Coahuila: La fractura de la 4T que ilusiona al PRI y aliados

SALTILLO, Coah (Proceso).– La gubernatura de Coahuila significa para el PRI llegar con vida a 2024; y aliado con el PAN y PRD, frenar el avance de Morena en el país. Con su candidato Manolo Jiménez Salinas espera lograr una amplia ventaja frente a los tres competidores que dicen representar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, y que en los hechos han dividido el llamado “voto útil” que podría poner fin a 100 años de gobiernos del tricolor en la entidad, que empezaron en 1923 con Manuel Pérez Treviño, fundador del Partido Nacional Revolucionario.

Ninguno de los tres candidatos ligados a la llamada 4T pretende sacrificarse y declinar en favor de otro. Con Armando Guadiana Tijerina, Morena cree que el “efecto AMLO” les permitirá ganar, pese al distanciamiento con el Partido del Trabajo (PT) y con quien también asegura tener posibilidades, Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

El tercero es Evaristo Lenin Pérez, aspirante de la alianza Rescatemos Coahuila, que integran el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Este escenario consumó el cisma entre Morena y el PT, por el que en estos últimos días de campañas intercambiaron señalamientos el dirigente morenista Mario Delgado y Alberto Anaya, líder petista. El primero, en una entrevista difundida el miércoles 24 en el portal de noticias de Proceso, acusó al PT de traición por no respetar el acuerdo de coalición existente y por haber postulado a Ricardo Mejía, de lo que, dijo, se enteró por los medios.

A su vez, Anaya respondió con un rotundo no a la insistente petición de Delgado de que el candidato Mejía decline en favor de Armando Guadiana.

A las rispideces entre los antes aliados entró el presidente López Obrador, quien fue cuestionado en la mañanera del jueves 25 sobre la campaña de su excolaborador Mejía, identificado como cuatroteísta y lopezobradorista:

“Sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero –creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar–, no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando no tengo yo relación”, soltó el presidente.

Al fustigamiento de López Obrador, Mejía Berdeja respondió a través de un video en el que primero reiteró su gratitud y respeto al presidente y después negó haber usado su nombre o imagen durante su campaña.

En un balance de las campañas y de las expectativas para el 4 de junio, tanto Morena como el PT y la alianza Rescatemos Coahuila advierten que, desde antes de las precampañas, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís recurrió al uso de recursos públicos con fines electorales.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2430 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 28 de mayo de 2023.