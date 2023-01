Centenario Marcel Proust: ¿Quién era Alfred Agostinelli?

La interrogante inicia este recuento que, como una segunda entrega sobre el Año Proust –conmemorativo de un siglo del fallecimiento del autor de En busca del tiempo perdido–, se dedica a quien fuera no sólo su chofer y secretario, sino una de las personas más queridas por el escritor. La semana pasada se ofreció un perfil documentado sobre Céleste Albaret, su ama de llaves, quien le inspiró rasgos para delinear al personaje Françoise, mientras que con Agostinelli encarnó a Albertine, de acuerdo a Jean-Marc Quaranta, autor de Un amour de Proust, primera biografía de ese joven enigmático.

PARÍS, FRANCIA (Proceso).- ¿Quién era realmente Alfred Agostinelli, ese joven buen mozo que prestó servicio a Marcel Proust como chofer en 1907 y secretario en 1913 antes de matarse en un accidente de avión, dejando al escritor desconsolado?

De todos los íntimos del novelista, Agostinelli es quien despierta más fantasías y controversias. Biógrafos y admiradores de Proust, exégetas de su obra llevan décadas tachándolo de manipulador cínico exclusivamente interesado en la fortuna del escritor.

El único mérito que todos le reconocen es haber servido de modelo para Albertine, la figura femenina más mencionada en En busca del tiempo perdido.

Jean-Marc Quaranta, por el contrario, retrata a un “tipo bien” en Un Amour de Proust, primera biografía de ese joven enigmático, insistiendo en su ansia casi existencial de no dejarse apresar por la pasión sofocante que inspira al novelista.

Oriundo del sur de Francia como Agostinelli y como él de origen italiano, profesor de literatura de la Universidad de Aix-Marseille y reconocido experto en los manuscritos de Marcel Proust, Quaranta es también el editor científico de El tiempo perdido, texto rechazado por Gallimard en 1912 que el novelista restructura convirtiéndolo en Por el camino de Swann, publicado en 1913 con la editorial Grasset y A la sombra de las muchachas en flor, aparecido en 1918 por Gallimard y galardonado con el prestigioso premio Goncourt.

Son los trastornos causados por la extraña relación con Alfred Agostinelli –mezcla, por parte de Proust, de tierna amistad, complicidad fraterna, atención paterna, celos incontrolables, amor posesivo y a veces desquiciado– que inspiran cambios y remodelación de El tiempo perdido. Esa experiencia pasional irriga también Sodoma y Gomora, La prisonera y La fugitiva.

El pasado 18 de noviembre, Gallimard celebró el centenario luctuoso de Marcel Proust con la publicación de El tiempo perdido, hasta la fecha inédito, no como disculpa póstuma sino por considerar el texto importante para profundizar la génesis de En busca del tiempo perdido.

Nadie mejor que Jean-Marc Quaranta podía rehabilitar a Agostinelli, pero el catedrático confiesa que encontrar huellas de esa estrella fugaz fue una hazaña de 10 años que lo convirtió en Sherlock Holmes y transformó Un amor de Proust en una suerte de novela de detectives.

A lo largo de 400 páginas, el biógrafo involucra al lector en sus minuciosas pesquisas, lo guía en el laberinto de archivos administrativos franceses, monegascos e italianos, lo invita a hojear periódicos de principios del siglo XX, a convivir con pioneros de la aviación y a buscar por doquier eventuales descendientes de la familia Agostinelli…

Poco a poco emergen datos concretos que alumbran momentos de la breve existencia de Alfred sin disipar del todo la bruma que la envuelve.

Para dilucidar ese misterio persistente, Quaranta inicia paralelamente a la primera, una segunda investigación policiaca.

El catedrático examina con lupa manuscritos y copias mecanografiadas de El tiempo perdido y los compara con los de Por el camino de Swann y A la sombra de las muchachas en flor atento a modificaciones y agregados. Luego descifra con la misma meticulosidad los cinco juegos de pruebas de galera de Por el camino de Swann.

