Liga MX: El divorcio del futbol y la TV abierta

Antes aliadas, cuando la televisión abierta encumbró al futbol como el deporte favorito de México, ahora cada vez más clubes de primera división firman su separación con la señal abierta para que sus partidos sean transmitidos por televisión restringida o internet, convirtiendo a México en el país de América Latina en el cual más dinero cuesta ver ese deporte. Sobre este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, el director de Mercadotecnia de la Liga MX, Guillermo Alegret, expone: “Nuestro ideal sería que la afición considere a la televisión de paga y el streaming como una extensión y no como una restricción”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En las primeras cinco jornadas del Tornero Clausura 2023 de la Liga MX, de los 43 partidos que se han disputado sólo 17 han sido transmitidos por televisión abierta (jornada 1, dos; jornada 2, cuatro; jornada 3, tres; jornada 4, cuatro; jornada 5, cuatro) mientras que los 26 restantes fueron emitidos para señales de televisión de paga y vía streaming.

El director general de Mercadotecnia y Ventas de la Liga MX, Guillermo Alegret, explica que el ideal de la liga es impulsar la industria futbolística en México para que la afición considere la televisión de paga y las plataformas de streaming como una extensión, y no como una restricción.

Para el actual torneo, los derechos de transmisión quedaron repartidos entre Televisa y TV Azteca (canales abiertos); Afizzionados, ESPN, Fox Sports, Marca Claro y TUDN (canales de paga); Fox Sports Premium, Star Plus, ViX y ViX Plus (plataformas de streaming).

Televisa es la empresa que cuenta con los derechos de transmisión de más equipos, con ocho: América, Atlas, Cruz Azul, Chivas, Santos Laguna, Tigres, Toluca y Pumas. Fox Sports se afianzó con seis clubes: Juárez, León, Pachuca, Rayados, Querétaro y Tijuana. En contraste, ESPN sólo cuenta con los derechos del Atlético de San Luis.

En total para el actual torneo 10 equipos tienen posibilidades de que sus partidos sean transmitidos como locales por televisión abierta: América, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Toluca, por Televisa; Mazatlán y Puebla, por TV Azteca; así como Atlas, Chivas y Santos Laguna por cualquiera de las dos televisoras.

De acuerdo con la periodista del diario La Jornada Eréndira Palma Hernández, en el presente torneo “sólo 53 de los 153 partidos de fase regular de la Liga MX, es decir 34.6%, se transmitirán por televisión abierta, principalmente en canales de Televisa. Mientras Canal 5 y las Estrellas tendrán 36 juegos de la televisión abierta, TV Azteca quedó relegada con sólo 23 partidos”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en México se calculó que 91.2% de hogares cuenta con al menos un televisor; también se valoró que 61.2% del total de la población es usuaria de señal de televisión abierta, mientras que 58% consume de paga.

En este sentido, Iván Pérez, fundador del portal de estadísticas El Míster, explicó en entrevista que México es el país de América Latina en el cual más dinero cuesta ver el futbol en televisión de paga o vía streaming, pues al año si un aficionado quisiera pagar por poder ver todo el futbol, tendría que desembolsar 13 mil 368 pesos, “lo que representan casi dos de los 12 meses del salario promedio de la mayor parte de los mexicanos, de acuerdo con datos del Inegi”.

Es decir, 15% de su salario mensual estaría destinado sólo al futbol. Además, agregó, “México también es el lugar donde más plataformas deben tener un consumidor para ver de manera legal todo del futbol relevante. En otros países latinoamericanos son como máximo tres”.

“Sé que hay quejas del costo, pero lo cierto es que, pese a que la Liga MX es un producto de regular a malo, la gente lo sigue consumiendo. En el Míster hicimos una encuesta de preferencias del futbol mexicano y la calificación máxima fue de 7. Y en la pregunta sobre cuál es el torneo que más consume la gente, la Liga MX fue la respuesta más común. Es incongruente”.

