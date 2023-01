Lin llevó el náhuatl a la cancha mundialista

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De 32 años, Lin Pavón Hernández es originaria de Ahuatitla, una comunidad de San Felipe Orizatlán, Hidalgo; ella hizo historia en la radio deportiva de México porque el 26 de noviembre último narró en náhuatl desde el Estadio Lusail, en Qatar, el partido de la fase de grupos del Mundial 2022 entre México y Argentina.

El acercamiento de Lin hacia los medios se dio cuando comenzó a estudiar la carrera de Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En entrevista, la hidalguense recuerda que desde el primer semestre ya tenía en mente crear un programa de radio en el cual pudiera hablar en español y náhuatl, lenguas que aprendió desde que era pequeña.

“Algo que me motivó a pensar en ello (su proyecto) no sólo fue el hecho de que me gustaba la radio en sí, sino dos cosas más: el primero, que mucha gente de la comunidad utilizaba ese medio de comunicación porque no llegaba la señal de televisión, y la radio les permitía conectarse con el mundo. Segundo, que había muchas personas que no hablaban español en Ahuatitla y era desgarrador saber que tenían la necesidad de comunicarse, pero no podían hacerlo. Así que supe que debía hacer algo para mejorar esa situación”.

Sin embargo, de un momento a otro se mudó a Monterrey para estudiar la carrera de fotografía. En la capital nuevoleonesa vivió alrededor de cuatro años y medio, estudiando y trabajando. Y aunque encontró su pasión en la fotografía, confiesa que se quedó “con la espinita” de tener un programa de radio. “Quise compartir con otras personas el orgullo de hablar náhuatl y mi identidad como indígena”.

De acuerdo con datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el náhuatl es la lengua indígena numéricamente más importante de las existentes en el país. La cifra de hablantes asciende a casi 1.5 millones y se distribuyen en 15 entidades federativas del país. Además existen 30 variantes con sus respectivas autodenominaciones. Y en México se hablan 68 lenguas indígenas, de acuerdo con el profesor de lenguas indígenas Sergio Sevilla.

En 2020 llegó la oportunidad para que Lin pudiera materializar su sueño. “Pasados algunos años vi una publicación en Facebook acerca de que iban a poner una radio comunitaria en Ahuatitla, Radio Ahuatl, y supe que era el momento que estaba esperando”.

Sin embargo la oportunidad llegó durante la pandemia causada por el covid-19, y se enfermaron su mamá, María Francisca Ema Achiyotl Hernández, y su papá, Genaro Beto Pavón, quien falleció.

“Entré en una etapa de ansiedad y depresión durante un mes. Comencé a ir a terapia psicológica y ahí me recomendaron que me ocupara en algo para distraerme. Así que presenté mi proyecto a Radio Ahuatl, y la intención era hablar de cultura, tradiciones y costumbres. Aceptaron la propuesta y trabajar en la radio resultó ser una especie de terapia para mí”.

Los retos de Lin

El acercamiento de Lin con el futbol, dice, “simplemente sucedió”. El 24 de marzo último en el Estadio Azteca la agencia de publicidad We Belivers, Corona, W Deportes y W Radio iniciaron una campaña llamada “Narradores Indígenas”. La intención era buscar a personas que comentaran en diferentes lenguas maternas (náhuatl, maya, zapoteco, mixe, chatino, mixteco) y en español el partido de eliminatoria mundialista 2022 de México contra Estados Unidos.

En números de la propia campaña, las voces de los ganadores fueron escuchadas vía 75 emisoras de radio locales; 850 personas asistieron a las pruebas; 15 millones más escucharon el partido en dichas lenguas maternas.

Lin aclara que, en su caso, no acudió al casting, sino que la contactaron vía Facebook e Instagram.

“En Monterrey trabajé para una revista tomando fotografías, pero también hacía entrevistas y mis trabajos aparecían en las redes sociales de la revista. Y en la radio comunitaria hacíamos transmisiones en vivo, así fue como dieron conmigo. Me dijeron que me vieron hablando en náhuatl y que era el perfil que necesitaban. Fue una oportunidad que no podía rechazar porque sé de la importancia que tiene el futbol en México y en mi comunidad, y lo vi como una gran posibilidad de acercar el náhuatl a más personas, visibilizar no sólo el idioma, sino también a las indígenas.”