Inmiscuirse en los intersticios de la obra en gestación permite a Quaranta evidenciar o sugerir detalles de la vida y la psicología de Alfred Agostinelli, arrojar un poco de luz sobre la relación a menudo indescifrable del novelista con su secretario y acercarse al proceso de creación de uno de los mayores autores de la literatura francesa.

“El distintivo de la investigación es proponer verdades temporales, tomar el riesgo del error para aproximarse un poco más a la verdad”, advierte el autor de Un amor de Proust.

* * *

Alfred Agostinelli nace el 11 de octubre de 1888 en Condamine, un barrio popular de Mónaco. Su padre, Eugène, cochero italiano oriundo de Livorna, es el segundo esposo de Catherine Bensa, su madre. Alfred cuenta con cuatro medio hermanos y hermanas y un hermano menor. Esa familia reconstituida es un clan unido, según se desprende de cartas de Marcel Proust.

Nada se sabe de la niñez ni de la adolescencia de Alfred. Su primera “aparición” documentada por Quaranta remonta a 1906, año en que se capacita como chofer mecánico en la escuela de la compañía de “carruajes con motor” –término más usado que el de taxi en ese entonces– que acaba de crear en Mónaco la empresa Georges Richard, cuya sede principal se encuentra en París. Es la primera escuela de ese tipo del Principado.

En respuesta a quienes califican a Agostinelli de vago codicioso, Quaranta recalca que ser chofer en el alba del siglo XX requiere múltiples cualidades: tacto y buena presentación para atender a los clientes adinerados de la compañía, dominio perfecto de la mecánica para resolver las frecuentes averías de ­vehículos precarios, vivacidad y audacia para orientarse en caminos aleatorios y accidentados que carecen de señalización vial.

Alfred cumple todos estos requisitos y es seguramente uno de los mejores choferes egresados de la escuela, puesto que Jacques Bizet –amigo de toda la vida de Proust y socio de la empresa Georges Richard– lo recomienda al escritor junto con Odilon Albaret, que seis años más tarde se casará con Céleste, la fiel ama de llaves del maestro –y un tal Jossien, que desaparece pronto del panorama.

Marcel Proust llega a Cabourg, elegante balneario de Normandía, donde veraneó de niño a principios de julio de 1907. Todavía no se repone de la muerte de su padre y menos aún de la de su “adorada” madre. Agudiza además su desasosiego la obligación de mudarse del departamento familiar del boulevard de Courcelles.

En realidad, según él mismo lo reconoce, Proust regresa al paraíso de su infancia con la esperanza de encontrar, si no motivos de felicidad, por lo menos razones para vivir. Sueña con volver a escribir y piensa poder hacerlo en el confort del lujoso Grand-Hôtel de Cabourg recién remodelado, que lucirá años más tarde en su obra bajo el nombre de Grand-Hôtel de Balbec.

Es en ese establecimiento frecuentado por una élite adinerada, que Proust se entrevista con los tres choferes seleccionados por Bizet. Elige a Agostinelli.

Proust. Foto: @Tallandier / Bridgeman Images

Durante tres meses, el futuro escritor de 27 años y su flamante chofer de 18 años recorren la costa normanda en automóvil, visitan pueblos pintorescos, admiran iglesias y catedrales, gozan la ebriedad de la velocidad, pues Alfred no vacila en conducir a 50 kilómetros por hora. A veces Proust, que padece insomnio, prefiere paseos nocturnos que atizan todavía más su imaginación.

Ambos regresan a París a principios de octubre, y de inmediato Agostinelli se va a Mónaco para resolver asuntos familiares. Un mes más tarde Proust le envía la primera plana de la edición de Le Figaro del 19 de noviembre en la que sobresale un titulo llamativo: Impresiones de viaje en automóvil y su firma.

