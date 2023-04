El Museo de la Economía, interactivo

En un soberbio edificio del siglo XVIII, vecino del Palacio de Minería, se levanta el MIDE, sede del antiguo convento y hospital de la orden religiosa de los Bethlemitas. Resultado de un proyecto que en 2001 impulsó la Junta de Gobierno del Banco de México, tras dos años de pandemia la promotora cultural Silvia Singer, su directora fundadora, invita a visitar las colecciones que atraen principalmente a millennials y centennials.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Es el “primer Museo Interactivo de Economía del mundo”, según se dio a conocer hace 17 años, y en la tarea por continuar su labor para acercarnos a la “economía” sin mayores temores, este año se trabaja en un ambicioso proyecto de actualización.

Este va del recinto físico a lo digital, y en medio de ello temas relacionados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la perspectiva de género.

Tiene su sede en el antiguo convento y hospital de la orden religiosa de los Bethlemitas, en Tacuba 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un soberbio edificio del siglo XVIII, vecino del Palacio de Minería. El MIDE se creó en 2006 y se alza con su color distintivo, el “verde limón” que sobresale de las ventanas, invita para hacer regresar a los visitantes al museo después de dos años pandémicos.

Durante el recorrido de Proceso tenían lugar dos actividades, por un lado el Global Money Week (del 21 de marzo al 31 de este mes), y por otro el Foro Salud Financiera para Mujeres, impulsado por Bloomberg en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, más los recorridos estudiantiles para alumnos de educación básica.

El MIDE es resultado de un proyecto que en 2001 impulsó la Junta de Gobierno del Banco de México, basándose en la idea de familiarizar a los mexicanos con los temas económicos, financieros y de sostenibilidad a través de experiencias interactivas. Se divide en cuatro salas y mismo número de pisos:

“El bienestar”. Que busca responder a preguntas como: Y en México, ¿cómo estamos? y ¿cómo se genera el bienestar en un país?

“Las finanzas en la sociedad”. Acerca de cómo tomar decisiones financieras diariamente.

“Principios básicos de economía”.

Y “Desarrollo sustentable: economía sociedad y naturaleza”. La sala más visitada, donde, entre otras ofertas, la gente puede hacer su propio billete.

La idea es descubrir la presencia de la economía en nuestra vida cotidiana, y cómo esa información permitirá tomar decisiones sobre los recursos propios, además de la relación que existe entre economía y naturaleza.

Por tres millones de visitas

Silvia Singer, promotora cultural, su directora fundadora --creó su modelo de diseño--, explica a este semanario sobre el estado del museo luego de la pandemia:

“Los museos que no somos públicos vivimos de los ingresos, de las visitas de estudiantes y las escuelas, pero cerraron en esos momentos. El primer trimestre de 2020 fueron nuestros mejores números de visitas, históricos, estábamos a punto de cumplir los tres millones de asistentes cuando se cerró todo.

“La parte más importante es que la pandemia puso una serie de aspectos que no estábamos asumiendo desde el punto de vista económico, financiero y de comunicación (redes sociales), y desde esa mirada presentamos un proyecto a nuestro consejo de administración”.

Extitular de recintos como Universum y Museo de la Luz de la UNAM, Singer relata que el museo posee una reserva que, aunada a fondeo, le ha permitido tener finanzas sanas, con la posibilidad de proponer a la junta del Banco de México un proyecto de actualización en 2021, aterrizarlo en 2022 y redimensionarlo este año. Lo anterior acompañado de una serie de estudios preliminares, “porque esto no puede ser lo que yo pienso o creo, o lo que los demás opinan, tiene que estar sustentado”.

Un estudio similar se realizó previo al inicio del MIDE, y en ese momento el enfoque fueron los jóvenes millennials (personas que nacieron a partir de 1996 y que tienen hoy entre 18 y 26 años); pero ahora tendrá uno orientado hacia los centennials, tomando en cuenta que el 85% de sus asistentes son jóvenes, entre 15 y 25 años. Dice:

“El MIDE tiene una solida base académica, curatorial, pero también está el interés por el público, queremos hablarle a nuestro público, y entre ellos están los centennials, que buscan opciones distintas: cómo viajar, conocer, jóvenes que dan un valor muy grande a relaciones interpersonales, y ello no implica dejar fuera a sus familias, además de preocuparse por el medio ambiente y los temas de violencia y seguridad”.

