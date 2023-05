Farmacovigilancia bajo sospecha: Un "vacío informativo" que impacta en la salud

Al menos 100 mil notificaciones en las que se sospechaban reacciones adversas a medicamentos no pudieron evaluarse entre 2017 y 2019 debido a irregularidades en el sistema Notireporta, a cargo de la Cofepris. Aunque el sistema ya fue reemplazado por una plataforma llamada Vigiflow, ese “vacio informativo” se mantiene y ello impacta tanto en el mercado de medicamentos como en la salud pública, advierten especialistas en farmacovigilancia. Y es que, señalan, la ausencia de esa información impide hacer un análisis para determinar cuáles medicamentos son seguros y cuáles no.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre julio de 2017 y septiembre 2019 se rompió el ciclo de farmacovigilancia en México y al menos 100 mil notificaciones sobre sospechas de reacciones adversas de los medicamentos no pudieron evaluarse debido a irregularidades del sistema Notireporta, a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aunque ese sistema que funcionó entre fines del gobierno anterior y comienzos del actual, fue reemplazado por la plataforma Vigiflow. Ésta comenzó a vincularse con la Organización Mundial de la Salud (OMS) apenas en 2021, advierten especialistas.

El vacío de información ocurrió, pero a la fecha no se ha transparentado la actuación de la autoridad sanitaria, añadieron en reacción a lo expresado el miércoles 10 por la presentadora del espacio “Quién es quién en las mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, en la conferencia matutina en el Palacio Presidencial.

“Proceso miente, no existe falla en Cofepris”, dijo la funcionaria sobre el reportaje “Medicamentos Inseguros. Falla la vigilancia de Cofepris” (Proceso 2426). García descalificó la investigación, pero omitió referirse a la negativa de la actual administración para responder a los hallazgos antes de que fueran publicados.

Gilberto Castañeda-Hernández, investigador titular del Departamento de Farmacología del Centro de investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), considera que “para que la farmacovigilancia funcione hay un requisito esencial: la transparencia. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que, cuando se hace farmacovigilancia, la comunicación oportuna de los hallazgos es vital”.

Aunque a partir de septiembre de 2019 el sistema de notificación de sospecha de reacciones adversas a los medicamentos fue reemplazado por la plataforma Vigiflow, es vigente el vacío de información de cerca del 18.7% del banco nacional de datos de la farmacovigilancia de Cofepris de 2001 a 2021.

“Cuando tenemos agujeros en la información, pues esto obviamente va a producir un impacto tanto en el mercado de medicamentos porque no se pueden tomar las decisiones, pero sobre todo en la salud pública. Si realmente sucedió algo, no lo vamos a saber y no es posible tomar una decisión informada”, puntualiza Castañeda-Hernández.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2428 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 14 de mayo de 2023.