Proust entrelaza sabrosas descripciones de recorridos motorizados diurnos y nocturnos, disgresiones poéticas, ensoñaciones, alusiones a William Turner y pintores holandeses en esa larga crónica literaria, pero sobre todo se da el gusto de rendir un homenaje insistente y barroco al “ingenioso Agostinelli”, mecánico con “rostro barbilampiño”…

Para Jean-Marc Quaranta no cabe la menor duda: Impresiones de vaje en automóvil es una carta de amor encriptada que el futuro novelista escribe a su chofer.

“Alfred ofrece a Proust la luz de un renacimiento y eso puede llamarse amor”, comenta el catedrático.

* * *

Tal como aspiraba a hacerlo, Marcel Proust vuelve con ardor a la escritura en el otoño de 1907. Reescribe la famosa escena del tan esperado beso materno de la noche, esboza el no menos famoso episodio de la “madeleine”, llena decenas de cuadernos y centenares de hojas sueltas … No lo para nadie. Deja de soñar con ser escritor. Se dedica a serlo.

“En 1912 su novela consta de dos volúmenes cuya arquitectura reposa sobre una oposición entre la experiencia decepcionante del mundo y de la pasión, por un lado, y la revelación deslumbrante de la vocación artística por otro. Los títulos de estos dos volúmenes, El tiempo perdido y El tiempo recobrado, encarnan esa oposición”, recalca Jean-Marc Quaranta.

Grand-Hôtel de Cabourg

Omnipresente en la vida de Proust en el verano de 1907, Alfred Agostinelli casi se esfuma durante seis años. Por su lado, el escritor, cada vez más afectado por sus recurrentes crisis de asma y absorbido por su novela, espacia sus salidas en automóvil y recurre a Odilon Albaret cuando necesita chofer.

Quaranta detecta una que otra breve visita de cortesía de Alfred al escritor entre 1908 y 1910. En cambio en 1911 es un Agostinelli desamparado que toca a su puerta en dos oportunidades, la primera para pedirle que lo recomiende como chofer con sus amigos, la segunda que ayude a Anna Square –que presenta como su esposa– a conseguir un empleo de acomodadora en un teatro. Proust interviene sin mayor éxito y la pareja se desvanece.

El 13 de marzo de 1913 el novelista firma con Grasset un contrato para publicar a cuenta del autor su libro que todavía se llama El tiempo perdido –y no tardará a cambiar de título– y de inmediato empieza a buscar a un mecanógrafo para asistirlo en las labores previas a esa publicación. No encuentra a nadie. Compra una máquina de escribir marca Monarch que le cuesta 700 francos, según cuenta a Gaston Gallimard, y llama al rescate a su exchofer.

Por segunda vez se entretejen los destinos de Proust y Agostinelli, pero ambos han cambiado desde el paréntesis idílico del verano de 1907. Alfred acaba de cumplir 25 años y aspira a “superarse en la vida”, según cuenta Céleste Albaret en sus memorias. Afligido por una salud cada vez más frágil, Proust sólo vive para escribir.

* * *

Agostinelli empieza a desempeñarse como secretario a principios de abril de 1913. Trabajar a partir de los manuscritos de Proust es un desafío: su letra es ilegible, hay agregados por doquier, abundan partes tachadas y cambios. El aprendiz mecanógrafo sufre aún más cuando debe escribir bajo dictado. Multiplica teclazos y su ortografía es a menudo fonética. Por si eso fuera poco, el ritmo de trabajo del novelista es intenso, sus horarios irregulares y a menudo nocturnos. Pero el exchofer se esfuerza, y conforme pasa el tiempo mejora… un poco.

“Alfred trabaja y trabaja duro. Mienten quienes lo califican de vago codicioso”, insiste Quaranta, aludiendo a las 300 páginas que logra pasar en limpio, a pesar de su falta de experiencia.

El catedrático deduce del análisis minucioso de cambios introducidos en el texto de la novela y de cartas de Proust, que la densa convivencia de los dos hombres en la que alternan sesiones de trabajo y largas conversaciones vuelve a despertar los sentimientos ardientes y ambiguos del escritor por Alfred.