Por parte de la campaña le explicaron lo que querían que hiciera: narrar el partido en compañía de profesionales, y le indicaron que tendría apoyo para viaje, hospedaje y viáticos. Así que de un día para otro viajó a la Ciudad de México. Sin embargo, el reto tenía un trabajo extra para Lin, pues ella nunca había narrado un partido de futbol.

“No niego que sentí miedo por incursionar en algo nuevo. Sabía que iba a representar a mi lengua, así que tenía clara la responsabilidad. Estudié a los jugadores mexicanos, a los rivales, cómo venía jugando la Selección Mexicana, pues quería hacer los comentarios adecuados y pertinentes.

“Pero el mayor reto fueron las palabras, pues hay cosas en español que no pueden traducirse al náhuatl, como ‘gol’. Me preparé mucho para saber cómo decir ciertas cosas y que la gente que me escuchara pudiera reconocer las acciones lo más fiel posible a lo que yo estaba viendo en el Estadio Azteca.”

Tras su participación en ese partido, en el que México empató a cero, llegó una nueva oportunidad con el duelo clasificatorio del Tri ante El Salvador, que se jugó el 30 de marzo último y en el cual los entonces dirigidos por Gerardo Tata Martino se impusieron 2-0.

“Después de ese juego no sabíamos qué más podría pasar. Teníamos claro que el proyecto continuaría de alguna manera u otra, porque eso nos dijeron, pero hasta ahí. Dos meses y medio después se comunicaron conmigo para preguntarme sobre mis planes y proyectos, también me cuestionaron si tenía pasaporte, respondí que sí, pero que estaba vencido, y no comentaron nada más.”

Lin confiesa que después de esa charla fue lo más rápido posible a renovar su pasaporte y que, unos días después de ello, la directora de publicidad de Corona se comunicó para darle una noticia: había sido seleccionada para ir al Mundial de Qatar y narrar en vivo para la radio el segundo partido de la fase de Grupos: México contra Argentina. Además, antes comentaría el duelo de México contra Polonia desde el FIFA Fan Fest, en el Monumento a la Revolución.

“Estoy consciente de que las marcas, más allá de buscar un proyecto humano, también se preocupan por su publicidad, lo sé, pero seguí viendo esto como una gran oportunidad para abrir camino a la gente que hablamos náhuatl, y también pensé en todas las mujeres que tienen grandes capacidades pero que no cuentan con oportunidades de demostrar su talento”, dice la también fotógrafa.

Lin menciona que durante el viaje a Qatar, e inclusive ya pisando tierras mundialistas, una ola de emociones la atraparon, así como el recuerdo de su padre.

“Recordé los momentos en que fui discriminada por ser indígena, pero también mi adolescencia, específicamente cuando iba a la secundaria, pues durante esa etapa me daba pena tener la piel morena; ver que no estaba siendo representada en los medios de comunicación, por ejemplo, porque veía a mucha gente blanca, cómo vestían, su estilo de vida.

“Me daba pena lo que yo era. Pero después aprendí a amarme cuando me di cuenta de lo que significo yo, mi mamá, mi papá, mis abuelos y todas las generaciones pasadas. ¿Por qué me voy a avergonzar de lo que soy?

“No puedo construir algo que no soy, no puedo inventar a otra Lin. Fue un poco difícil pero pude reflexionar. Mi mamá y mi papá me enseñaron a amar a mi comunidad, a mi gente y el náhuatl; esa lengua no sólo es un medio de comunicación, sino que representa una identidad. Significa todo aquello por lo que han estado luchando nuestros ancestros, es una herencia que nos permitirá luchar día a día. El poder amar tu identidad te permite comprender también las diferentes culturas que hay en México, no solamente el náhuatl.”

La locutora explica que en diversas ocasiones se le cuestionó sobre por qué busca hablar náhuatl en sus programas de radio, y ella es tajante con su respuesta: “Se le ponen muchos signos de interrogación a mi lucha, pero estoy viviendo por qué sí es importante seguir hablando nuestra lengua materna”.

Pese a la experiencia que le brindó el futbol, Lin explica que no sabe qué más pueda llegar en ese rubro, pero tiene claro que se han abierto muchas puertas y entre sus planes está crear su propio programa de radio en sus redes sociales, donde continuará hablando español y náhuatl sobre temas culturales, educativos y sociales. Por supuesto, sin dejar de lado la fotografía.

Reportaje publicado en el número 2408 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 25 de diciembre de 2022.