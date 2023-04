Solos y endeudados, así buscan su boleto a París 2024

Pese al conflicto político entre la Conade y el COM, que ha dejado sin recursos públicos a los deportistas de las disciplinas acuáticas, éstos se han movilizado para obtener los apoyos que les permitan participar en las competencias del ciclo olímpico. En entrevista, los nadadores Jessica Sobrino y Miguel de Lara dan cuenta de las travesías y el estrés que deben superar para cumplir su sueño. El mensaje es claro: “No nos vamos a rendir”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su desesperación por conseguir el dinero que necesitan para prepararse y participaar en las competencias internacionales que se avecinan, las integrantes de la selección nacional de natación artística y el nadador Miguel de Lara anunciaron que están vendiendo trajes de baños y pidieron auxilio a empresarios para solventar los gastos.

La pugna de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con el Comité Olímpico Mexicano (COM) dejó desamparados a los deportistas de las disciplinas acuáticas en México, por lo que la obtención de recursos económicos se ha convertido en su principal preocupación. A pesar de los obstáculos, Miguel de Lara se convirtió en el primer clasificado de su especialidad hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

De Lara consiguió su boleto olímpico el domingo 9, tras dar la marca clasificatoria en los 200 metros pecho. El coahuilense cronometró 2 minutos 9 segundos y 60 centésimas durante el selectivo nacional de natación en Monterrey, al cual convocó el Comité de Estabilización, el organismo creado por la Federación Internacional de Natación (World Aquatics, antes Fina) para operar los deportes acuáticos en México.

En entrevista con Proceso, el nadador explica que desde la pandemia ha pagado sus entrenamientos, viajes, hospedaje, alimentación e inscripciones a las competencias con cuatro tarjetas de crédito en las que se han acumulado intereses y cuotas bancarias porque simplemente no tiene dinero para cubrir los adeudos. De esta manera, la felicidad que le provocó haber clasificado a sus primeros Juegos Olímpicos se vio opacada por las preocupaciones financieras.

“Significa mucho la clasificación, pero he estado apretadísimo de dinero, apretadísimo como no tienen una idea. Me aventé a hacer esto apostándole a mí mismo y con la esperanza de que consiguiendo buenos resultados llegaría el apoyo para pagar todo lo que se acumuló. Así que el hecho de haber logrado la marca me llena de felicidad y tranquilidad porque si consigo patrocinicios ya no estaré con el estrés por sentirme ahogado económicamente”, cuenta de Lara.

El 18 de enero último, la directora de la Conade, Ana Guevara, tuvo una encerrona con los deportistas y entrenadores de las disciplinas acuáticas a quienes informó que les dejaría de dar recursos federales hasta que no se reconociera a Kiril Todorov como legítimo presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y, por consiguiente, desapareciera el Comité de Estabilización al que ella considera “ilegal” (Proceso 2413).

Sin embargo, las Reglas de Operación de la dependencia indican que los recursos públicos se otorgan a los deportistas con base en los resultados que obtenien en las competencias internacionales. Dicho esto, la única forma para perderlos es cuando no compiten o no consiguen el lugar deseado. Desde enero de este año y tras la advertencia de Guevara dejaron de percibir dinero por parte de la Conade, lo cual está mermando su preparación en el ciclo olímpico de París 2024.

Por ejemplo, De Lara recibía una beca de seis mil pesos que si bien no es mucho cubría algunos gastos. Dice que lleva más de dos años buscando por sus propios medios recursos económicos. “El apoyo desapareció cuando empezaron los problemas políticos y la verdad no me gustaría meterme en eso. Yo sé nadar y las cuestiones administrativas se las dejo a las personas de pantalón largo”, añade.

Además, afirma que se ha complicado conseguir patrocinadores porque ahora las marcas les piden a los deportistas que sean influencers, que reciban muchos likes, que demuestren que sus publicaciones se viralizan y ya no toman en cuenta su rendimiento deportivo.

Tocando puertas

Por su parte, las integrantes del equipo nacional de natación artística, quienes obtuvieron el cuarto lugar en highlights (acrobacias) y el séptimo en la rutina libre en el Campeonato Mundial de Budapest 2022, comenzaron a vender trajes de baño para financiar sus entrenamientos y la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos que se realizarán este año. Asimismo en este 2023 tendrá lugar el Mundial donde buscarán el boleto olímpico.

Como las nadadoras tampoco tienen los recursos que la Conade les había estado otorgando ya no participaron en un torneo realizado en Canadá en marzo último, competencia que era fundamental para su preparación.

Hace dos meses, Fiana Caballero, representante en México de la marca colombiana Safetti, empresa especializada en diseñar ropa deportiva, se acercó a la seleccionada nacional Jessica Sobrino para comentarle que estaba pensando crear una línea de trajes de baño para natación artística con la intención de que las ganancias sean para el representativo tricolor. Las deportistas aceptaron.

