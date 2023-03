Renovación del INE: Juego de vencidas entre diputados y magistrados electorales

El proceso de renovación del Instituto Nacional Electoral ha servido de arena para el enfrentamiento entre diputados federales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de un choque entre dos poderes que amenaza con trabar la designación de los nuevos consejeros electorales y de la persona que encabezará el árbitro electoral en los próximos comicios.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) visitaron la Cámara de Diputados el jueves 23, en un encuentro sin precedentes apenas horas después de haber rechazado parte del llamado “Plan B”, aprobado por el oficialismo en el Congreso de la Unión, para desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la sesión pública del miércoles 22 los magistrados de la Sala Superior determinaron como “inaplicable” el artículo transitorio de la reforma electoral que impulsó el gobierno federal para decretar el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

La resolución incrementó las tensiones entre ambos poderes, tras una serie de fallos del Tribunal, que tanto el presidente de la Mesa Directiva como el titular de la Junta de Coordinación Política de los diputados, del PAN y Morena, respectivamente, calificaron de “excesivas” por considerar que los magistrados electorales fueron más allá de sus atribuciones.

El jueves 23 los diputados esperaban al presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, pero llegó acompañado por otros cuatro magistrados: José Luis Vargas Valdez, Janine Otalora Malassis, Mónica Aralí Soto Fragoso y Felipe de La Mata Pizaña.

De acuerdo con la Junta de Coordinación Política, el encuentro sirvió para revisar el marco jurídico “que regula las atribuciones constitucionales y legales del TEPJF”, además de los criterios jurisprudenciales en materia electoral, “en especial de los últimos 12 meses”, los que, particularmente, han incidido en las determinaciones de la Cámara de Diputados y en actos de los partidos políticos.

Al término de su reunión, y sin reconocer el cumplimiento cabal de la sentencia de los magistrados, el diputado Ignacio Mier informó que “solicitarían” al Comité Técnico hacer “llegar a la Junta de Coordinación Política (el domingo 26) la lista de cinco personas aspirantes propuestas para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral exclusivamente con personas aspirantes del género femenino”.

Al respecto el presidente de la Mesa Directiva celebró el haber alcanzado una salida razonable para “cumplir con la sentencia, en los hechos, pero no en el Derecho porque no está dirimido y no queremos fijar un precedente”.

Santiago Creel precisó que sigue en el aire el tema competencial: “Se arregló el problema de género y el problema competencial sigue latente, nadie cedió”.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2421 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 26 de marzo de 2023.