde del jueves 8, el gobernador evitó referir cualquier frase que hiciera alusión a algún tipo de responsabilidad del dirigente de su partido, Marko Cortés, sobre la decisión de continuar o no la alianza e, incluso, añadió que cualquiera que fuera la decisión del partido, él la respaldaría.

“Pero si tuviéramos que ir solos, ¡que así sea! El proceder de nadie debe condicionar, mucho menos anular el compromiso, la visión y anhelo de millones de valientes y aguerridos que quieren que México cambie y, como siempre, respaldaré cualquiera que sea la decisión del partido”.

Alianza cimbrada

El rompimiento ocurrió después de que la diputada federal del PRI Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para extender a 2028 el periodo en el cual las Fuerzas Armadas puedan seguir apoyando en tareas de seguridad pública, pese a que los dirigentes de Va por México anunciaron que no aprobarían ninguna iniciativa de reforma o modificación a la Constitución, proveniente del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que denominaron como una moratoria constitucional.

“Ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la militarización del país, expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad, y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que revalore y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, así como el reciente compromiso suscrito de la moratoria constitucional”, se expresó en el comunicado conjunto del PAN y PRD.

En la fila por la Presidencia

Con Mauricio Kuri González como gobernador, el panismo de Querétaro dio un viraje en la relación con Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, e incluso, el líder panista soltó que una de las cartas de ese instituto político a su candidatura presidencial para 2024 es el mandatario queretano.

“Respecto de sus posibles aspiraciones nosotros las festejaríamos, nosotros las impulsaríamos, por supuesto en apego a nuestras reglas internas, lo que estamos buscando es tener opciones muy buenas para la sociedad, muy buenas cartas, no sólo para ganar, sino para bien gobernar México”.

Cortés, incluso no le vio inconveniente a que no sea un militante del PAN, pues lo consideró un liderazgo que podría generar cohesión.

“Mauricio Kuri es, sin duda, un liderazgo de la sociedad civil porque él no es militante de Acción Nacional. Sin embargo, piensa, tiene valores y convicciones como las tenemos en Acción Nacional, y por supuesto que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que hoy ve que las cosas en México van de mal en peor”.

El silencio del exgobernador

Tiempo atrás, el exgobernador Francisco Domínguez Servién, quien impulsó a Kuri para sucederlo en la gubernatura, había tildado de “mediocre” al jefe del PAN nacional e, incluso, se negó a participar en cualquier actividad partidista mientras Marko fuera el dirigente, bajo el argumento de que no sería “cómplice de la destrucción” de su partido.

“Urge recuperar la altura, visión y talento”, difundió Domínguez Servién el 12 de noviembre de 2021.

En contraste, quien sí decidió trabajar con Marko Cortés fue Kuri González, que ha presumido fotos con el dirigente nacional panista en Querétaro, donde además han comenzado a tener algunas actividades con actores del PAN, como la reunión plenaria de senadores el 29 de agosto último, en la cual el dirigente nacional lo destapó como uno de los posibles aspirantes de su partido.

El comité estatal, encabezado por Leonor Mejía, envió su propia foto del gobernador de Querétaro y su dirigente nacional, además de un boletín donde señalaron: “Mauricio Kuri es la mejor carta de presentación de Acción Nacional en Querétaro”, aunque ni siquiera milita en ese partido.

También llamaron a “tender puentes” y añadieron la siguiente cita del mandatario: “Tenemos que regresar a la sociedad y ser generosos; sobre todo, no ser crecidos ni caer en la soberbia”.

El comité estatal también reiteró su lealtad al comité nacional del Partido Acción Nacional, encabezado por Marko Cortés.

Esta vez, tras la suspensión de la alianza Va por México el exgobernador Francisco Domínguez Servién ha guardado silencio.

