Siempre apoyo oficial, más allá de partidos: Orquesta Típica Yukalpéten, 81 años

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los avatares de las políticas federales en materia cultural han sido sorteadas por la Orquesta Típica Yukalpetén (OTY), gracias al apoyo permanente a la agrupación musical por los gobiernos estatales de diferentes partidos en Yucatán, dice su actual director Pedro Carlos Herrera López, con motivo de su presentación gratuita en el Palacio de Bellas Artes el domingo 14 de mayo:

“Es una gran alegría y un gran honor venir por cuarta vez en nuestra larga vida como institución a la sala de Bellas Artes, porque la Orquesta Típica Yukalpetén es ejemplo de una de las cosas que podrían salir mejor en nuestro país si se mantuviesen los impulsos y financiamientos. La permanencia de proyectos culturales es buena, y en nuestro caso yo agradezco el apoyo de algunos gobiernos yucatecos por tener el acierto y la inteligencia de propiciar la preservación de instituciones musicales que bien valen la pena conservar”.

Suman 81 años de la OTY (“habiendo pasado sexenios y gobernadores de distintos partidos políticos”), desde 1942 cuando la creó su director Daniel Ayala Pérez (1906-1975) a solicitud del gobernador priista Ernesto Novelo Torres. Su principal promotor fue Abelardo Alcocer Osorno, jefe de la policía estatal. Desde el 2006 la dirige el también pianista y compositor Pedro Carlos Herrera, quien abunda:

“Sin el apoyo presente del gobierno (panista) de Mauricio Vila Dosal, la orquesta simplemente desaparecería, porque ¿cómo le pagas a los músicos? Necesitas trabajo para que la gente permanezca junta. Es muy importante mantener a los fenómenos artísticos que nos dan identidad, como son nuestras orquestas, nuestra trova. Lo único que nos hace singulares son nuestras raíces, y tú sabes que a una ceiba sin raíz se la lleva el viento. Cuando viene el turismo no busca los edificios más altos y nuevos, sino el patrimonio más antiguo.

“Nuestra Típica Yukalpetén fue modelada a partir de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, de Ignacio Fernández Esperón Tata Nacho, otro ejemplo vivo a seguir que todavía prevalece porque ya no hay muchas en el país, deben existir siete u ocho y no más”.

La OTY es sostenida solo por la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán, a cargo de la profesora Loreto Noemí Villanueva Trujillo.

Cancionero del Mayab

El nombre de la OTY proviene de las voces mayas yukal, que significa “venado”, y petén, que equivale a “zona” (“de allí entonces que el libro de Antonio Méndez Bolio se llame La tierra del faisán y del venado”).

–¿Cuál es el programa general de la Yukalpetén en Bellas Artes?

–A México llevamos dos programas distintos con aire maya, clave, bambuco, jarana, danza, joropo, son de jaleo, huapango y bolero. Vamos con los solistas de la agrupación Maricarmen Pérez, Emma Isabel, Jesús Armando y Javier Alcalá, pero en concierto acompañamos a un cantor muy importante yucateco que ustedes deben conocer, se llama Jorge Alberto Buenfil Ávila. Él es uno de los últimos trovadores que siguen componiendo hoy con raíces yucatecas, manteniendo viva esa manera de hacer música y versificar.

“Porque hay muchos compositores ahora y es padre que hagan música contemporánea; sólo que uno ligado totalmente a nuestra tradición es Jorge Buenfil, pues él conserva esa manera sabrosa de componer en ritmo de clave, de bambuco y del bolero yucateco”.

En noviembre de 2022, la Orquesta Sinfónica Gustavo Río Escalante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), conducida por María Elena Mendiola, interpretó Hombre de Maíz en torno a melodías de Jorge Buenfil (Tekax, Yucatán, 1952) y el propio Herrera, con orquestación del director. El pasado 12 de marzo, la sala de conciertos del Palacio de la Música (Centro Nacional de la Música Mexicana) de Mérida –a cuyo frente se halla Maleck Rashid Abdala Hadad–, ofreció un recital con Buenfil por medio siglo de trayectoria, acompañado por la OTY (https://youtu.be/H2LHiWLtIzI).

“En Bellas Artes acompañaremos con ‘Ama’ de Luis Demetrio y ‘No’ de Manzanero a Rodrigo de la Cadena, que como tú sabes es la voz más joven del bolero en nuestro país, con vena directa de Agustín Lara y Consuelo Velázquez”, agrega Herrera López vía telefónica desde la llamada Ciudad Blanca.

Rodrigo de la Cadena está unido a Yucatán por historia, debido a que es tatarabisnieto del campechano Juan Miguel Castro (1803-1884), fundador del puerto de Progreso (de Castro, en su honor desde 1884) en la costa yucateca.

–¿Cómo se integra la OTY?

–Son cuarenta integrantes desplegados en grupos de alientos, de cuerdas, una sección de trovadores, de percusiones y de metales, contamos con seis mujeres. Lo que la diferencia de otras orquestas es precisamente la sección de trovadores, porque tenemos gente que canta la trova con ese estilo tradicional yucateco y todo el equipo instrumental los acompaña”.

Entre los trovadores menciona a Ricardo Jiménez, Rodolfo Santos, Efrén Magaña y Francisco Esquivel.

–¿Hay bailarines?

–No llevamos ballet a la Ciudad de México, aunque en Yucatán lo hacemos cada mes. Es muy caro llevar a toda la gente. De cualquier modo, al tocar las jaranas la gente se para a danzar y siempre hay sonrisas del público.