Cuando el duopolio se rompió

Guillermo Alegret explica que trabajó en TV Azteca 20 años y que a lo largo de ese tiempo se dedicó a la venta y compra de derechos de los equipos de la Liga MX. “Hace como 10 años vendíamos 20% de los juegos en exclusiva para Sky y Televisa hacia lo mismo. Esto no es nuevo, porque si no tenías Sky no podías ver todo el futbol mexicano”.

El director general de Mercadotecnia y Ventas de la Liga MX menciona que dicho sistema de televisión de paga ideó tal estrategia para incrementar su base de suscriptores y que, finalmente, la gente terminó por acostumbrarse y se suscribió. “Pienso que la controversia que se está generando actualmente es muy similar a la de aquel entonces”.

Aunado a esto, recuerda, un punto de inflexión en la manera en que se consumía el futbol mexicano sucedió el 19 de julio de 2011, cuando León anunció su alianza con Fox Sports, para que esta cadena transmitiera sus partidos en su regreso a la primera división para el Torneo Apertura 2012, lo que supuso el rompimiento del duopolio de Televisa y TV Azteca. Fox Sports se convirtió en un tercer jugador.

Alegret aclara que la transición de la televisión abierta a la restringida, así como a las plataformas streaming, ha sido paulatina y que resultaría imposible el que la industria futbolística (liga, clubes, televisoras, patrocinadores) vaya contra la tendencia mundial que ha representado esta migración.

“Por ejemplo, la NFL llegó a un acuerdo con Amazon Prime para la transmisión de Thursday Night Football. Y la MLS firmó un acuerdo para ceder sus derechos de transmisión en exclusiva a Apple TV, y claro, hay que mencionar a HBO con los derechos de la UEFA Champions League y Paramount Plus con la Premier League”.

En este sentido, Iván Pérez menciona que la llegada de las plataformas digitales para ver en vivo los partidos, streaming, cambió el juego, así como la pandemia, y que tanto televisoras como compañías vieron una gran oportunidad para sumarse al mercado y crear sus propias plataformas para monetizar.

Al mismo tiempo menciona que es más común el que la gente cuente con un teléfono inteligente, y es precisamente ahí donde ahora consumen los contenidos, aunque claro, no deja de lado que sigue existiendo un público cautivo de la televisión.

Aunque también es un hecho que el factor económico es el que tiene un peso en la balanza: mientras América, producto estelar de Televisa, recibe 15 millones de dólares por la venta de sus derechos de transmisión, Rayados percibe 23 millones por parte de Fox Sports, de acuerdo con cifras de 90 Minutos, sitio web especializado en futbol.

Para Iván Pérez, “lo que importa es el negocio; las empresas se van a mover hacia donde está el dinero, no hacia donde hacen un bienestar social. Si transmiten un partido en televisión abierta, es por sus propios intereses”.

Cuando se le cuestionó a Guillermo Alegret sobre los beneficios y afectaciones que la liga ha tenido a partir de la decisión de los clubes de migrar a la televisión de paga y canales de streaming, respondió que el impacto real no lo conocen, ya que su índice para saber qué tanta audiencia vio un partido de futbol por televisión son los ratings que Nielsen-Ibope le proporciona a la Liga MX y, “hasta el momento no hay manera de medir esto en las plataformas de streaming. No sabemos cuánta gente realmente está viendo los partidos por esa vía.

“Tampoco sé si la gente tiene o no acceso a una plataforma digital. Seguramente eso sí está afectando un poco a las audiencias porque no toda la gente lo tiene. También tengo claro que habrá quien se haya visto forzado a comprar estas plataformas. La afectación real no sólo es con la afición, sino también se da en otros terrenos porque los propios patrocinadores de alguna manera se encuentran en este proceso de adaptación, pues al final pagan a un equipo un patrocinio para que la gente le vea durante la transmisión del juego y si te vas a una plataforma digital no es lo mismo”.

