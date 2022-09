El Rock inédito del Festival de Avándaro

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Pasaron 50 años desde el festival de Rock y Ruedas de Avándaro, para que un desconocido pusiera en manos del coleccionista Antonio Toño Pantoja un audio, de cuatro horas, con la música de las seis primeras bandas musicales de aquella noche del 11 de septiembre de 1971. Vilipendiado por la prensa nacional, Avándaro sirvió de pretexto al gobierno de Luis Echeverría para vetar los conciertos de rock. Pantoja cuenta acerca del contenido de la grabación inédita que él ya comienza a difundir vía radiofónica, ahora sí para conmemorar el medio siglo que en 2021 la pandemia impidió.

Fundador en 1980 con su hermano Jorge Pantoja del Tianguis de la Música en el edificio gótico del Museo Universitario del Chopo de la UNAM, Antonio Toño Pantoja tenía sólo 14 años el 11 de septiembre de 1971, por lo cual no pudo asistir al festival de Rock y Ruedas de Avándaro, el Woodstock mexicano, concierto que marcó un parteaguas en la música de nuestro país.

Coleccionista y promotor cultural, desde hace una década Toño presenta libros antiguos y vende discos y casetes raros de rock en su puesto del Corredor Cultural del Tianguis del Chopo (Sol y Luna, colonia Guerrero). Cuenta:

“En base a que soy coleccionista de discos y revistas, mucha gente me conoce por compartir los documentos y recuerdos que he juntado. Tengo los ocho libros que se han publicado de Avándaro, casi todas las revistas sobre el evento y bastantes cosas relacionadas.

“Por ello es que una persona desconocida para mí llegó a mi puesto y me regaló un audio del festival de Rock y Ruedas en Avándaro que estuvo guardado 50 años; ahí nomás vienen los seis primeros grupos que tocaron la noche del 11 al 12 de septiembre de 1971, no es del festival completo.”

Toño Pantoja da a Proceso una probada de esa grabación con las seis bandas: Dug Dugs, Epílogo, División del Norte, Tequila, Peace & Love y El Ritual. Se le comenta que la transmisión de Radio Juventud aquella noche se cortó debido a que Ricardo Ochoa de Peace & Love cantaba la rola “Mariguana” y animó al público a unirse al coro gritando: “¡Chingue su madre el que no cante!”. La señal por Amplitud Modulada cesó.

“Creo que quien lo dijo no fue Ricardo –aclara Toño–, sino el tecladista Felipe Maldonado, eso tendría que checarse bien... La transmisión de radio se cortó, pero el festival continuó, y por eso oímos en este video inédito que el siguiente grupo que subió al templete y tocó fue El Ritual. Desconozco por qué este audio que me dieron en formato MP3 ahí para.”

Algunas grabaciones ya habían sido usadas por uno de los principales promotores del festival, Armando Molina (1946-2019), músico integrante de la Máquina del Sonido, que las incluyó para su disco doble Avándaro, por fin... 32 años después, de la disquera Bakita Records, en 2003.

“Molina –abunda Pantoja– sólo metió extractos con 17 rolas, y este audio que tengo trae completas las participaciones de cada banda, más o menos 40 minutos por cada grupo, o sea, más de cuatro horas porque, aparte de la música, se escuchan cosas que sucedían arriba del escenario.”

Para Pantoja, esos rollos en el templete resultan de interés primordial:

“Hay muchas interrupciones en el concierto por gente que estaba arriba del escenario arengando a cada rato, por ejemplo a los chavos para que se bajaran de las torres donde se subían para ver mejor, advirtiendo que si no se bajaban iba a ocurrir una desgracia.”

Se escucha que Carlos Saldívar, vocalista de Epílogo, había enfermado un día antes “y los médicos lo alivianaron, porque se oye decir que ya se siente muy bien para cantar en el festival”. Toño Pantoja presenta dos horas de su audio el domingo 11 de septiembre, a las 14 horas, en el programa La máquina del tiempo de Radio Activo, “conducido por el locutor El jinete en el 105.7 F.M. del IMER, para que nos acompañen a conmemorar Avándaro”.

En 2003, Molina dijo a Proceso:

“Sociológicamente, Avándaro fue muy importante porque se dio la convivencia entre clases sociales en total paz y amor, pese a ser una filosofía adoptada de los jipis de Estados Unidos, quienes reaccionaron contra la guerra de Vietnam.

“Aquí por reflejo de Woodstock nos tocó, pensando en que los jóvenes y los estudiantes habíamos sentido la matanza del 68 sin ton ni son por un gobierno autoritario y represivo encabezado por Díaz Ordaz y por Echeverría en Gobernación. Pelón como lo ves, todavía se le quiere hacer juicio político, pero lo defienden sus abogados y alegan pendejadas…” (https://www.proceso.com.mx/cultura/2019/11/27/cuando-murio-el-rock).

Vamos por partes

–¿Cómo pueden los rockófilos adquirir u oír completa esta grabación?

