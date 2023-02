Alcalá: “Quien quiera competir tiene que cumplir las reglas del movimiento olímpico”

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, reconoce una situación “delicada” en la confrontación con la Conade, que compromete la participación de los mexicanos de deportes acuáticos en competencias internacionales. Luego de que Proceso en su edición 2413 reveló audios donde Guevara y Kiril Todorov –defenestrado dirigente de la FMN– condicionaron becas para los atletas, Alcalá responde: “Un gobierno no mantiene a los deportistas (…) Quien quiera competir tiene que cumplir las reglas del movimiento olímpico”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El noche del 20 de enero último la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, le envió una carta a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, para informarle que los deportistas de las disciplinas acuáticas solicitaron una reunión entre ambas en la cual ellos quieren participar para encontrar una solución al retiro de sus becas si participan en los selectivos del Comité de Estabilización de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics, antes Fina).

“No he recibido respuesta, pero insistiré. No debe ofenderme ni espantarme. La voy a buscar vía telefónica”, dice Alcalá sobre los días de silencio de la funcionaria federal.

El encuentro con un grupo de deportistas y la entrenadora nacional de natación artística, Adriana Loftus, se dio el 19 de enero pasado, un día después de que Guevara los presionó para que abogaran por la desaparición del Comité de Estabilización y porque la World Aquatics acepte a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), cargo que le quitó el 17 de enero de 2022.

“Les expliqué que el Comité de Estabilización es un órgano que designó la World Aquatics para tratar de organizar nuevas elecciones (del nuevo Consejo Directivo de la FMN), que es una representación del órgano internacional, máxima autoridad de los deportes acuáticos. Ellos lo entendieron. Les dije que yo no puedo interceder por la persona desconocida, él está desconocido.

“Él tendrá el derecho, si quiere defenderse, pero en este momento es una determinación de la Federación Internacional que simplemente nos dijo: ‘Hay un problema de gobernanza (en la FMN)’.

“Los atletas dijeron: ‘No queremos problemas, queremos competir y no queremos perder nuestros apoyos. Fui muy clara: ‘Los apoyos ya se los ganaron por sus resultados’.

“Les dije que puedo hablar para que la World Aquatics ya tome una determinación final, pero yo no puedo intervenir en favor de la persona (Todorov). La entrenadora preguntó que si había oportunidad de que en caso de que se tomara la decisión final de no poder continuar entrenando en donde lo estaban haciendo si podían venir al COM y les dije que por supuesto, que de acuerdo a nuestras posibilidades los vamos a atender”, añade Alcalá.

