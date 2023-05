"Mexicanización" de Iberdrola: Un jugoso anzuelo para las afores

Proceso tuvo acceso a información del fondo privado encargado de la compra que México hará de 13 plantas de Iberdrola, que construyó para venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad. Los datos exponen que la operación de 6 mil millones de dólares podría resultar un buen negocio para las Afores, pues de utilizar el dinero de los trabajadores para financiar al menos 2 mil 400 millones de dólares en la compra de las plantas, las administradoras de fondos para el retiro podrían obtener un rendimiento mínimo de 10%.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La española Iberdrola ha entregado al fondo privado que se hará cargo de la compra de 13 de sus plantas en México toda la información necesaria para respaldar la adquisición. Así, los administradores de Mexico Infraestructure Partners (MIP) ahora tienen acceso a la documentación que avala los movimientos corporativos que realizó la compañía española en cada planta y en la cual se confirma que José Córdoba Montoya constituyó, junto con Guillermo Jesús González Guajardo, Tamazunchale Energía, empresa que obtuvo vía la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la titularidad de dos permisos para la generación de electricidad, usados para la planta Tamazunchale II, que el gobierno mexicano también adquiere.

Sin embargo, con la revisión de los expedientes del Registro de Actas de Asamblea, se reportó ante la Secretaría de Hacienda que, desde el 21 de febrero de 2020, el exasesor de Carlos Salinas de Gortari ya no aparece entre los accionistas ni en las asambleas de la compañía Tamazunchale Energía porque ésta fue adquirida por Iberdrola Generación México, SA de CV, y por Iberdrola Energía Tamazunchale, titulares a su vez de los permisos bajo los cuales opera, con el esquema de Productores Independientes de Energía (PIE), la planta de ciclo combinado que forma parte del paquete de 13 instalaciones.

Los documentos de seis asambleas de Tamazunchale Energía SAPI, realizadas entre 2020, 2021 y 2022, presuntamente demuestran que Córdoba Montoya ya no es accionista de la firma que sí hizo negocios con Iberdrola.

Sin embargo, no se exhibió ante Proceso la notificación a la CRE para que los dos permisos de generación eléctrica, que se usaron para el ciclo combinado privado integrados a los negocios de Iberdrola, cambiaran de propietarios. Ante la CRE no basta un cambio en la tenencia accionaria de una empresa, los títulos de los permisos no son bienes que se pueden enajenar sin la autorización de esta comisión.

Para sostener que Córdoba Montoya no será beneficiado por la compra de plantas a Iberdrola, también se compartió información sobre la reforma total a los estatutos de la firma que constituyó en 2014 el exjefe de la Oficina de la Presidencia. Así, el 18 de octubre de 2019, ante el Notario Público número 19, Miguel Alessio Robles, se registró la renuncia de Guillermo Jesús González, hijo de Claudio X. González, y de Alberto Guillermo Saavedra, consejero de Kimberly Clark, a los cargos de presidente y secretario del Consejo de Administración de Tamazunchale Energía.

Sobre Córdoba Montoya no se informa si salió o permaneció en algún cargo dentro del consejo.

Hasta ahora MIP no ha ubicado otros casos de exfuncionarios, como el de Córdoba Montoya, en los negocios de Iberdrola, por lo que su equipo de estrategas se concentra en integrar el proyecto de refinanciamiento que permitiría antes del último trimestre del año liquidar la compra de las plantas de Iberdrola.

Reportaje publicado el 21 de mayo en la edición 2429 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.