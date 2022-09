Dos tomos de Fomento Citibanamex Tres siglos de México, 38 especialistas

La asociación civil cumple 50 años y en ese marco conmemorativo ofrece un programa de conferencias que historiadores destacados imparten desde julio y hasta 2023; además, una exposición que desde el 18 de agosto presenta en su sede del Palacio de Iturbide para mostrar su labor cultural. El plato fuerte, sin embargo, saldrá el año entrante: se trata de los dos volúmenes de México 1521-1821. Se forja una nación. Su contenido lo adelanta a Proceso el coordinador ejecutivo de Fomento Cultural, Ignacio Monterrubio. En textos aparte se reproducen fragmentos del prólogo del libro y se reseña la exhibición mencionada.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde el año pasado Fomento Cultural Citibanamex (FCC) informó que trabajaba en un libro conmemorativo de sus cinco décadas: México 1521-1821. Se forja una nación, y hoy adelanto para Proceso el proyecto detalladamente, si bien sólo estará disponible al público a principios de 2023.

La obra, en dos volúmenes, se enmarca en una serie de actividades expuestas por Ignacio Monterrubio, coordinador ejecutivo de FCC, en representación de Cándida Fernández de Calderón, su directora desde 1996:

La primera, considerada por él como “una tremenda aportación”, consiste en las conferencias iniciadas en julio pasado y que se extenderán hasta el primer trimestre del 2023, realizadas con el apoyo de los mismos historiadores y especialistas del libro, todas ellas gratuitas y disponibles vía redes sociales, de las cuales ya van siete.

Y la exposición Fomento Cultural Citibanamex 50 años. Programas estelares, recién inaugurada en el Palacio de Iturbide (Ver recuadro).

En un recorrido por el recinto, el coordinador resumió para Proceso:

“El libro narra con una calidad excepcional por parte de 38 investigadores nacionales e internacionales, provenientes de instituciones académicas muy reconocidas, momentos históricos fundacionales del país.”

Se trata, dijo, de un “esfuerzo ininterrumpido” en favor de la cultura nacional, para brindar al público “las diversas líneas de acción de Fomento Cultural”, que enumeró:

“La editorial en sus inicios, la expositiva a partir de 1976, el Programa de Apoyo al Arte Popular en 1996, entre 1998-1999 con el proyecto de Conservación del Patrimonio (que se inició con la restauración del Convento de San Miguel en Cholula, Puebla, en alianza con el World Monuments Fund), en 2000 servicios educativos, y los académicos que han sido constante a lo largo de todas estas acciones.”

Así, México 1521-1821. Se forja una nación aborda dos conmemoraciones de corte histórico para nuestro país:

La capitulación de México-Tenochti­tlan, el 13 de agosto de 1521.

Y el bicentenario de la consumación de la Independencia nacional el 27 de septiembre de 1821.

La magna obra, de mil 200 páginas, fue coordinada académicamente por las historiadoras María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinach y María Teresa Franco.

El anuncio del proyecto editorial fue lanzado en septiembre del año pasado, un día después del acto conmemorativo-teatral de la consumación de la Independencia en el Zócalo capitalino, mediante la actividad virtual Diálogos Citibanamex. Ahí se mencionó que la obra abarcaría “tres siglos de esplendor” debido a la relevancia de lo que los autores consideraron un momento fundacional y años clave del nacimiento como nación del Estado mexicano; además, se puntualizó que “de todas las etapas del proceso emancipador, el menos estudiado ha sido la consumación de la Independencia”.

En esa charla virtual se rechazó la politización de la historia, y se dio a conocer un hallazgo en el acta de la consumación de la Independencia, para demostrar que no fue signada el 28 de septiembre –según daba por hecho la historia oficial–, sino entre el 2 y el 4 de octubre (“Historiadores señalan imprecisiones en conmemoración de la consumación de Independencia”, en proceso.com del 29 de septiembre de 2021).

* * *

Cuestionado Monterrubio sobre la intención del volumen en busca de la verdad histórica, y si se buscaba rebatir la historia oficial, detalló:

“En todos los proyectos de FCC se hacen investigaciones serias y que aporten al conocimiento, siempre hay investigaciones de vanguardia, estos proyectos editoriales son en esencia una aportación al país… y sí, los historiadores siempre buscan encontrar la máxima precisión en los datos históricos.”

En la portada del primer tomo de México 1521-1821. Se forja una nación se incluye un fragmento del biombo Encuentro de Cortés y Moctezuma (1684) de Juan Correa (obra de la colección Citibanamex y que se puede admirar en la sede de Citibanamex, el Museo Palacio de Valparaíso, en Venustiano Carranza 60, Centro Histórico de esta ciudad). Una réplica de la obra en mosaico de talavera (Proceso 1943 y 2031) se haya en la esquina de Pino Suárez y República de El Salvador, lugar donde se conmemora el encuentro histórico del 8 de noviembre de 1519.

Además de un texto de presentación a cargo de Manuel Romo, director general de Grupo Financiero Citibanamex, y el prólogo de Cándida Fernández de Calderón (cuyo fragmento se reproduce en Recuadro adjunto), el primer tomo está conformado por los siguientes historiadores y especialistas:

Renata Pieper, María del Carmen Martínez, María Concepción Obregón Rodríguez, Rodrigo Martínez Baracs, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, Alba González Jácome, Óscar Cruz Barney, Francisco Morales, Antonio Cano Castillo, Serge Gruzinski, Antonio Rubial García, Enriqueta Vila Villar, María Cristina Torales Pacheco, John Tutino, Enrique González González, Dorothy Tank de Estrada, Antonio García de León, Silvia Marina Arrom, Xavier Noguez, Mauricio Beuchot, Sara Poot Herrera, Patricia Escandón y Clara Bargellini.