Mucho se ha especulado sobre la naturaleza de las relaciones del novelista y de su flamante secretario. Quaranta piensa que fueron platónicas, por lo menos a partir de 1913, pero considera que resulta sumamente fútil todo debate al respecto.

Sólo importa, enfatiza, la ósmosis creciente entre lo que vive Proust en presencia de Agostinelli y lo que escribe y reescribe. Cuenta ante todo la lenta mutación de sus lazos inextricables en obra literaria.

Al final de Un amor de Proust, el catedrático reproduce apuntes del novelista escritos a mano en un margen del cuaderno 40 de sus manuscritos.

Expresa Proust: “Todos estos seres que me revelaron tantas leyes psicológicas y que ya no vivían me parecían en cierta forma haber vivido una vida que sólo me había beneficiado y haber muerto por mí. No estaba muy lejos de horrorizarme a mí mismo”.

Proust sufre cuando no tiene a Alfred a su lado. No soporta sus ausencias. Vive “un suplicio” cuando éste pasa quince días en Niza para despedirse de su madre y organizar sus funerales. Proust ama y sufre, se siente amar y sufrir, se observa amando y sufriendo, y escribe a partir de ese amor y sufrimiento.

Asegura Quaranta: “Sin saberlo, en la primavera de 1913, Agostinelli insufla más fuerza y más verdad al amor que sienten varios de sus personajes: Swann, Charlus, Saint-Loup, el narrador mismo.”

Las sesiones de trabajo en el boulevard Haussman se prolongan hasta el 26 de julio, fecha en la que el escritor y su secretario emprenden camino para Cabourg, donde Proust planea seguir escribiendo hasta principios de octubre.

Pero el 5 de agosto el novelista cambia repentinamente de plan y decide que deben regresarse a París. Hasta la fecha ningún biógrafo ha logrado dilucidar esa decisión abrupta. Quaranta sospecha una crisis de celos causada por un supuesto flirteo de Alfred con un distinguido veraneante. Parece confirmar esa hipótesis el hecho de que, de vuelta a París, el escritor contrate a un detective privado que sigue los pasos de su secretario durante cuatro días, tal como lo hace Swann con Odette en Un amor de Swann.

El reporte de esa vigilancia es de una banalidad absoluta: cuando no trabaja con Proust, Alfred se reúne con Anna en el hotel donde se hospedan. A veces se pasean. Alfred entra y sale de un restaurante, de la oficina de correo. Nada más.

Los dos hombres reinician sus labores, encerrados en la legendaria habitación del escritor, alcoba protegida del ruido por muros tapizados de corcho, alejada del mundo exterior por pesados cortinajes siempre cerrados y cuya atmósfera es propiamente asfixiante debido a frecuentes fumigaciones de polvo Legras contra el asma.

“Proust se rinde ante la evidencia: Alfred es un secretario, un amigo, un cómplice, un objeto de deseo y de celos. Pero Alfred no lo ama”, constata Quaranta.

Esa situación sin embargo no afecta sus ricas pláticas. El novelista y su secretario hablan un poco de todo, pero cada vez más a menudo de aviación, tema que los cautiva a los dos aunque por razones distintas.

Apasionado de mecánica e intrépido conductor, Alfred se exalta con los logros técnicos del aeroplano y las proezas de pilotos, como Louis Blériot, primero en sobrevolar el Canal de la Mancha en un monoplano en 1909.

Proust admira los inventos técnicos –el ferrocarril, el automóvil, el teléfono, el aeroplano, lo maravillan–, pero su interés dista de ser meramente científico. Lo entusiasma ante todo la intensidad con la que semejantes invenciones modifican la aprehensión del tiempo y del espacio.

El 14 de septiembre Proust y Agostinelli llegan emocionados al aeródromo de Buc, cerca de Versalles. No es para menos. El escritor se apresta a hacer realidad el sueño de su secretario, ofreciéndole un bautismo aéreo.