Confianza en la afición

Alegret explica que el mercado ha comenzado a justarse a esta realidad y que confía en que la afición se acostumbre. Además, menciona que la Liga MX está buscando informar vía redes sociales dónde pueden verse los partidos de futbol y así disipar dudas.

De acuerdo con cifras de Nielsen-Ibope, la final de vuelta del Tornero Clausura 2022, Pachuca vs. Atlas, transmitida por Fox Sports y streaming (YouTube) registró 5% de rating contra 8.28% de la final de ida que fue emitida por televisión abierta en TUDN y TV Azteca.

Es importante recordar que la primera final del futbol mexicano que se transmitió por televisión restringida fue la del Clausura 2017, de Chivas vs. Tigres, por TDN; le siguió el Clausura 2019, León vs. Tigres, por Fox Sports; en el Guardianes 2020 León vs. Pumas también por Fox Sports y la más reciente se dio en el Clausura 20222, entre Pachuca y Atlas, que se transmitió por Fox Sports y Marca Claro.

“Una final siempre tendrá mayores posibilidades comerciales para anunciantes y patrocinadores si va por televisión abierta que si sólo va por televisión de paga. Confío en que, en la parte de los anunciantes, patrocinadores y todas estas grandes empresas que participan en la industria del futbol, ayuden también, además de la propia liga, a presionar para que al menos ciertos partidos tengan el alcance que deban de tener en la afición mexicana y estadunidense”, comenta el director de Mercadotecnia.

Alegret reconoce que un sector de la afición puede creer que la liga es quien negocia los derechos de transmisión de los clubes con las televisoras, pero aclara que esto no es así. “Hasta ahora la liga no interviene, los equipos tienen la libertad de acercarse a una televisora, ya sea abierta o de paga y ponerse de acuerdo en la cesión de los derechos en su totalidad para México y para Estados Unidos.

“Y, una vez que la televisora paga a los equipos, ésta tiene plena libertad de poner los partidos en los horarios que mejor le convengan, claro, de común acuerdo con la liga, y en las plataformas que ellos decidan”.

Compartió que, a diferencia de lo que sucede con la Liga MX, en 2020 durante la transición de la Liga de Ascenso a la Liga Expansión llegó a un acuerdo con los equipos de dicha categoría para tener los derechos comerciales y centralizar dicha propiedad.

“La audiencia de la Liga Expansión ha crecido más de 400% que cuando era la Liga de Ascenso, simplemente porque actualmente todos los partidos se transmiten por televisión, cosa que antes no sucedía o bien sólo se transmitían de manera local.

Y aunque se emiten por televisión de paga ha habido un incremento en ingresos de los equipos por concepto de centralización de derechos, en algunos casos se ha duplicado y hasta triplicado”.

Réplica en la femenil

El director de Mercadotecnia apunta que esto mismo lo pretenderán hacer con la Liga MX Femenil: buscarán que más partidos de esta rama se emitan por televisión abierta para que tenga mayor difusión. Aunque no duda al explicar que tienen claro que el producto más importante sigue siendo la Liga MX y será la última con la que trabajen después de haber adquirido experiencia con las dos ya mencionadas.

“Esta es una industria como cualquier otra, es decir, si no hubiera consumidores, entonces no existiríamos. Si no cuidas al consumidor, la industria desaparece. Tenemos que generar más demanda para mejorar nuestra oferta, así como mayor audiencia.

Nuestro ideal sería que la afición considere a la televisión de paga y a las plataformas de streaming como una extensión y no como una restricción. Pero bueno, es un tema que no nos compete porque somos ajenos a los negocios que hacen los equipos con las televisoras, pero como liga queremos que haya más gente viendo futbol.

“Tenemos que seguir fomentando que la gente se enamore de su equipo. Nosotros vendemos algo que muchas otras industrias del entretenimiento no venden, una emoción: el llorar por la victoria o por la derrota. Difícilmente esto lo encuentras en otro sitio de entretenimiento”.

Reportaje publicado el 12 de febrero en la edición 2415 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace. https://publicacionesdigitales.proceso.com.mx/library/