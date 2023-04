Voleibol de playa: Discriminado y relegado por su edad

Es David contra Goliat, pero en la arena del voleibol de playa. El jugador Rodolfo Ontiveros se enfrenta a la Federación Mexicana de Voleibol porque su presidente, Jesús Perales, lo ha relegado por su edad (39 años) de todo torneo que le ofrece la oportunidad de conseguir puntos para intentar clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo pronto, el afectado ya ganó una suspensión ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para que le permitan competir.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-El voleibolista de playa Rodolfo Lombardo Ontiveros Gómez solicitó y ganó una suspensión ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) contra la Federación Mexicana de Voleibol (Fmvb), que dirige Jesús Perales, porque lo discriminó y bloqueó para que no participara en los torneos abanderados por la Federación Internacional de Voleibol (Fivb).

“Perales me dijo que no podía continuar jugando voleibol por mi edad, tengo 39 años”, cuenta el afectado en entrevista.

Ontiveros Gómez lleva ligado al voleibol de playa alrededor de 24 años y 18 años de manera profesional. Durante ese tiempo, junto con sus compañeros Ulises Ontiveros y Juan Virgen, ha conquistado 21 podios en torneos Norceca (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de voleibol), de los cuales 14 son medallas de oro; dos medallas de bronce (2006 y 2014) y una de plata (2018) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y un oro (2015) y una plata (2019) en los Juegos Panamericanos.

Además, este jugador cuenta con cuatro medallas de bronce y dos de plata en el Tour Mundial, y, junto a Juan Virgen, hizo historia al clasificar a la Selección Mexicana directamente a unos Juegos Olímpicos por la vía del ranking mundial.

Después de que la dupla mexicana de José Rubio y Josué Gaxiola venciera a la conformada por Ontiveros y Juan Virgen en el partido definitorio que se realizó en 2021, para el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Rodolfo decidió operarse a finales de ese año su rodilla derecha, pues venía arrastrando una lesión por artrosis. El voleibolista explica que no lo hizo antes porque eso significaba tener que interrumpir todo el proceso con miras a Tokio, por lo que decidió esperar y fortalecerse.

Su rehabilitación y su vuelta a las canchas duró aproximadamente siete meses y para ese momento ya hacía dupla con Jorman Osuna, de 24 años.

Mazatlán, la cuna

Históricamente Mazatlán ha fungido como la base del voleibol de playa y, en gran medida, se debe a que Salvador Chava González, quien durante 23 años fungió como director técnico de la Selección Nacional de la especialidad, de 1998 hasta 2021, vive ahí.

Además, como entrenador, el mazatleco ha participado en cuatro Juegos Olímpicos: Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016. La mayoría de los voleibolistas de playa del país acudían a Mazatlán a buscar a Chava para que los entrenara y existiera la posibilidad de lograr ese sueño olímpico.

El 9 de diciembre de 2022 Jesús Perales, presidente de la Fmvb, fue invitado al podcast de Plus Volleyball, para hablar acerca de “lo más destacado de 2022 y los planes y eventos para 2023”. En ese espacio Perales habló sobre el nuevo proyecto de una villa deportiva para el voleibol nacional, con sede en Monterrey, Nuevo León.

“El voleibol de playa está en un proceso de cambio. Por muchos años estuvo la base en Mazatlán, aunque con muchas deficiencias. Los chicos entrenaban en una cancha, pero no contaban con psicólogo, fisioterapeuta, pista de atletismo, pesas, servicio médico y todo un grupo multidisciplinario con el que debe contar un equipo nacional.

“Se presentó un proyecto nuevo para tener una villa deportiva (en Monterrey), donde tendrán alimentos, así como el centro del alto rendimiento.”

Perales relató que para lograr esta reestructuración la Fivb y la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) lo apoyaron con recursos, “sobre todo la Fivb”, aunque no habló de cifras.

El presidente de la Fmvb explica que se acercó con Salvador González para que se uniera al proyecto, pero quería que lo hiciera como entrenador de la Selección Femenil. Sin embargo, éste rechazó la propuesta y decidió quedarse en Mazatlán para continuar desarrollando jugadores por su cuenta y buscar que éstos puedan aspirar a participar en Juegos Olímpicos mediante la clasificación del Pro Tour. Al finalizar Tokio 2020 Chava renunció como entrenador del equipo nacional.

