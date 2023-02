Elección extraordinaria en Tamaulipas: Las coaliciones “ensayan” para 2024

Pese a las disensiones internas de la alianza Va por México, PRI, PAN y PRD postularon candidata común a ocupar el escaño senatorial por Tamaulipas que perteneciera a Américo Villarreal, una vez que éste llegó a la gubernatura y su suplente, Faustino López, falleció en un accidente. La que sí se rompió, al menos localmente, fue la coalición Juntos Haremos Historia, ya que el Partido Verde lanzó a su propio aspirante y competirá contra el de Morena y PT.

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (Proceso.— En la elección extraordinaria del próximo domingo 19 para elegir al suplente del gobernador Américo Villarreal como senador de Tamaulipas, se presenta una contienda inusual: un candidato de la coalición PAN-PRI-PRD contra dos que se decían aliados y que ahora compiten, desde Morena y el Partido Verde, ambos abiertamente simpatizantes de la Cuarta Transformación.

Las campañas han tenido poco impacto entre la ciudadanía y esta elección será la primera prueba de aceptación que enfrentará el gobernador morenista Américo Villarreal Anaya, con menos de un año en el puesto, coinciden políticos entrevistados.

El cargo de senador quedó vacante después de la muerte de Faustino López Vargas, quien pereció junto a su esposa el 8 de octubre pasado en Zacatecas, en un accidente carretero. Había ocupado la curul como suplente de Américo, quien se separó del cargo para postularse a gobernador.

Sin que sea una elección definitoria, puede ser un parámetro para ver cómo funciona la coalición Va por México de PAN-PRI-PRD en los comicios presidenciales de 2024, dice el dirigente estatal del sol azteca, David Valenzuela.

Morena, el partido a vencer, va al lado del PT en la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, que presenta como candidato a quien fuera “superdelegado” federal José Ramón Gómez Leal, cuñado del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Va de suplente Indira Paola López Carreto, hija del fallecido Faustino López Vargas.

Para esta elección, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de manera inesperada se escindió de Morena, partido con el que se asoció en 2022 para llevar a la gubernatura a Villarreal. El candidato verde, Manuel Muñoz Cano, de pasado priista y exintegrante del gabinete de Eugenio Hernández, asegura que, pese a que respalda la 4T, va a dar la pelea para obtener el escaño. Su suplente es José Ricardo Espinosa Velázquez.

Va por México presenta a la exdiputada local panista Imelda Sanmiguel Sánchez, que tiene como suplente a la tricolor Georgina Barrios González.

Movimiento Ciudadano (MC) no presentó candidato. Hasta el mismo dirigente estatal, Juan Carlos Zertuche Romero, se muestra desconcertado por esta determinación que, dice, fue tomada desde la dirigencia nacional de los naranjas y ante la cual no pudo dar una explicación.

Las dirigencias nacionales de Morena, el PVEM y MC guardaron silencio ante las solicitudes de Proceso para conocer los motivos del cambio de escenario de las alianzas para esta elección, a pesar de que presentaron candidatos elegidos por acuerdos que surgieron desde la Ciudad de México y, entre los punteros, se repite la contienda de coaliciones del año pasado.

Un ensayo de 2024

El 5 de junio del año pasado, a causa del desprestigio de García Cabeza de Vaca, Villarreal con la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas (Morena, PT y PVEM), obtuvo el triunfo sobre quien fuera secretario general de Gobierno panista, César Truko Verástegui, quien compitió por Va por Tamaulipas (PAN, PRI y PRD).

Fue una victoria categórica, aunque no sencilla, de seis puntos porcentuales de diferencia.

Para esta elección de senador, las campañas se iniciaron el 28 de diciembre, en plena época navideña, y terminarán el próximo miércoles 15. A decir de candidatos consultados, la ciudadanía ni se ha enterado de que existe un proceso en marcha. La firma Electoralia confirma que, al arranque de la campaña, 53% de los tamaulipecos desconocía que había elección este año.

Hasta ahora aparece como puntero José Ramón Gómez Leal. El equipo de campaña del llamado JR exhibe una serie de encuestas que lo muestran por encima de sus otros dos contendientes y según las cuales la competencia se cierra entre él e Imelda Sanmiguel, porque Muñoz Cano está muy rezagado.

En Electoralia (23 a 28 de diciembre) se ve una ventaja del morenista de 46% sobre la panista, con 27%, y el del Verde con 7%. En el mismo orden, Poligrama (28 de diciembre) los coloca en 57%, 20%, 3%. Rubrum (2 de enero), 49%, 28%, 5%, respectivamente.

En entrevista Gómez Leal, superdelegado federal de 2018 a 2021, acepta que en esta elección la ciudadanía expresará si hasta el momento le ha caído bien la forma de gobernar de Villarreal Anaya, que asumió el puesto el 1 de octubre de 2022.

