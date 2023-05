Dos décadas de Rodrigo de la Cadena: “Bohemios del mundo, ¡uníos!”

Cumple 20 años de trayectoria musical el joven embajador mexicano del bolero en el mundo, escenificando­ un recorrido de los clásicos de este género con su orquesta y Los Miranda. Además, recuerda algunas intérpretes que ha presentado desde 2015 en su programa de Canal Once Noche, boleros y son, como Eugenia León (“la voz de México”), artista a quien sugiere más discreción en su defensa de la 4T. Premio Nacional de Periodismo 2019 por sus crónicas en la agencia Notimex, el pianista, cantante, compositor y autor de ¡Peligro! Sólo Bohemios (Minos, 2021) lamenta, asimismo, la desaparición de la agencia noticiosa por decisión del gobierno federal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al grito de “Bohemios del mundo, ¡uníos!”, el compositor e intérprete Rodrigo de la Cadena, bautizado como El último bohemio por Armando Manzanero, celebra dos décadas de carrera musical en sendos conciertos por el país: con su orquesta y el cuarteto de los hermanos Miranda, así como al lado de sus contemporáneos Jorge Coque Muñiz y Carlos Cuevas.

Más que exultación jocosa, aquella frase de origen marxista con la que comienza sus programas televisivos los viernes por Canal 22, Noche, boleros y son, representa el lema genuino de este artista mexicano, quien a sus 35 años funge como el eslabón primordial entre la generación de los abuelos románticos (“octogeniales”, los llama) y la milénica del cambio de siglo.

“No todo es la Motomami” –dice en alusión al álbum de reguetón “alternativo” de la española Rosalía–. Esta música centenaria del bolero está tan bien hecha que abunda en temas que forman parte esencial de nuestra historia y cultura, son canciones comparables a personajes cuyo ejemplo ha trascendido la prueba del añejo. Con estos materiales de antaño cualquiera puede hacer lo suyo, por tratarse de recursos muy dúctiles y fáciles de transformar artísticamente”.

Secretario fundador del Instituto para la Preservación del Bolero en México, AC, con miras a incluir el bolero en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial ante la UNESCO, por sus crónicas en La Prensa, El Sol de México y la agencia Notimex obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2019, siendo autor del libro ¡Peligro! Sólo Bohemios (Minos, 2021). Expone De la Cadena:

“Me gustará mucho rendir homenaje a los boleristas originales, conservar la esencia. Como con la música de los clásicos, resulta difícil que tomes a Bach o a Mozart y los conviertas en reguetón. Por eso los grandes directores y cantantes siguen tratando de dar el toque esencial...

“Son 20 años de trayectoria, porque yo empiezo a contar mi profesionalización a partir de mi primer contrato de trabajo, de 2003, ante la ANDA en el Bar Prim (cabaret de la esquina de Versalles y calle General Prim), último reducto de la nostalgia y la bohemia, a donde iban Amparo Montes, Carmela y Rafael, Chamín Correa, ahí inició Carlos Cuevas”.

Egresado del Conservatorio Nacional, De la Cadena quiso ir a contracorriente de su tiempo y aprender de los excelsos sobrevivientes del bolero, conviviendo con los artífices de la época de oro (años cuarenta y cincuenta), enalteciendo su legado y registrando tales homenajes en programas y recitales. Cita a Ferrusquilla, Agustín Lara, Manuel Esperón, Vicente Garrido, Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz (“el recorrido ‘Los artistas que conocí’ en concierto incluye a compositores, como Rafael Pérez Botija, Alejandro Jaén, Manuel Alejandro, Manzanero y Martín Urieta, e intérpretes, como Carlos Lico, Pepe Jara y José José”).

“A cada uno le dedicaré un episodio –abunda–, un popurrí de canciones que hemos armado con orquesta y Los Miranda, lo vamos a cantar en vivo en el Teatro Metropólitan el domingo 7, estaremos en el Auditorio Explanada de Pachuca el martes 9, y el día 12 en el teatro tan decoroso del Parque Interlomas, Estado de México” (Proceso,­ 2363).

Con el tapatío Coque Muñiz (1960) y el hispano Carlos Cuevas (1975) viajará a San Luis Potosí, Puebla y Monterrey, donde actuarán los próximos días 19, 20 y 26.

