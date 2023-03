María Novaro responde a Luis Estrada: "El Imcine no practica ninguna forma de censura"

La semana pasada, el director Luis Estrada acusó a las autoridades cinematográficas de intentar boicotear su nueva película ¡Que viva México!. Tres veces concursó por financiamientos del Estado, y obtuvo dos primeras evaluaciones artísticas favorables. Hoy María Novaro, en calidad de directora del Imcine, responde a solicitud de Proceso por escrito, rechazando haber actuado fuera de la ley bajo el argumento de que para esa tercera vez las reglas de EFICINE se habían modificado y no aplican de forma retroactiva. Además, esgrime, la institución no está facultada para evaluar.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Ante la denuncia del cineasta Luis Estrada de que el actual gobierno censuró económicamente su película ¡Que viva México!. la cual concursó tres veces por el estímulo fiscal EFICINE Producción y donde no consiguió los recursos para realizarla, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) es definitiva:

“¡La censura es inadmisible! La libertad de expresión está garantizada. Imcine no practica ninguna forma de censura”.

Y en un cuestionario respondido por escrito a Proceso, emite argumentos legales para sustentar el por qué no debía habérsele comunicado al cineasta la decisión evaluatoria en un tiempo determinado, según él denunció como prueba de censura económica.

La confrontación surgió cuando Estrada, en entrevista publicada en la edición 2417 de Proceso, manifestó que al no aprobarse su largometraje por el EFICINE “se apostaba a que no se fillmara la historia en este sexenio”. Y contó que por ello rodó el filme con Netflix, empresa que iba además a hacerse cargo de la distribución de su proyecto, aunque no en cines comerciales.

Cuando esa compañía a finales del año pasado lanzaba Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro G. Iñárritu en salas de todo el país, Estrada decidió comprar los derechos de exhibición de su película a la plataforma estadunidense, y así implementar una estrategia de distribución distinta a la pactada.

Después, Sony Pictures en México adquirió los derechos de distribución de ¡Que viva México!, misma que se estrenará el 23 de este mes en 3 mil pantallas de México. Pero no todo quedaba ahí. Estrada anunció asimismo a este semanario que tomaría las medidas legales “para que quede claro que ellos efectuaron un intento de censura previa, por ello, el asunto ya está en manos de los abogados”.

Dijo esperar a que el asunto prosperara:

“Yo voy a hacer lo que esté en mis manos, para que una arbitrariedad de este tamaño no quede impune”.

Nuevas reglas

El cineasta explicó a este medio que en el 2020 compitió en las dos convocatorias del EFICINE donde, por cuestiones fiscales de dos empresas que lo apoyarían, no obtuvo los recursos suficientes, no obstante que en ambas ocasiones el Consejo de Evaluación del Imcine elogió a ¡Que viva México!.

Como entonces no veía otra opción de lograr capital, el realizador volvió a participar en la primera convocatoria del EFICINE del 2021. Y a decir suyo, el Consejo de Evaluación “según las reglas sólo debería evaluar la parte técnica de la película porque ya había sido calificada artísticamente”; pero no fue así, dijo, pues “se volvió a evaluar lo artístico, al cual descalificaron y ya no pasó a la parte del análisis fiscal”.

Novaro aclara ahora a Proceso, por escrito:

“El 24 de diciembre del 2020 se emitieron nuevas reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal EFICINE. Estas nuevas reglas empezaron a aplicarse en el primer periodo de ese EFICINE del 2021, que fue cuando el proyecto ¡Que viva México! aplicó por tercera vez”.

Realizadora, como Estrada, de filmes que han marcado la creación cinematográfica nacional contemporánea, como Lola (1989), Danzón (1991), Sin dejar huella (2000), La buenas hierbas (2008) y Tesoros (2017), anexa:

“Las reglas no pueden aplicarse de manera retroactiva, y es por ello que aunque el proyecto ¡Que viva México! fue recomendado por los consejos evaluadores tanto en el primer periodo del 2020 como en el segundo periodo de ese mismo año, dichas recomendaciones no conservaban su vigencia de un periodo para otro. Por eso, de hecho, aplicó en el 2020 en el primer periodo y tuvo que volver a aplicar en el segundo, cuando algunos de sus contribuyentes no fueron aprobados en la evaluación fiscal.

