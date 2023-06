Uso de "todes" y conceptos de equidad y roles de género: así son los nuevos libros de texto de la 4T

Este semanario tuvo acceso a la versión digital de cinco de los nuevos libros de texto gratuitos para primero de primaria, que de manera restringida fueron compartidos para algunos profesores. Se trata de títulos que incluyen temas de equidad y roles de género, afrodescendientes y el uso de la palabra “todes”, que alude a quienes no asumen una identidad femenina ni masculina. De acuerdo con el material, cerca de dos y medio millones de ejemplares por cada título fueron impresos en enero.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a que la jueza Yadira Elizabeth Medina ordenó detener la impresión de los nuevos libros de texto gratuito, hasta que tuvieran el aval de maestros y padres de familia, como lo marca la ley, algunos ya fueron impresos en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y en otros talleres gráficos del país, con tirajes que, por lo pronto, alcanzan los dos y medio millones de ejemplares por cada obra.

Entre estos talleres se encuentran: Lyon AG, SA de CV; Imprecorme, SA de CV; Servicios Profesionales de Impresión, SA de CV, y Corporación en Servicios Integrales de Asesoría Profesional, los cuales imprimieron los nuevos libros en enero de este 2023.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ejemplares físicos ya están circulando, Proceso obtuvo la versión digital de cinco libros de primer grado de primaria, editados sólo para maestros y padres de familia: Nuestros saberes, Proyectos de aula, Proyectos escolares, Múltiples lenguajes y Proyectos comunitarios.

De acuerdo con una fuente al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las versiones digitales de esos textos fueron entregados desde noviembre a algunos profesores para su conocimiento y en un ánimo de que entre ellos enriquezcan la información.

La fuente consultada por este semanario explicó que a los profesores se les dijo que los libros de primero a sexto grado de primaria “se encuentran en construcción”. Sin embargo, sólo se les ha proporcionado los mencionados cinco títulos porque “existe un litigio” de algunos sectores –padres de familia y profesores– que solicitaron un amparo para conocer el contenido de los libros “porque se quejaron de que no hubo una consulta amplia”.

Uno de los profesores que conoce estas versiones digitales considera que la autoridad lo que ha hecho desde noviembre es una especie de “consulta simulada” porque, bajo el pretexto del “litigio”, no ha habido más información sobre el material con el que los docentes deberán trabajar en aula a partir de agosto.

De acuerdo con su versión digital, la presentación de estos libros dice: “´No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro´, decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio; creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos?”.

Y utilizando la palabra “todes”–que alude a quienes no asumen una identidad ni femenina ni masculina–, la presentación agrega:

“Estimado lector: en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México, se ha luchado porque todas, todos y todes tengan acceso a la cultura.

“¡Ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha!”.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2432 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 11 de junio de 2023.