Foto: Germán Canseco

Mujeres divinas

Desde 2015, en su programa de Canal Once Noche, boleros y son ha presentado a compositores e intérpretes que van desde Alex Lora de El Tri hasta jazzistas, así como joyas musicales, como la tabasqueña Yekina Pavón o la griega Alexandra Gravas, quien desde Atenas, opina sobre él y dice a Proceso:

“Rod tiene una voz increíble, se sabe todo tipo de canciones y toca el piano fantásticamente, es una persona generosa y encantadora, una súper estrella, yo estoy feliz de que esté en mi vida.”

A su vez, Rodrigo de la Cadena dice sobre Alexandra Gravas:

“Muy buena amiga, tiene mucho cartel en el extranjero, toda una diva. Me acaba de invitar a cantar en Francfort, Alemania, y ella va a funciones en Kuwait, o sea, ha recorrido el mundo y es una mujer muy elegante en su show, ha sabido colocarse y eso engrandece su carrera. Una mujer excelente.”

–¿Qué tal Omara Portuondo?

–Divina. Tuve el gusto de conocerla en Cuba, me la presentó Yolanda Yiyi Gasca, la viuda de Agustín Lara, cantamos juntos en un homenaje allá a César Portillo de la Luz, con quien también yo canté.

–¿Qué nos dices de la cantautora Yekina Pavón?

–Es de las voces privilegiadas de México. Una enorme técnica y una tremenda facilidad para cantar. Nació con ese don, orgullo de Tabasco. Lamentablemente nunca ha tenido una canción que la defina, tampoco es una gran vendedora de taquilla. Nos encanta a nosotros los cantantes y a los músicos, pero no ha dado el gran salto como para que se reconozca su valía.

–Argelia Fragoso, de Cuba.

–La admiré desde que la conocí primero en México y luego en Cuba, donde nos encontramos. Concretamos en 2021 el extraordinario proyecto En blanco y negro, disco a dos pianos y a dos voces, tenemos un video con el concierto completo en YouTube, ahí ella canta trova yucateca y yo cubana. Logramos magníficos resultados, pero por motivos personales decidí no insistirle más porque quiso mandarme con su mánager, diciendo: ‘Ahora ya habla con mi mánager, conmigo ya no veas nada’. Me aplicó la cubanada.

–Otra vocalista y actriz cubana: Gretel Cazón.

–Es buena cantante, más discreta en sus formas y una actriz bastante reconocida en Cuba. Yo la presenté aquí y tuvo mucho éxito su concepto interpretativo.

–Manoella Torres, La mujer que nació para cantar…

–¡Bueno!, Manoella es una gran intérprete que sabe desenvolverse muy bien, no sólo escénicamente, siempre ha estado fuera de la farándula y del escándalo. Es una artista a quien tienes que decirle qué hacer, porque la parte creativa siempre la dejó en manos de gente muy profesional, con estupendos directores artísticos, como el hijo del Güero Gil, quienes tuvieron a bien seleccionar su repertorio desde que comenzó hace medio siglo, con CBS. Ella se dejó dirigir y eso es algo muy importante para el triunfo de una artista maravillosa como ella. Mujer disciplinada, su voz sigue sonando muy linda.

–Eugenia León.

–Sigue sonando, ¡y mucho! Orita está muy metida con la 4T, con el gobierno… Yo no soy nadie para aconsejarla, pero creo que debería mantenerse más al margen de su muy legítima ideología política. Cuando una artista se va con un partido y lo promueve, siempre hay gente que no tiene esa sensibilidad de comulgar con su misma filiación política y entonces dice: ‘¡No, ésta ya es chayotera, ésta ya es chaira!’, empiezan a criticarla y eso a mí me parece fatal, porque pierde una parte de su audiencia.

“Los artistas debemos ser mucho más discretos en esa parte porque no nos dedicamos a la política. Si fuéramos activistas, yo estaría de acuerdo; pero a ella no la veo como una activista tipo Violeta Parra, Víctor Jara o Silvio Rodríguez. Debería ser más reservada, se ha hecho montones de enemigos y eso no se lo merece, la verdad. Una cosa es su vida privada y su ideología, y otra cosa es su canto, que es magnífico. Creo que ella es la Elis Regina mexicana, es la voz nacional de México en la actualidad, una intérprete que tiene cultura y conocimientos.