Desarrollo sostenible

El museo cuenta con una colección interactiva permanente que parte de términos básicos de economía y la renovación de tecnologías cada lustro en proyectores, lentes, pantallas y formatos interactivos, por ejemplo.

Para Silvia Singer la manera en que la gente interactúa con las pantallas ha cambiado: hace 17 años era tocar, luego fue hacer scroll (correr hacia arriba o abajo), y ahora es abrir y cerrar con los dedos.

Entre los nuevos temas que se abordarán en la actualización están algunos que considera emergentes, como seguridad bancaria en internet, las aplicaciones móviles, y criptoactivos. Dice:

“Tenemos que entender dónde ponemos nuestra tarjeta bancaria, que los bancos no hacen llamadas para revisar tu cuenta, y que si te marcan así se trata de un fraude.

“En cuanto a sostenibilidad, todo ha cambiado –agrega Singer--: cuando hicimos la sala respectiva hablábamos de procesos económicos, sociales y de la naturaleza y de cómo lográbamos un balance. Pero hoy en día hay diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o llamadas de acción por parte de la Organización de las Naciones Unidas para erradicar la pobreza y proteger el planeta así como garantizar la paz y la prosperidad), que no existían cuando abrió el museo.

“Hoy en día la sostenibilidad gira en torno a derechos humanos, y entendemos que la inequidad es un problema que viene de ahí. La pobreza es un problema de sostenibilidad, la falta de acceso a educación, a la salud, y ahí estará el enfoque: 17 ODS, derechos humanos e inequidad”.

El otro 70% del museo, equivalente a tres salas, tendrá actualización tecnológica. Y un tema que se integraría al 100% en el “nuevo museo” sería el de la “perspectiva de género”.

--Es un tema vigente, ¿pero por qué necesita estar en el MIDE?

--Se vale preguntar si es por moda, pero no, y te digo por qué: cuando abrimos el museo nuestra preocupación era “tú, yo, todos somos parte de la economía”. Nuestros estudios de público decían que los jóvenes en México no se interesaban porque no sentían que les correspondía, se sentían ajenos, como si fuera sólo un tema para economistas, financieros, o especialistas. Pero hoy en día hay instancias que hablan de cómo todos tenemos actividad económica. En los estudios sobre centennials, una de sus características es que ven al emprendimiento de muchas maneras y como una constante en sus vidas.

“La inclusión financiera le toca al MIDE. Antes la veíamos como de ‘grupos vulnerables’ y ahí cabían todos; pero este grupo vulnerable es económicamente importante, representa al 52% de la población, y de ese el 70% es económicamente activo, hablamos de 35 millones de personas”.

Esos números, informa, no se habían atendido, quedaron expuestos tras la pandemia, y de ahí la necesidad del proyecto de actualización del museo, incluso menciona que el 58.1% de los trabajadores del MIDE (de un total de 90) son mujeres, con equidad de sueldos:

“Hay una actitud de perspectiva de género en el MIDE que no ha permeado en el contenido del museo, y no se trata de hablar en elle –sonríe Singer--, sino de que llegue el mensaje… estamos en deuda”.

--¿Cómo aterrizarlo?

--Estamos trabajando en ello; pero en los inicios del MIDE tampoco teníamos claro cómo hablar de “oferta y demanda” a niños y adultos. ¡Y lo hicimos!

Otro tema que se verá renovado es MIDE Digital, por ahora sólo en la página web (https://www.mide.org.mx), aunque en el nuevo proyecto será una experiencia novedosa y quizá uno de los retos más importantes, pues según Singer “no se tratará de tomar una experiencia del museo, exposición o recorrido y trasladarlo a internet”. Lo aclara:

“Durante la pandemia subimos mucha información a la web, cientos de materiales. Pero honestamente, ¿cuándo consultas ese número de materiales en internet? Los grandes museos del mundo pusieron recorridos de 360º grados “interactivos”, exposiciones tal y como estaban colocadas en los recintos; pues bien, esa no es la estrategia. El museo posee una narrativa de acuerdo a su espacio, y ahora mismo estamos ensayando un MIDE que en verdad sea digital”.

Concluye con optimismo la promotora cultural:

“Tenemos una tarea muy fuerte en todos sentidos, pero está claro que debemos estar a la altura de las circunstancias”.