La portada del segundo tomo reproduce en su portada el óleo Agustín de Iturbide y los generales del ejército mexicano (siglo XIX), de Fernando Bastin (siglo XIX) y Julio Michaud (1807-1876). Y contiene textos de Enrique Cárdenas Sánchez, Carlos Marichal, Hugo O’ Donell, Juan Marchena Fernández, José Enrique Ortiz Lanz, Francisco Omar Escamilla González, Eric van Young, Guadalupe Jiménez Codinach, Manuel Moreno Alonso, Rafael Estrada Michel, Carlos Herrejón Peredo, Gustavo Pérez Rodríguez, Rodrigo Moreno Gutiérrez, Jaime del Arenal Fenochio y María Cristina Torales Pacheco.

Ambos volúmenes (de 33 por 25 cm., en papel MAGNO Satin, para un tiraje de 3 mil ejemplares en español e inglés, a imprimirse en España por Turner) se acompañan en cada texto por imágenes que llegan a extenderse hasta dos páginas para admirarse con detenimiento.

* * *

La especulación esparcida en el gremio cultural –e incluso político– en relación con el destino de Fomento Cultural Citibanamex (Proceso 2360), tras el anuncio de la puesta en venta de Banamex por parte del grupo financiero Citigroup en enero de 2021, no preocupa a FCC, a decir de Monterrubio, quien aseguró que los esfuerzos entonces –y ahora– siguen enfocados en la celebración por sus 50 años desde la constitución legal de Citibanamex en 1971 como de la apertura luego de su restauración, en 1972, del Palacio de Iturbide, sede operativa de Fomento:

“FCC es una institución con 50 años de trayectoria, una asociación civil con aportación al país que va más allá de nuestras fronteras, y todo está considerado para una continuidad, no puedo hablar por el futuro pero sin duda toda la trayectoria que tiene Fomento Cultural Citibanamex se tomará en cuenta.”

–¿No cabe espacio a la división de colecciones o de Fomento Cultural tras una posible venta?

–No es algo que esté en mente, las colecciones no sólo las maneja FCC, sino Patrimonio Artístico Citibanamex, que es parte del ADN del banco, de ahí viene el slogan ‘Somos más que un banco’.

–¿Qué pasaría con la línea de trabajo de conservación en la que aportan?

–La restauración forma parte de FCC, y por el momento tenemos presupuesto, continuamos con los proyectos y seguimos con nuestras actividades.

Si bien Citigroup afirmó en enero de 2021 que “la venta del banco es integral”, es decir incluiría a Fomento Cultural Banamex, y que el gobierno federal recibiría lo correspondiente a la transacción en impuestos debido a una modificación de estatutos que lo hacía posible, se revivió el tema de la adquisición e incluso de expropiación por parte del gobierno federal.

Lo anterior luego de que en 2001 (ante la adquisición de Banamex por Citi) surgió un Frente Pro Defensa del Acervo Cultural de Banamex en el cual estuvieron entre otros personajes el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde se pugnaba por la expropiación de los bienes culturales como pago por el daño del Fobaproa.

El tema resurgió en enero del año pasado con un tuit del canciller expresando que seguiría de cerca los movimientos respecto a Fomento Cultural, donde recordó la posibilidad de expropiar la colección.

Sobre ello, Monterrubio sólo expresó:

“Lo que se dice siempre afuera demuestra la preocupación por esta gran colección patrimonio del Banco Nacional de México, pero que los mexicanos la consideramos como propia, por lo cual hay muchas manifestaciones. Es interesante escuchar las diferentes posiciones, pero no tenemos más que decir al respecto.”

–¿A cuánto asciende el valor de la colección?

–La colección pictórica es parte del Banco Nacional de México, no la maneja Fomento Cultural, y es considerada por externos como una de las colecciones pictóricas más importantes sobre México, sobre todo el siglo XIX.

“Del valor preciso de la colección no lo manejamos, no está en nuestra competencia. Si quisiéramos para esta exposición o cualquier otra una pieza, tenemos que verlo con patrimonio artístico, hacer documentación pertinente, un comodato, etcétera, porque el banco nos presta la obra con documentación, no lo maneja Fomento Cultural de manera libre.”

El coordinador ejecutivo mencionó la posibilidad de consultar con distintas áreas para proporcionar a Proceso el valor de la colección.

* * *

De las actividades para el resto del año como parte de las celebraciones, informó:

“Seguimos con la serie de conferencias complementarias del libro, la exposición de ‘programas estelares’ hasta octubre de este año en el Palacio de Iturbide; después, una exposición del arquitecto Juan Sordo Madaleno; en diciembre, la muestra de nacimientos mexicanos; en las Casas Señoriales tenemos exposiciones en cada una de ellas (además del Palacio de Iturbide, se incluye el Museo Casa Montejo en Yucatán; la Casa del Mayorazgo de la Canal, en San Miguel de Allende; y el Palacio del Conde del Valle de Súchil, en Durango).

“Y para 2023, propuestas de exposiciones, proyectos académicos y de arte popular, no hay diferencia de las actividades hasta nuevo aviso, estamos enfocados en seguir trabajando en el desarrollo cultural de México.”

Reflexionó al final:

“Creo que FCC ha sido un referente a través del tiempo para la conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano, creo que ha sido un ejemplo importante en México y más allá de las fronteras, ha liderado conferencias iberoamericanas en torno a instituciones financieras que tienen áreas de cultura, ha sido ejemplo en los campos de acción y resultados con el éxito que ha tenido, con el respaldo del banco.

“Todo se ha conjuntado para lo que consideramos los primeros 50 años de Fomento Cultural.”