–Pues mira –responde Toño Pantoja–: de parte mía, tal vez a futuro logre subirla a YouTube, digo, en partes ¿no? Los que realmente tienen que decidir si desean que se suba en su totalidad o hacer un disco a futuro serían los mismos músicos que estuvieron allí y todavía viven, están vigentes Ricardo Ochoa, está Armando Nava de los Dug Dugs, hay varios…

“Lo único que acordé para este programa radiofónico con El jinete fue que pasemos más audios al otro domingo, o sea, el 18 de septiembre. Y si no pues ya de plano subir el audio entero a YouTube, es una posibilidad para que todas las personas tengan acceso a él. Hará dos meses una persona subió el audio de la participación entera de los Dug Dugs, es el mismo audio que yo tengo, aunque le cortó la parte de lo que se dijo arriba del escenario.”

Dura casi una hora: LOS DUG DUG’S LIVE AT AVANDARO SEPTEMBER 11 1971. THE COMPLETE PERFORMANCE!, del canal Dug & Redug, contiene las rolas “Joy To People”, “We Always Hate Your Manners”, “I Got The Feeling”, “Stupid People” (donde la grabación se pierde por segundos), “Let’s Make It Now”, y la interpretación de más de 11 minutos de “Avandaro, Yeah!”. Puede escucharse en https://youtu.be/QFf4PuV6kmI.

Agrega Toño Pantoja:

“Es una incógnita cómo este documento sonoro se grabó, por quién y por qué pasó inadvertido tanto tiempo. Me parece muy raro que los mismos músicos de estos seis grupos de Avándaro no lo tengan. Lástima que Armando Molina ya no vive para que nos dijera quién le prestó ese audio para grabar su disco de Bakita Records (producido por Javier Tena).”

Los demás conjuntos de esa noche: Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in my Mind. Los organizadores del festival de Rock y Ruedas de Avándaro fueron Eduardo López Negrete, Luis de Llano Macedo y Justino Compeán. Armando Molina contrató a los conjuntos, y en 2003, cuando sacó el mencionado CD doble de casi dos horas Avándaro, por fin... 32 años después, sostuvo que “los audiotapes estuvieron extraviados por décadas”, aunque el cineasta Alfredo Gurrola los usó en 1972 para el cortometraje del festival”, en formato súper 8, que comienza con una chica desnudándose: la famosa Encuerada de Avándaro (video en: https://youtu.be/EVrI9pncV4w).

Los “souvenirs”

A la par de haber presentado grupos rupestres y lecturas de rock en su puesto “antes de la pandemia”, Toño Pantoja cuenta con alrededor de 5 mil seguidores en su sitio Facebook, donde a menudo publica fotos de revistas y artículos de colección concernientes al rock nacional.

“Todo mundo me dice: ‘Toño, te mando mi correo y hazme una copia del audio que tienes de Avándaro, ¡te doy una feria!’ Y yo: no, no, no, creo que la cosa no es por ahí. Imagínate, hacer 5 mil copias para mis amigos…

“Avándaro fue una celebración juvenil al aire libre con montones de carencias; de una simple carrera de motos y coches que iba a ser amenizada por grupos de rock, se transformó en un evento magno y único que marcó la historia de la música en México, de ahí la importancia de este audio.

Los 50 años de Avándaro no pudieron ser celebrados como ameritaba debido al covid, pero el día 11 en el tianguis del Chopo conmemoramos ya bien los 51 años”.

Se jacta de poseer “la biblioteca definitiva de Avándaro” en ocho libros:

Avándaro, ¿aliviane o movida? (Extemporáneo. 24 oct. 1971. 220 págs.); Avándaro ¡Yeah, Yeah, Yeah! (Paralelo 32, oct. 1971, 194 págs.); Avándaro. Fotos de Graciela Iturbide, textos de Luis Carreón (Ed. Diógenes. 26 oct. 1971. 80 págs.); Avándaro, una leyenda, de Juan Jiménez Izquierdo (ERIDU producciones. Nov 2011, 112 págs.); Nosotros (Ed. Nosotros, febrero 1972).

Avándaro. La historia jamás contada, novela gráfica de Luis Fernando (Ed. Resistencia, 2018. 100 págs.); Yo estuve en Avándaro. Graciela Iturbide, fotografía; Federico Rubli y Luis de Llano, prólogo. (Trilce / UNAM, 2016) y Avándaro 50 años. Cuando el rock mexicano perdió su inocencia, de Luis de Llano Macedo (Ediciones del lirio, 2021. 180 páginas).

“Los conciertos de rock los prohibió el gobierno por Avándaro –suma Pantoja–, donde acudieron unos 300 mil chavos, y en la radio también censuraron al rock; pero los grupos rockeros continuaron tocando en los hoyos fonquis. Yo tengo propagandas, boletos, fotos de varias tocadas y el póster original de Avándaro. Con el audio y los libros, esos son mis tesoros.”

Reportaje publicado el 11 de septiembre en la edición 2393 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.