En el podcast, Perales comentó: “Habíamos invitado a Lombardo a integrarse al programa, pero él dijo que no podía dejar su ciudad (natal) y ahí tuvimos que prescindir de él; entonces fue cuando empezamos a ver con quién íbamos a contar”. Sin embargo, Ontiveros es tajante al decir a Proceso que las cosas no fueron así.

Veteranos exitosos

“Perales fue quien me dijo que yo no podía continuar jugando voleibol por mi edad, tengo 39 años”. Menciona que el presidente de la Fmvb envió a alguien a hablar con los jugadores de Mazatlán para contarles sobre el proyecto en Monterrey, pero que en ningún momento lo buscaron a él, por lo que tuvo que conseguir su teléfono para contactarlo.

“A inicio de 2022, cuando hablamos vía telefónica, dijo que yo ya no servía. Determinó que no iría a ningún proceso olímpico más. Le seguí insistiendo que quería ganarme un lugar y que, incluso, no le iba a pedir ni un peso, que yo buscaría patrocinadores privados para costear lo necesario para mi preparación y los torneos.”

Lombardo pensó en un inicio que su palmarés lo iba a respaldar, pero no fue así. “En un tono despectivo me dijo que no tenía nada para mí y que no podía llegar a ningún lado conmigo, peor al estar tan cerca de los 40 años. Lo que más me duele es que la decisión no la está tomando un entrenador, sino él”, denuncia el voleibolista.

Hay ejemplos de jugadores exitosos que superan los 39 años, entre ellos: el estadunidense Jacob Gibb, cuatro veces olímpico, participó con 45 años en Tokio 2020; su compatriota Phil Dalhausser también cuatro veces olímpico, ganó oro en Beijing 2008 y fue campeón del mundo en 2007, se retiró de la selección de Estados Unidos a los 42 años, y el español Pablo Herrera, de 40 años, ganó en marzo de este 2023 el Pro Tour Challenge disputado en La Paz, México.

Lombardo explica que en ninguna parte del reglamento de la Fivb se establece un límite de edad para que un voleibolista pueda jugar, incluso comparte que “cualquier jugador es libre de entrar a los eventos organizados por dicha federación a través de su federación nacional”.

A partir de esto último surgió un nuevo problema para Lombardo, pues hasta ahora la Fmvb no ha hecho caso a sus solicitudes de inscripción a los torneos reconocidos por la federación internacional, esto trae como consecuencia el no sumar puntos para aspirar a competir en Juegos Olímpicos; por tanto, no lo reconocieron como jugador, pese a que las inscripciones no tienen ningún costo para los jugadores ni para las federaciones nacionales, y estas últimas son las autorizadas para realizar la inscripción.

De acuerdo con los derechos de los jugadores que establece la Fivb, el jugador es libre de ingresar a los eventos que ésta organice. Si la federación nacional no apoya al jugador para su inscripción, puede solicitar por escrito a la Fivb su inscripción, siempre y cuando sea 30 días antes de dicha competencia.

Ontiveros, nacido en Mazatlán, se contactó con la Fivb e hizo la petición de inscripción a los torneos como ellos lo establecen. “Cuando me contestaron me dieron mucho aliento y abrieron una investigación al respecto. Incluso les informé sobre la discriminación hacia mi persona, les mandé la negativa sin fundamentos que me habían dado en la federación nacional”, relata.

Pero las respuestas por parte de la Fivb no fueron las esperadas, “sólo me dieron largas, decían que esperara a la siguiente semana y que me contactarían pronto, que lo estaban analizando… Hasta dijeron que estaban tardando porque la Fmvb no respondía a sus peticiones o no les pasaba la información”.

Así que decidió acercarse a la IBVPA (Asociación Internacional de Jugadores de Voleibol de Playa) y contactó con el abogado de la asociación, y tras unas pláticas éste le comentó que era muy bien sabido que las autoridades responsables de la Fivb jugaban con el tiempo de las personas para no tener que tomar ninguna decisión, así que el siguiente paso al que tenía derecho era llevar el caso a juicio.

Mientras todo eso sucedía Ontiveros perdía patrocinadores y lugares en el ranking mundial.

Después Stephen Bock, jefe del área legal de la Fivb, se comunicó con el voleibolista para decirle que, al parecer, habían encontrado una solución. “¿Si se presentara la oportunidad, viajarías y entrenarías en el centro de la Fmvb en Monterrey?”.