“Desde que tu servidor agarró la batuta de la orquesta, trato de que lo que mostremos vaya más allá de la típica trova yucateca de los treinta y cuarenta, pues el mundo ha seguido y la música debe reflejarlo. Trato de incluir obviamente la música de Ricardo Palmerín como ‘Peregrina’, ‘El caminante’ de Guty Cárdenas o ‘Aires del Mayab’ de Pepe Domínguez, hasta Armando Manzanero, Guadalupe Trigo, Juan Acereto y Sergio Esquivel, quien fue como un segundo padre para mí. Es un abanico más amplio y representativo, para no dar la falsa impresión de que la composición en Yucatán acabó en 1950”.

–¿Siguen viajando al extranjero?

–No tanto porque es muy caro mover a tanta gente, ¿no? Hacemos muchos viajes al interior del país y en Yucatán, el último que hicimos al extranjero fue en el 2008 a Mérida, en Venezuela, ciudad hermana nuestra.

–¿Siguen sus integrantes usando la vestimenta tradicional?

–En efecto, nuestro uniforme es la ropa blanca del mestizo yucateco. Y las mujeres de terno que es el traje tradicional yucateco, muy bonito, muy lucidor, todo blanco, brillante; supongo que tiene que ver con nuestro calor para reflejar lo que caracteriza a las personas de la península: la calidez.

Herederos de Canek

Pedro Carlos Herrera siente orgullo de haber cumplido su más preciado anhelo de dirigir la OTY y de que cada nota ejecutada por los 40 integrantes “haya pasado por la cabeza de tu servidor, créeme amigo: es un milagro, una bendición”. Añade vía telefónica desde la Ciudad blanca:

“En el 2002 fui nombrado jefe en el área de grabaciones y transcripciones en el Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musicales Gerónimo Baqueiro Fóster, donde a partir de 2003 comencé a escribir arreglos para otras orquestas del Estado y la Típica Yukalpetén, cuando su director anterior Roberto Tello decide abandonar el mando y yo fui llamado a encargarme de la batuta”.

Meridano, nació el 23 de noviembre de 1966.

“Cuando comencé prácticamente no había en Yucatán dónde estudiar orquestación –prosigue–, fue un proceso bastante autodidacta. En tiempos recientes ya he podido tomar muchos cursos. Mi conocimiento se basa en el típico saber del piano clásico, y tú sabes, aquellas cosas de provincia que te llevan tus papás a estudiar piano clásico. Pero mi curiosidad por la orquestación me llevó a estudiarla por mi cuenta.

“Yo vengo de la familia de mi padre Wilberth Herrera, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 por su trabajo en artes y tradiciones populares, ya que mi papá fue uno de los instigadores del primer teatro de títeres de la República mexicana acá con el Teatro Pedrito de Yucatán”.

–¿Por qué no se dedicó usted al bello arte titiritero?

–Yo no me dediqué a los títeres porque ya ves que el corazón te dice: ‘Por acá es la cosa’, y a mí me llamaba más la música; sin embargo, a los diez años yo ya hacía música para las obras de mi papá. Y aún ahora que mi hermana continuó con el trabajo de los títeres, yo sigo proveyendo de música a sus espectáculos.

Su hermana es la maestra Andrea Herrera López, quien estudió en el Centro de Desarrollo Infantil de Progreso. Su padre, el dramaturgo Wilberth Alfonso de Jesús Herrera Pérez (1943-2011) compuso la ópera rock-jarana Historias de un crimen, sobre el asesinato del gobernador sevillano Lucas de Gálvez y Montes de Oca (1739-1792) en la Mérida del siglo XVIII; pero es más conocido por levantar el teatro de títeres Pedrito en 1972, inicialmente para sus tres hijos (Juan, Andrea y Pedro Carlos), con obras educativas de amor, paz y la importancia de la familia, que reabrió sus puertas en 2014.

–Usted es pianista y también compositor…

–De hecho, voy a tener el gran honor de que la Sinfónica de Yucatán este mes estrene una obra sinfónica mía, el prólogo para el ballet del coreógrafo Víctor Salas que yo le escribí en 2011, se llama Canek, inspirada en nuestro héroe maya Jacinto Canek, un rebelde legendario quien se levantó contra la ocupación española a mediados del siglo XVIII, personificación del espíritu de lucha y añoranza por la libertad del pueblo maya.

Conforme al Diccionario de la canción popular de Yucatán, del poeta Luis Pérez Sabido, el maestro Pedro Carlos Herrera estudió orquestación con el músico cubano Víctor Zayas. El ballet histórico Canek (del maya yucateco Kaan éek?, “serpiente negra”) estrenó en el Teatro Peón Contreras con la Compañía de Danza Clásica de Yucatán y el Ballet Pro Danza de Cuba, el 22 de noviembre de 2011 (https://youtu.be/VClFA9XfzNE).

Finalmente, invita a compartir la cuarta visita al Palacio de Bellas Artes de la OTY (las anteriores fueron en 1943, 1952 y 2012) este domingo, anunciando además el programa de actuaciones en el Zócalo de la Ciudad de México el viernes 12 y el sábado 13:

“Me da modestia presentar mis obras con la Típica Yukalpetén, uno jamás debe aprovecharse de su puesto para imponer materiales personales, así que para eventos tan importantes como la Feria Yucatán Expone del 12 al 21 de mayo en el Zócalo –se emociona–, ¡imagínate!, ¡el corazón del país!, no… ahí no presentaremos mi música, ni tampoco en Bellas Artes el día 14”.

Al despedirse, recuerda que la OTY actuará sin cobrar entrada al público en Bellas Artes, ni a la Feria Yucatán Expone del Zócalo CDMX (ver programa https://www.yucatanexpone.mx/cdmx-2023). Dice de buen humor:

“Porque el rock pasa y las modas pasan… Pero la trova yucateca y la Típica Yukalpetén no pasa: las dos siguen vigentes”.

Reportaje publicado el 14 de mayo en la edición 2428 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.