“Pues sí, esto ayuda mucho en el sentir, y se va a ver como un reflejo. Por supuesto que la gente se ve animada, porque el doctor Américo está comenzando y esperando la gente con entusiasmo que se traduzca la 4T en Tamaulipas. Hay veda electoral y no se ve movimiento de él, pero sé que pasando la elección va a aterrizar todos sus proyectos para el estado”, dice el licenciado en administración de empresas por la St. Mary’s University, de San Antonio, Texas, quien se afilió a Morena en 2017.

Exregidor reynosense (2008) y exlegislador local (2010), ambos puestos por el PAN, Gómez Leal niega que su cercanía con el polémico exgobernador García Cabeza de Vaca afecte su campaña. Se deslinda de él, al señalar que los señalamientos legales y políticos que hay contra el exgobernador son de su exclusiva incumbencia y que él lo trata con respeto y cordialidad.

“Ya todos nos conocen. Desde 2008, que empecé en la política, hice saber que teníamos pensamientos diferentes, sin coincidir. Está casado con mi hermana, a la que quiero mucho, igual a mis sobrinos y le deseo el bien a todos. No me compete si tiene cuestiones legales. Hay autoridades, no tengo información bien a bien de lo que le pasa en ese aspecto”, asegura el candidato de Morena, quien contendió por la vía independiente por la alcaldía de Reynosa en 2016.

Sobre la separación del candidato ecologista, luego de hacer coalición el año pasado, JR se apresura a aclarar: “Yo sí soy 4T. Me hubiera encantado que él siguiera con nosotros, pero cada quién”.

Por su parte, Manuel Muñoz Cano fue secretario de Desarrollo Social con el gobernador priista Eugenio Hernández Flores (2005-2010), preso desde 2017 por uso de recursos de procedencia ilícita. El candidato afirma que el puesto le dio la oportunidad de conocer Tamaulipas.

El candidato del PVEM es hijo del exlegislador federal priista Manuel Muñoz Rocha, presuntamente involucrado en el crimen de José Francisco Ruiz Massieu (ocurrido en 1994) y desaparecido desde entonces.

Ha sido consultor político y de imagen de la firma Emotegia y fue coordinador de la campaña electoral en 2010 de Rodolfo Torre, candidato a gobernador priista de Tamaulipas asesinado días antes de la elección, así como asesor en programas sociales en Chiapas (2013-2016) del gobernador Manuel Velasco Coello. En marzo de 2020 renunció a 29 años de militancia tricolor, al alegar que en el partido sólo buscaban puestos públicos “para grupos selectos”.

Como líder del PVEM en la entidad desde mediados de 2021, pidió a la dirigencia nacional ser el candidato.

“Seguimos haciendo equipo con el gobernador y con el presidente. El Verde ha tenido una participación muy importante en las dos cámaras federales que le han permitido al presidente llevar iniciativas muy importantes, y en Tamaulipas lo hacemos de la mano del gobernador Américo Villarreal”, señala, pero niega ser comparsa de Morena.

David Valenzuela, presidente del PRD en Tamaulipas, señala que Va por México basa su apuesta electoral en el género, pues Imelda Sanmiguel Sánchez tiene la sensibilidad para entender la “violencia sistemática” que ha ejercido el gobierno federal contra ellas, al retirarles apoyos como las Casas Violeta, las estancias para los hijos y los incrementos a la canasta básica, que afectan directamente a las amas de casa y madres solteras.

El dirigente perredista recela de la pública separación de los candidatos del Verde y Morena, pues no queda claro, dice, si se escindieron genuinamente o por estrategia. Lo que es claro, dice, es que en la pasada elección la diferencia de 6%, una de las más cerradas en las elecciones del año pasado, les hace suponer que en esta cita en las urnas pueden ganar.

“El gobierno ya tiene más de 100 días y se ha visto mucha lentitud para afrontar los problemas que hay en Tamaulipas (…) Es un secreto a voces que el partido en el gobierno está usando las estructuras ya trabajadas que tiene, como los Servidores de la Nación, como hemos denunciado”, dice.

Imelda Sanmiguel rechazó dar entrevista a Proceso. Maestra en valuación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la candidata es originaria de Nuevo Laredo, municipio donde fue regidora (2016) y secretaria de Obras Públicas (2018). Fue electa diputada local albiazul en 2019 y reelecta en 2021.

Para esta elección MC se abstuvo de participar. Zertuche Romero, su coordinador estatal, dice que la decisión la tomó la Comisión Operativa Nacional, con el argumento de que prefieren fortalecerse hacia 2024.

Reportaje publicado el 5 de febrero en la edición 2414 de la revista Proceso