Frustran ataque contra reportero en Cancún

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.— Escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas para Rubén Darío Cruz Hernández, reportero del periódico Por Esto, frustraron el ataque en su contra realizado por un comando en Cancún.

El comunicador vive en Quintana Roo como desplazado de Veracruz, y se encuentra bajo la protección del gobierno federal por amenazas y actos que han atentado contra su vida en los últimos dos años.

En territorio quintanarroense, donde las agresiones a periodistas continúan y muchas de las víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias, los riesgos por el ejercicio reporteril ya no son aislados.

En entrevista, Cruz Hernández relata lo que ocurrió aquella noche del jueves 26, cuando un grupo de personas a bordo de un automóvil lo persiguió al salir de las instalaciones del diario Por Esto, donde cubre la fuente policiaca.

“Se derivó de un joven que llegó al periódico justo en el momento en el que yo salía. Llegó diciendo que unos tipos lo querían subir a la fuerza a un vehículo; entonces, me subo al mío para mi protección y para retirarme.

“Me dicen que me fuera a mi casa y que, para cualquier situación, tome vías alternas. En el trayecto veo al automóvil (al que querían subir al joven) en la Región 95 y 96, lo cruzamos… pero cuando damos vuelta estaban los tres tipos abajo del carro, uno de ellos con un arma de fuego que se acerca a nosotros. Se detona el arma y es la (bala) que quedó en el parabrisas”, explica.

El periodista aclara que fue un escolta del Mecanismo quien disparó su arma al percatarse del hombre armado que se acercó a ellos, después de una aparente persecución que terminó en las inmediaciones del penal de Cancún, a un kilómetro de las instalaciones del diario donde labora.

El rotativo dio a conocer en una nota informativa que se trató de un nuevo modus operandi en el cual utilizan a una persona para robar a cuentahabientes al lanzar el grito “me quieren levantar”, para desconcertar a la víctima. El joven que gritó se perdió entre las calles de Cancún, refiere el medio.

Como una de las hipótesis, el reportero aventura: “Quizá nos confundieron con algún policía, por todo lo que ocurrió”.

Tras este hecho, la Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que inició una carpeta de investigación. El viernes 27 la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó que tuvo contacto con la víctima.

Pese a no tener claro el origen del incidente, el periodista está intranquilo. “Estoy viendo con mi familia si tenemos que irnos de Quintana Roo… De antemano no me quiero ir”.

Desplazado

Cruz inició su actividad periodística hace 12 años en el extinto Diario del Sur, en Acayucan, Veracruz. Hace seis años tuvo que trasladarse a Cancún luego de las amenazas que sufrió en una entidad donde los actos de violencia contra periodistas son comunes, como lo ha publicado ampliamente Proceso.

Hace más de dos años comenzó a publicar en el periódico Por Esto sobre los préstamos realizados por colombianos, usura y extorsión denominada “gota a gota” por deudas “impagables”. Lo anterior le valió una amenaza. En una ocasión, personas armadas acudieron a su domicilio y balearon la vivienda.

Tras estos actos violentos, el gobierno federal lo acogió bajo el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

Zona roja

Quintana Roo no es ajeno a la violencia que se ejerce contra los periodistas en México. En los últimos cuatro años cuatro periodistas han perdido la vida por situaciones de violencia: dos en Playa del Carmen, uno en Felipe Carrillo Puerto y otro en Cancún.

A estos homicidios se suman las constantes amenazas contra integrantes del gremio periodístico; algunos no se atreven a denunciar por temor a represalias desde la misma Fiscalía de Quintana Roo, de acuerdo con testimonios recabados.

En octubre de 2022, el periódico Por Esto, en su sede de la corresponsalía de la isla de Cozumel, sufrió un atentado luego de que personas desconocidas lanzaron bombas caseras a sus oficinas.

Los dos municipios de Quintana Roo donde ocurren las situaciones de mayor menoscabo a la actividad periodística son Benito Juárez y Solidaridad, cuyas cabeceras corresponden a Cancún y Playa del Carmen, respectivamente.

Integrantes del gremio periodístico señalan que realizar la cobertura en la Quinta Avenida de Playa del Carmen es una actividad de riesgo, derivado de los grupos que compiten por el control de la venta de sustancias prohibidas a los miles de turistas que a diario se concentran en el punto. También por la extorsión que impera, la cual ya ha sido señalado por las autoridades locales.

