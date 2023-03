Golpear a México, ardid político con fines electorales

WASHINGTON (Proceso).– En Estados Unidos la crisis de educación y salud pública por la demanda y consumo de fentanilo y drogas sintéticas es innegable, pero dista mucho de que la voz de unos cuantos legisladores, quienes culpan a México del problema, represente a todo el Congreso federal.

El secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, realizado por miembros del crimen organizado, fue utilizado por cuatro legisladores republicanos y un demócrata para abonar a sus causas político-electorales.

Los senadores Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, y Bob Menendez, demócrata por Nueva Jersey; así como los representes republicanos Dan Crenshaw, John Kelly Kennedy y Mike Waltz se lanzaron contra México por el asunto de los cuatro secuestrados, dos de los cuales fueron asesinados.

Además, estos legisladores apelaron a la crisis de consumo de fentanilo y drogas sintéticas que padece su país para amagar con una legislación que exija el envío de tropas del Pentágono a México, con el propósito de acabar con los cárteles.

Este grupo de legisladores también pidió a la Casa Blanca que declarara a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo cual el jefe del Ejecutivo descartó casi de inmediato.

En el Capitolio ningún otro legislador republicano ni demócrata hizo resonancia de lo que solicitaba el pequeño grupo de cinco congresistas. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo asumió como una posición de todo el Capitolio. Le dio importancia a algo que no la tenía porque ya lo había anulado la Casa Blanca.

“Es una gran ingratitud de los senadores, que ahora están descalificando y atacando a México cuando somos el principal país que les ayuda en el combate al fentanilo”, dice en entrevista con Proceso, el canciller Marcelo Ebrard.

“México está tomando medidas crecientes contra el fentanilo. Es injusto que los senadores nos critiquen y es maniobra electoral porque suponen que golpear a México no tiene costo electoral sino ventaja; me estoy refiriendo en particular a los senadores y representantes republicanos y al partido republicano para su campaña proselitista”, añade el canciller mexicano.

Proceso buscó a los senadores Graham y Menendez, así como al representante Waltz para entrevistarlos sobre su propuesta y la reacción a ella del presidente López Obrador, pero sus respectivas oficinas de prensa rechazaron las solicitudes hechas por escrito y por teléfono.

Ebrard señala que los legisladores se quedaron solos. Reconoce que en los hechos su propuesta no tiene futuro y que por ende no había necesidad de haberles hecho el “caldo gordo”, sin embargo, expresa, el gobierno mexicano debía responder.

“Es importante que México inmediatamente ponga en claro esto y no permita que esa tesis siga avanzando porque no es solamente injusto, es falso y México no tiene que aceptar ese trato”, insiste el canciller.