“¿Sabes qué también creo? Que a veces a los artistas nos falta tener más empatía con el público, porque hay canciones inéditas de Agustín Lara que me encantan, de Gonzalo Curiel, Mario Ruiz Armengol; pero si estoy consagrado a un público, no puedo anteponer mi gusto personal, yo me debo a mi público. Como ella es una artista consagrada, ya no le importa que se identifiquen con su repertorio, canta muchas cosas de nuevos autores o desconocidas. Está bien, pero ya ha hecho a un lado el compromiso con el catálogo dorado cuando ella hacía boleros y cantaba muy bien la música de Manzanero y Lara. A veces los artistas somos un poquito egoístas y queremos cantar un repertorio con el que la gente no hace click. Puede ser una pieza, ¡pero no todo!”

“Todos pierden” en Notimex

Este ha sido uno de los secretos de Noche, boleros y son, toda vez que Rodrigo de la Cadena ha abierto el programa a artistas prácticamente desconocidos, motivándolos a interpretar temas de antología, aparte de obras novedosas.

Amante de la literatura latinoamericana, en sus emisiones radiofónicas El ABC de la poesía transmitió homenajes a Pita Amor, Manuel Bernal, Pablo Neruda y Jaime Sabines, si bien lamenta no haber organizado un especial para el Poeta de América, Carlos Pellicer, de quien admira su poema “Deseos”:

Trópico, para qué me diste las manos

llenas de color.

Todo lo que yo toque se llenará de sol.

–¿Qué estás leyendo?

–El vendedor de silencio, la historia del periodista Carlos Denegri, novela de Enrique Serna. También estoy revisitando Las siete vidas de Agustín Lara, que escribió June Kay en 1959. Los bajos fondos, de Gorki. Y Pellicer.

–Escribiste columnas musicales para La Prensa, El Sol de México y también en la agencia Notimex. Por esas crónicas, el Club de Periodistas de México, AC, te otorgó el Premio Nacional 2019. ¿Qué opinas de la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex?

–Yo soy de esos escribidores, digamos, a quienes nos hablaban cuando se moría un personaje; recuerdo lo que escribí para Notimex el 4 de abril de 2019 cuando murió Alberto Cortés, y era horrible, porque te sientes como si fueras esquela. Eran homenajes póstumos, aunque a la vez muy emotivos.

“En el caso de Notimex, creo que fue una gran agencia, creo que conoció sus mejores momentos antes de –se detiene–… Yo no tengo nada contra el gobierno, tiene cosas muy buenas. Y cosas muy malas. Pero como mexicano uno tiene que sumarse a los esfuerzos que haga (el gobierno) para hacer un mejor país, ¿no? Hay que apoyar a quien sea que esté en el cargo y denunciar lo que no esté bien. Hay buenas lecturas en la parte económica, por increíble que les parezca a muchos…

“Específicamente en el caso de la cultura y de los medios públicos, creo que sí se nota la falta de interés y de presupuesto. Eso se ha notado muchísimo también en el abandono en que se ha dejado a Notimex. No sólo por el tema sindical por todos conocido, sino porque si no es una prioridad de los liderazgos populares de la administración pública, pues entonces (la agencia) está condenada al olvido o al abandono, como muchas instituciones. Y hay otras instancias que están totalmente al revés, que están siendo muy apoyadas, pero eso ya depende del liderazgo que se ejerce.”

Telefónicamente, el creador del curso en 16 lecciones 100 años de bolero y una treintena de discos (rodrigodelacadena.com) finaliza así:

“Lamento mucho que Notimex no tenga ese apoyo, porque era la agencia de noticias más importante de México. Y lamento mucho que no haya la voluntad política o que no se cuente con esa empatía del liderazgo, porque todos pierden con un paro de ese tipo. Las huelgas son como el presagio del apocalipsis, y lo hemos visto históricamente con muchas instituciones y empresas privadas y públicas; entonces, nunca ha sido algo bueno. Ahí sí que faltó un poquito de carácter y de dominio político, de conciliar, de lograr el cabildeo necesario para llevar a buen fin y resolver la problemática Notimex”.

Texto publicado en el número 2427 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 7 de mayo de 2023.