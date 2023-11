Los Chapitos ordenaron asesinar al periodista Javier Valdez, dice "El Mini Lic" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al periodista Javier Valdez lo asesinaron en mayo de 2017 a unas cuadras del semanario Río Doce, donde apenas había publicado, casi seguidas, un par de historias relativas a los Dámaso: primero una entrevista --a través de un intermediario-- con Dámaso López Núñez, y después un perfil de Dámaso López Serrano.

Unos días después del asesinato, Ismael Bojórquez, director de Río Doce, publicó un artículo llamado “Ellos creen que mataron a Javier”. No queda claro quiénes son ellos: Los Chapitos o Los Dámaso, o ambos. Según el recuento de Bojórquez, los hijos de "El Chapo" habían pedido que no se publicara la entrevista con López Núñez.

La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, indicó en su indagatoria que el presunto asesino intelectual de Javier Valdez fue Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", y que el detonante fue haberlo llamado en un texto “pistolero de utilería”. La FGR solicitó la extradición de López Serrano para que sea juzgado en México por este asesinato.

Javier Valdez. Dos textos sobre los Dámaso. Foto: Rashide Frías.

—Me da un poco de preocupación estar así, frente a una persona que atentó contra los nuestros, uno del gremio. Si un periodista tiene un enemigo, es enemigo mío también, le digo.

—Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Mira: Los Chapitos enviaron una carta al noticiero Milenio con el periodista Ciro Gómez Leyva, donde mencionan que mi papá los citó a ellos y a El Mayo en Badiraguato para tenderles una emboscada y los quiso asesinar. Pero ellos, como son perfectos y lo saben todo, pues lograron evadir esa emboscada y estaban vivos y mandaron la carta para hacerla de conocimiento público. Obviamente todo eso es falso. No existió una emboscada. Mentira.

“En ese entonces mi papá pagaba y tenía relación con cierto número de periodistas de Sinaloa. Entonces mi papá se acercó a la persona que tenía como enlace con los periodistas esos para ofrecerle a Javier Valdez una entrevista.

Pero como mi papá era muy cuidadoso no se la quiso dar en persona. Le dijo, te voy a mandar a mi muchacho, de ahí me hablas por teléfono y ahí tú y yo hablamos. Él hizo preguntas y mi papá le envió la respuesta.

“Mi papá dijo en la entrevista: yo soy amigo de 'El Mayo', yo no ataqué a los Guzmán.

“Cuando Javier Valdez dice que va publicar la entrevista, pues Los Chapitos lo amenazan. Javier Valdez no quiso hacer caso, la verdad muy profesionalmente porque en verdad no le tenía miedo a nadie, ahí lo dejó comprobado.

“Javier sacó la entrevista y Los Chapitos se molestaron porque ellos están acostumbrados a que digan algo y se tiene que cumplir.

“Así fue que Javier Valdez firmó su sentencia de muerte. Dicen que porque sacó una nota mía donde me llamaba pistolero, pero pues mira, si yo quisiera matar a cada persona que me dice borracho, drogadicto o mala paga... Mi mujer me ha dicho cosas peores y sigo con ella.

“A mí no me importa lo que una persona que no me conoce opine o hable de mí porque no me conoce. ¿Y si me conociera y dijera la verdad? ¿Y si yo fuera así, un gatillero de poca monta? ¿Pues qué voy a hacer si sí lo soy?.

“Ah, pero si me conoce y sabe que no soy lo que escribe, quizás ahí si tuviera una razón para encararlo.

“Pero fíjate, hay algo muy curioso, a mí no me culpaban de esa muerte. Al que culpaban de esa muerte fue a mi papá porque primero no sabían qué hacer, esa idea les llegó hasta mucho después, ellos sólo lo mataron por un arranque de ira.

“Alguien, una persona, ya después les dio la idea: Oye, pues hay que culpar a los Dámaso para que los extraditen a México y aquí ya los matamos.

“Mi abogado fue y preguntó en la Fiscalía si yo tenía alguna orden de aprehensión, alguna investigación. Le dijeron que no, que no tenía nada. Entonces en 2019, si mal no recuerdo, o tal vez 2020, la Fiscalía se entrevistó con mi papá en la prisión en Estados Unidos para tomar su declaración. Mi papá les explicó, les dijo todo. Ellos volvieron a México, ya no dijeron nada, y a los meses sale mi orden de aprehensión, cuando a mí ni siquiera se me estaba investigando. Los Chapitos contrataron a los fiscales del caso, al ministerio público, los policías, al juez para contar que yo lo asesiné.

“Así fue como ya se cerró ese caso y mis fuentes dentro del Cártel de Sinaloa me dijeron que se pagaron entre uno y dos millones de dólares al gobierno de México para pedir mi extradición.

“Pero una cosa antes de todo esto: cuando recién asesinaron a Valdez, sus hermanos junto con su esposa, ellos sabían que habían sido Los Chapitos porque ellos lo dijeron. El director de Río Doce, Ismael Bojórquez también lo dijo, obviamente no lo dijo abiertamente, pero él sabía, pero lo amenazaron. A la esposa de Javier Valdez también le dijeron que la iban a matar a ella y a su hija si no declaraba en medios de comunicación que yo había sido porque ella primero decía que Los Chapitos.

“Ellos saben, Ismael sabe, los familiares de Javier saben, y la mayoría de periodistas saben que no fui yo porque él tenía sus amenazas. Espero que nunca les lleguen a hacer algo.

“Estados Unidos tiene pruebas de que yo no fui y Ovidio lo va a decir tal cual. Cuando empiece a cooperar, él va a decir que ellos fueron los que asesinaron a Javier Valdez y espero que todo eso se sepa y salga a la luz. Sólo hay que darle tiempo al tiempo. De eso no me cabe la menor duda. Ovidio va a relatar y va a contar todo como fue. Y quiero que así como me culpa la señora esposa de Javier Valdez y el director de Río 12, quiero que lo vean en las noticias y que vean que el autor intelectual, uno de los autores intelectuales del homicidio de Javier, está confesando para que ellos se queden a gusto y vean que el autor intelectual está pagando y está preso.

“¿Tendrán el valor de reconocer que se equivocaron y que fueron amenazados? Yo sé que cuando ya no estén Los Chapitos eso va a pasar y esas dos personas van a reconocer y van a aceptar que fueron amenazados. Y como esto va a quedar grabado, vas a ver que eso va a suceder.