El diseño de los trajes de baño está inspirado en la rutina de la mariposa monarca que presentaron en el Mundial de Budapest. De inicio pusieron a la venta 60 trajes en la página de internet de Safetti, que agotaron en unos cuantos días. Es tanta la demanda que por el momento sólo pueden adquirirse en preventa. La colección consta de tres diseños y los precios oscilan entre los mil pesos y mil 250 pesos.

La empresa Safetti le dará a las nadadoras el 100 por ciento de las ganancias después del costo de producción, y este dinero se repartirá entre las 14 integrantes del equipo (12 mujeres y dos hombres), así como con la entrenadora nacional, Adriana Loftus, a quien la Conade también le quitó su beca.

Jessica Sobrino menciona a este semanario que si bien el apoyo de Safetti ha resultado importante cada una de las seleccionadas nacionales ha buscado cómo obtener otros ingresos. En su caso da clases de natación artística a un grupo de mujeres de la categoría masters del Club Casablanca.

“Se vuelve complicada nuestra rutina (de entrenamiento) porque somos deportistas más de la mitad del día. Por lo general entrenamos de siete de la mañana a cuatro de la tarde, así que salimos, comemos y el poco tiempo que nos queda es para buscar esos recursos. Y por hacer esto dejamos de lado nuestra recuperación, hemos tenido que sacrificar descansos para tratar de tener dinero”.

Las nadadoras están conscientes de que cabe la posibilidad de que alguna de las integrantes no podrá viajar a las competencias, pues no todas tienen las mismas oportunidades económicas ni de conseguir sus patrocinadores. Sobrino explica que ante la falta de soluciones por parte de la Conade y del COM, le enviaron una carta a Husain Al-Musalam, presidente de la WA, solicitando su intervención para que no se interrumpa su preparación. Sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta.

El miércoles 12, la nadadora más veterana de la selección, Nuria Diosdado, posteó en sus redes sociales que se reunió con el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y de la Fundación Telmex, Arturo Elías Ayub, para gestionar recursos económicos.

A diferencia de las seleccionadas de natación artística, los integrantes del equipo de natación están buscando patrocinios de manera individual, también reciben la ayuda económica que sus familias, algunos empresarios y dirigentes estatales del deporte pueden darles. De igual manera, durante el selectivo de Monterrey, realizado del 3 al 9 de este mes, Miguel de Lara y algunos de sus compañeros vendieron en mil pesos los trajes de baño que usaron en competencias pasadas.

Pese a la encrucijada en la que se encuentran los deportistas, afirman que no han buscado asesoría legal, como promover un juicio de amparo, para que, en un futuro, puedan recuperar los recursos públicos de los que fueron despojados. Miguel de Lara explica que una acción legal de este tipo sólo le agregaría más preocupaciones y estrés a su vida, pero que quizá los deportistas que percibían un monto mayor como beca sí podrían verlo como una alternativa.

Jessica Sobrino, de 28 años, precisa que el equipo de natación artística tampoco ha buscado ni explorará esta vía legal porque significaría “tomar partido” y consideran que tanto la Conade como el COM tienen aciertos y errores en las decisiones que han tomado.

“Como equipo queremos estar en un punto neutral. No vamos a solicitar un amparo porque sería estar en contra de la Conade y no lo estamos. La Conade ha sido nuestra aliada durante muchos años y lo único que pedimos es que se deje de perjudicar al deporte”, aclara la nadadora.

A contracorriente

Los deportistas están a la expectativa de que esta situación mejore. Miguel de Lara se dice molesto y triste por lo que están padeciendo los deportes acuáticos en México.

“Son riñas personales que están afectando a los deportistas, es muy triste que haya personas tratando de cumplir sus sueños, luchando con uñas y dientes y que se encuentren con obstáculos por parte de las personas que se supone deberían trabajar en conjunto para ayudarnos. Eso no está sucediendo”, dice el nadador.

En este sentido, Sobrino recalca que tiene 23 años entrenando para cumplir su sueño de ir a unos Juegos Olímpicos representando a México, que ha dedicado su vida al deporte para lograr que en el mundo se sepa del alto nivel que tiene México en la natación artística. “No me voy a dar por vencida”, zanja.

Actualmente el equipo de natación artística está entrenando en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar) con el miedo de que en cualquier momento, por indicaciones de Ana Guevara, ya no les permitan la entrada.

Miguel de Lara continuará entrenando para llegar en la mejor forma a la justa internacional. Por el momento para ir a los Juegos Centroamericanos de San Salvador será apoyado por la presidenta del COM, María José Alcalá, quien así se lo hizo saber.

“Hablé con ella y me prometió que va a hacer hasta lo imposible para conseguir los apoyos, ahorita lo único que puedo hacer es confiar. Los atletas no deberíamos preocuparnos por esto”, concluye.

Reportaje publicado el 15 de abril en la edición 2424 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.