El atleta explicó que lo único que quería era que la federación dirigida por Jesús Perales le permitiera competir en torneos de la Fivb y no tener que cambiar su lugar de residencia, donde, además, junto a Jorman, es entrenado por Chava González.

Cambio de sede

Ontiveros acusa que se dio cuenta de que la Fmvb también estaba bloqueando a otros jugadores que podían tener muy buena proyección a escala internacional, como a Juan Jesús Espinoza, Ángel Cárdenas, Elian Yépez y Franky Adrián Hernández, situación que le llevó a alzar la voz.

“El proyecto consiste en concentrar en Monterrey, y si no estás ahí, no existes para la Fmvb. Aunque cuentes con patrocinadores no te van a dejar participar en instancias internacionales”, denuncia el voleibolista de playa.

“El último correo de Stephen fue para explicarme que el proyecto de la Fmvb está soportado por el Fivb Empowerment Program, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y el gobierno federal. Y que apoyaban y confiaban en el programa, así que volvió a preguntarme que si con esa información extra cambiaría mi opinión sobre lo que estaban realizando en Monterrey.

“Creo que nunca entendieron que yo no estoy peleando con el proyecto de Perales, porque hay cosas buenas que se han hecho, como traer torneos internacionales, aunque eso no sale barato; el problema es con su proceso de selección y la manera con la cual se bloquea el crecimiento profesional del voleibol nacional. Por el momento no hay un tour nacional, eso implica que no hay un ranking para saber cuál es la pareja que representa a México; por lo tanto, no hay competitividad y se suprime el profesionalismo.”

En 2022 fue cuando Ontiveros recurrió a Patricia Muñiz, abogada con máster en gestión y derecho deportivo, quien lo apoyó y guio en el proceso para solicitar una apelación y una suspensión ante el CAAD contra de la Federación Mexicana de Voleibol.

El 21 de febrero último el Pleno de la Comisión del CAAD otorgó la suspensión provisional “para efectos de que no se le impida participar a Rodolfo Lombardo Ontiveros Gómez en los eventos deportivos organizados por la Asociación Estatal de Voleibol de Sinaloa, Asociación Civil, la Federación Mexicana de Voleibol, Asociación Civil, así como por la Federación Internacional de Voleibol, siempre y cuando cumpla con la normatividad estatuaria, reglamentaria y deportiva de su disciplina, lo anterior hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, o en su caso, el fondo del presente asunto”.

Con reglamento en mano de la Fivb, Lombardo acudió al CAAD y eso fue lo que sirvió como prueba de la discriminación a la que estaba siendo sometido. El mazatleco comenta que a lo largo de este tiempo nadie de la Fmvb se ha contactado con él, ni por llamada, mensajes, correo electrónico o redes sociales.

Lombardo no ha podido competir en ningún torneo auspiciado por la Fivb, es decir, torneos Future, Challenge y Élite, competencias que dan puntos para el ranking mundial con la posibilidad de clasificar a París 2024. Tanto él como Jorman sólo han participado en torneos abiertos que sí cuentan con premios económicos, pero sólo eso.

Algunos de los torneos que Lombardo ha solicitado y no ha recibido respuesta son: Future de Madrid, España (a desarrollarse del 11 al 4 de mayo próximos), con fecha límite para registro el 6 de abril, y el Future Cervia, Italia (del 18 al 21 a mayo), con fecha límite de registro el 13 de abril.

La intención de Ontiveros era que, desde el año pasado, tanto él como Jorman compitieran en algunos torneos en junio y octubre, después entrar a los primeros Challenge hasta que, a mediados de este año, pudieran estar en Élite y así llegar con el mejor nivel al mundial que se celebrará en octubre en Tlaxcala.

“El presidente de la federación nos jodió, él sí nos jodió. Si el bloqueo de su parte continúa, veremos qué sucede con todas las instancias correspondientes. Jesús Perales quiere retirarme, pero esa no es su decisión, es sólo mía”, asegura Ontiveros.

Este semanario buscó entrevistar a Jesús Perales vía los teléfonos que aparecen en la página de internet de la federación que preside, así como por el correo electrónico que ahí comparten, incluso también se le buscó por la página de Facebook, pero no hubo respuesta.