“La tercera aplicación del proyecto, en el 2021, ya se hizo bajo las reglas modificadas y el consejo evaluador le otorgó una calificación numérica que no lo hacía susceptible de pasar a la evaluación fiscal”.

En documentos consultados por Proceso, mientras en el 2020 los puntos correspondientes a los méritos artísticos, culturales y cinematográficos para ¡Qué viva México! habían sido de 87 y 89 sobre 100, sucesivamente, en 2021 la calificación numérica de EFICINE fue de 65/100.

Estrada también denunció que el Imcine debió entregarle, en un término de 15 días hábiles tras dar a conocer los resultados, la respuesta escrita con los argumentos por los cuales su filme no fue aceptado en el EFICINE 2021; sin embargo, no le dieron la contestación a pesar de que, dijo, el 21 de abril de ese año conversó vía videollamada con Novaro y Yuria Goded Garzón, ésta última entonces responsable del EFICNE, quienes “me aseguraron que tendría la respuesta oficial quince días hábiles”. Novaro detalla:

“De conformidad con la regla 12 de las reglas generales vigentes el Comité, presidido por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), a través de la Secretaría Técnica, que ejerce también la SHCP, tiene quince días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del listado de proyectos susceptibles de autorización, para notificar a la empresa responsable del proyecto la evaluación del mismo. Pero para los proyectos que no fueron susceptibles de ser autorizados por su calificación numérica por debajo de los setenta puntos, las reglas no marcan un tiempo para notificar a la empresa productora”.

En cambio, en el acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del EFICINE, publicado en el Diario Oficial el 24 de diciembre del 2020 (https://www.imcine.gob.mx/media/2022/3/reglasgeneraleseficine2021.pdf), el punto 12 dice:

El Comité publicará el listado de los proyectos inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional susceptibles de autorización en las páginas Internet de la Secretaría (de Cultura), del Imcine, de la SHCP y del SAT. Dicha publicación será únicamente informativa, por lo que no constituye una autorización para la obtención del estímulo fiscal.

(…) Los proyectos de inversión que no sean incluidos en el listado publicado en las citadas páginas de Internet se entenderán como proyectos que no reúnen los méritos artísticos, culturales y cinematográficos para ser considerados como proyectos susceptibles de ser autorizados en el periodo en el que fueron registrados.

El Comité, a través de la Secretaría Técnica, notificará a la empresa responsable del proyecto de inversión que corresponda, la evaluación del proyecto de inversión, en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del listado de proyectos y montos susceptibles de autorización.

Se le pregunta a la titular del Imcine por qué a Luis Estrada se le entregó la evaluación de ¡Que viva México! un año y medio después tras de que él la solicitó por Transparencia. Esgrime que Imcine no tiene facultades para notificar, “quien notifica es el Comité Interinstitucional a través de la Secretaría Técnica de la SHyCP, y se debe realizar a través del Sistema en línea de la propia SHyCP”.

En torno a que María Novaro en la videollamada del 21 de abril le dijo a Estrada que los otros 65 proyectos que compitieron en el EFICINE 2021 eran mejores que el suyo, cuando de acuerdo con el cineasta la responsable del Imcine no debe calificar, expresa la también editora y productora de cine:

“Yo simplemente le expliqué cuál es el mecanismo bajo el cual los miembros del consejo evaluador califican los proyectos, porque Luis Estrada lo preguntó. Debe haber un error de interpretación”.

Recalca que el Imcine “no evalúa los proyectos”. Agrega en seguida:

“Los proyectos concursan por sus méritos, y son evaluados por personas de la comunidad cinematográfica cuyos nombres son insaculados por un notario público. En cada periodo son distintas las personas que conforman los consejos evaluadores”

Pueden consultarse los nombres de los 52 integrantes del Consejo de Evaluación del 2020 y los 134 del 2021 en la liga https://www.imcine.gob.mx/eficine/Consejo_de_Evaluacion_EFCINE_Produccion_2012_2021.pdf.

María Novaro completa:

“Personalmente, yo nunca leí el guión de ¡Que viva México! , ni conocí el proyecto que se presentó tres veces al EFICINE, ni he visto la película terminada. Conozco a Luis Estrada desde hace más de cuarenta años, cuando coincidimos como estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas) de la UNAM en los años ochenta.

“Le deseo mucho éxito en su estreno próximo. Sinceramente”.

Reportaje publicado el 5 de marzo en la edición 2418 de la revista Proceso