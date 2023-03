Tesla en Santa Catarina: Mucha expectativa... y poca agua

La construcción de la Gigaplanta de Telsa en el municipio de Santa Catarina –con una inversión inicial de cinco mil millones de dólares en un terreno de mil 200 hectáreas– ha provocado un entusiasmo desbordado en los gobiernos federal y estatal, que buscan adjudicarse el mérito. Pero las autoridades no han resuelto el principal desafío que implica llevar adelante el proyecto: el agua. Y es que el agua tratada no alcanzará para satisfacer la demanda de uso industrial y la potable es insuficiente para los miles de trabajadores que laborarán en la planta, amén de que no existe la infraestructura necesaria para llevar el líquido a una zona despoblada.

MONTERREY, NL (Proceso).- Aunque aún no se ha colocado la primera piedra, la proyectada construcción de la Gigaplanta de Tesla, en el municipio de Santa Catarina, plantea desde ahora algunos desafíos para la entidad, principalmente en el tema del agua.

Han sido días de pronunciamientos entusiastas sobre la multimillonaria inversión de la firma del magnate Elon Musk, que construirá automóviles eléctricos. Pero al mismo tiempo surge la preocupación de algunos expertos que, con datos del propio gobierno estatal, plantean que el líquido tratado no alcanzará para satisfacer la demanda de uso industrial de la obra que, se calcula, podría instalarse en un inmenso terreno de mil 200 hectáreas.

También se prevén problemas de suministro del agua potable que requerirán los trabajadores de la planta, pues los pozos proveedores actualmente no pueden dar servicio a los residentes de la zona, señala el biólogo Antonio Hernández Ramírez, especialista en agua y quien durante cinco años fue jefe del departamento del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Otro aspecto a considerar es la infraestructura, pues no hay tubería para canalizar el líquido reciclado y de consumo humano hacia el área despoblada donde se instalará la enorme edificación que será la más grande de su tipo en el mundo, de acuerdo con el análisis del científico.

Antonio Hernández es asesor legislativo en materias ambientales en la actual diputación local neoleonesa, ha participado en proyectos ambientales como asesor en los municipios de Guadalupe y Pesquería y actualmente participa como especialista en los proyectos de restauración del río La Silla y el Arroyo Seco, para la organización Sociedad Sostenible y el proyecto Arroyo Vivo.

Junto a los enormes retos logísticos que plantea la instalación de una fábrica de esta envergadura están los beneficios que acarreará, pues podría colocar a México en la vanguardia de la producción de autos que utilizan la energía eléctrica y limpia que se requerirá en el futuro, como señala el diputado federal priista Ildefonso Guajardo, especialista en temas de comercio internacional.

El nuevoleonés, quien fue secretario de Economía durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aplaude las gestiones que se han hecho para traer esa inversión, y anticipa que habrá grandes beneficios para el país y la entidad, pues se requerirá mano de obra calificada que bien podrán aportar las universidades locales.

Y señala que si bien abundan quienes “se quieren colgar” el éxito de la gestión para seducir a Musk, recordó que en su gestión como secretario se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que sentó las bases para hacer posible el anuncio que el millonario hizo el miércoles 1 en el Día de los Inversionistas de Tesla, en Austin.