Ese primer vuelo en un aeroplano manejado por Edmond Perreyron, uno de los más afamados aviadores franceses de la época, es una revelación. Agostinelli baja del avión con la certeza de que nació para ser piloto.

En estos años pioneros de la aviación, manejar una “máquina voladora” es una actividad tan arriesgada y prestigiosa como redituable. En Europa y Estados Unidos un piloto puede ganar hasta 2 mil dólares por mes y muchísimo más si vence récords de altura o de velocidad en competiciones internacionales.

Siempre imprevisible, Proust se compromete a costear los cursos de pilotaje de su secretario. Según Quaranta, Alfred se inscribe el 18 o quizá el 19 de noviembre en la afamada escuela de Blériot.

El 1 de diciembre, sin embargo, en lugar de presentarse a tomar su clase, Agostinelli huye de París con Anna y se regresa a Niza.

El piloto Blériot, héroe de Agostinelli

* * *

Hasta la publicación de Un amour de Proust, los biógrafos del escritor se burlaban de su secretario calificando su actitud de ilógica, tonta, caprichosa… Una vez más Quaranta los desmiente.

El 25 de noviembre de 1913, recuerda el catedrático, el monoplano de Edmond Perreyron se estrella en la pista de aterrizaje del aeródromo de Buc. Toda la prensa francesa e inclusive diarios extranjeros reseñan ese accidente espectacular sin omitir detalles sobre el cadáver del célebre piloto que yace desmembrado y desfigurado entre los vestigios de su máquina.

“La muerte de Perreyron suscita una gran emoción en el mundo de la aviación y plantea graves interrogantes sobre la seguridad de las aeronaves. Para Marcel Proust el fallecimiento del piloto con el que Agostinelli acababa de realizar su primer vuelo es un presagio siniestro. Pensar que el joven se arriesgue en un accidente mortal del que podría ser responsable le es insoportable”, enfatiza Quaranta, quien alude a enfrentamientos acalorados entre el escritor –que decide cancelar las clases de pilotaje– y su secretario –que no quiere renunciar a su sueño–. La ruptura es inevitable.

La reseña elogiosa de Por el camino de Swann que firma Léon Daudet en primera plana de la edición del 27 de noviembre de 1913 en Le Figaro, ni siquiera sirve de leve consuelo al novelista descorazonado.

Peor aún, Proust parece empezar a perder el norte. El 1 de diciembre contacta a Albert Nahmias, un extraño personaje de su entorno, y le pide que viaje a Niza para entablar “negociaciones financieras” con Eugène Agostinelli, padre de Alfred. El plan de Proust es pagarle una renta mensual para convencer a su hijo de que vuelva al boulevard Haussmann.

Basándose en telegramas –algunos de tres páginas– que el novelista envía a Nahmias para guiarlo en ese “operativo secreto” –que se lleva a cabo del 4 al 7 de diciembre–, Quaranta reconstituye ese episodio descabellado de la vida del escritor.

“En pocas palabras, Proust intenta comprar Alfred a su padre”, resume en tono lapidario el catedrático, antes de agregar:

“Proust no duda de que su fortuna le permita comprarlo todo. (…) El deseo de omnipotencia que lo habita en esa aventura rocambolesca es revelador de sus debilidades, de su inadaptación al mundo y de sus ausencia total de sentido práctico.”

Por supuesto, fracasa. Eugène le cuenta todo a Alfred, que empieza a trabajar en una casa de huéspedes administrada por su media hermana.

La historia se vuelve más inverosímil aún: A principios de 1914, Alfred y Anna se instalan en los aposentos de Proust. Agostinelli se vuelve a desempeñar como mecanógrafo y sólo interrumpe sus labores para atender la escuela Blériot, en la que se ha inscrito nuevamente pero bajo el nombre de Marcel Swan, con una sola “n”.

Odilon Albaret parece haber jugado el papel de mediador entre ambos hombres durante un viaje a Niza que realizó a solicitud de Proust. Muy diplomático, logró hacer aceptar a su excolega un nuevo “pacto” con el escritor.

