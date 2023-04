Caso Todorov: en lo deportivo, derrota; ante la ley...

El expresidente de la Federación Mexicana de Natación Kiril Todorov perdió la batalla ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que confirmó su destitución del cargo; pero en México, la FGR no ha acreditado el desvío de recursos, y un Tribunal Colegiado ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso para que presente pruebas en su favor. Todorov se aferra al cargo y ya apeló una inhabilitación de 20 años que la Federación Internacional de Natación pretende imponerle.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luego de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) confirmó que Kiril Todorov ya no es el presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y validó la existencia del Comité de Estabilización para operar los deportes acuáticos en México, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara se quedó sin argumentos para seguir defendiéndolo y está obligada, de manera inmediata, a devolverle los recursos públicos que les quitó a los atletas que han cumplido con la Reglas de Operación.

Además, la funcionaria debe dejar de ministrarle dinero de las arcas federales a la FMN en tanto Todorov no entregue el control de este organismo deportivo al Comité de Estabilización que fue creado en enero de 2022 por la Federación Internacional de Natación (World Aquatics, antes Fina) con dos objetivos: 1) operar los deportes acuáticos mexicanos temporalmente y 2) convocar a un proceso electoral para que se elija a un nuevo presidente y su Consejo Directivo.

Proceso publicó en enero último que Ana Guevara y Kiril Todorov se reunieron con un grupo de deportistas y entrenadores de las disciplinas acuáticas a quienes con base en mentiras y medias verdades extorsionaron y amenazaron con retirarles sus becas y los recursos públicos si asistían a los selectivos que convoca el Comité de Estabilización y si no presionaban a la World Aquatics (WA), y a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, para que disolvieran el mencionado comité y restituyeran a Todorov como presidente de la FMN.

Con el falso argumento de que el Comité de Estabilización es un ente “ilegal”, igual que los selectivos a los que convoca, unos días después las amenazas se convirtieron en realidad: Guevara, de manera unilateral y en flagrante violación a las Reglas de Operación de la Conade, les quitó las becas y el dinero que necesitan para su preparación y para asistir a las competencias.

No obstante, en ese encuentro que se realizó el miércoles 18 de enero de este año -y cuya grabación está en poder de Proceso- Guevara, Todorov y también el titular de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, Ricardo Báez, les dijeron que aún estaba pendiente que el TAS diera a conocer el laudo final sobre si la WA tenía o no razón al desconocer al expresidente de la FMN y que mientras eso no sucediera el exfederativo seguía en funciones.

“El día que la Fina (la World Aquatics) gane en tribunales y logre hacer ese cambio, pues entonces estaremos obligados a reconocer a quien, conforme al proceso interno de la federación, sea el nuevo presidente”, les dijo el abogado Ricardo Báez, un excolaborador de Alfredo Castillo cuando éste dirigió la Conade.