Ferdinand Collin, director de la escuela Blériot, asegura en sus memorias que Swan-Agostinelli fue uno de los alumnos más inteligentes, talentosos y amigables de los 600 que pasaron por su plantel.

“Lo califica de alumno memorable”, insiste Quaranta en su deseo permanente de honrar su memoria.

A lo largo de cuatro meses, Alfred alterna esfuerzos para mecanografiar textos esparcidos en manuscritos abstrusos y clases de pilotaje. Flagelado por su amor no correspondido y oscuros presentimientos, Proust sigue procediendo a la reestructuración radical de su novela.

“Durante el invierno de 1914 (…) Alfred se convierte en una marejada que trastorna la labor creativa del escritor, llevándolo a explorar muy profundamente los sentimientos y el sufrimiento. Eso no lo había previsto y amenaza con hacer trizas el libro. Albertine es el nombre de esa puesta en peligro de la novela bajo la influencia de Alfred Agostinelli, que por supuesto no sospecha nada”, recalca Quaranta.

Nuevo giro de la relación cada más caótica de los dos hombres: Alfred y Anna vuelven a escabullirse a finales de abril. Nadie se explica por qué. Ni siquiera el autor de Un amor de Proust.

A principios de mayo, Agostinelli frecuenta con asiduidad el aeródromo de Grimaude de Antibes, ciudad contigua a Niza, donde reinicia su aprendizaje como piloto. Dista de imaginar que ese empeño en perseguir su sueño está sellando su destino.

Otra vez Marcel Proust se desahoga con sus amigos. Se describe “agobiado por el dolor”, “muriéndose”... El 10 de mayo, sin embargo, no resiste a la tentación de escribir una carta de reconciliación a Alfred. Ambos hablan largamente por teléfono. Y todo se acelera.

En una segunda carta, el escritor anuncia a su secretario que le acaba de comprar una aeronave y que está dispuesto a ofrecerle también un automóvil. Alfred rehúsa estos suntuosos regalos. Proust insiste. En balde. Entonces el novelista le ruega que lo ayude a cancelar la compra del avión hecha a su nombre. Alfred le contesta por carta –probablemente el 28 de mayo– que se encargará de esos tramites y le anuncia, triunfante, que ya es titular de su licencia de piloto. El 30 le contesta Proust.

Son las últimas cartas que intercambian. Agostinelli no alcanza leer la de Proust, y Proust recibe la de Alfred después de su accidente mortal.

El 30 de mayo de 1914, a las 5 de la tarde, Alfred Agostinelli pierde el control de su monoplano que cae a pique en el mar, a escasos 300 metros de la orilla. Es su segundo vuelo como piloto profesional.

El avión que sólo pesa 250 kilos flota durante unos minutos. De pie en el asiento de su monoplano, Alfred agita desesperadamente los brazos pidiendo auxilio. En la orilla, Anna, impotente y aterrada, oye sus alaridos. Luego ve cómo el mar se traga al aeroplano y al piloto.

Al día siguiente, desde París, Marcel Proust pide se contrate a buzos para buscar el cuerpo de Alfred. En vano. La familia Agostinelli fleta un barco durante dos días con el mismo objetivo. En vano. Finalmente, el 7 de junio pescadores rescatan el cadáver del flamante aviador, horriblemente hinchado, sin ojos…

El escritor se desploma.

A sus íntimos confía: “Ese amigo era la persona que más amé junto con mi padre y mi madre”. También les dice: “Perdí a un amigo, un hermano, un hijo”.

Marcel Proust no asiste a los funerales de Alfred, celebradas el 8 de junio en la modesta iglesia parroquial de Antibes.

Nunca irá a recogerse ante la tumba de la familia Agostinelli-Vittore en el cementerio de Caucade de Niza, donde descansa. Pero ofrece a Alfred Agostinelli vida eterna –encriptada y subterránea– en la catedral de En busca del tiempo perdido. l

