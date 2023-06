Diego Cocca, el reto de ganar (sin aburrir)

Ante el comienzo de la nueva etapa de la selección nacional y los torneos que se avecinan, con la mirada puesta en el Mundial de 2026, donde México será coanfitrión, el entrenador Diego Cocca tiene el desafío de sacar al Tri de la crisis en la que está. Los retos inmediatos que deberá encarar están en las semifinales de la Nations League, donde enfrentará al odiado rival Estados Unidos, actual campeón de la Concacaf. En entrevista con Proceso, comentaristas y analistas de futbol exponen fortalezas y debilidades del argentino ante su misión: dirigir por primera vez sólo a mexicanos y desarrollar a los jóvenes hacia 2026 y 2030.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A unos días de que la Selección Mexicana enfrente sus primeros retos con Diego Cocca como director técnico, un grupo de especialistas se pronuncia sobre el papel del argentino y considera que debe enfocarse en ganar como sea. Sin embargo, enfatizan en que su estilo de juego es defensivo y sus triunfos en la Liga MX se los debe en gran medida a los extranjeros.

Este 15 de junio el Tricolor disputará la semifinal de la Nations League frente a Estados Unidos, contra el cual cayó hace dos años, en la primera edición de este torneo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Christian Pulisic convirtió un penalti al minuto 114 para sellar el triunfo 3-2 sobre México, una derrota dolorosísima que los fanáticos mexicanos le reclamaron al argentino Gerardo Martino hasta el último día que ocupó el puesto de entrenador nacional. Cocca está para ayudar a sacar esa espina.

“Con Cocca tendremos una selección poco atractiva para la tribuna, para la televisión y obviamente para los patrocinadores. Va a priorizar el resultado, cosa que antes no había, se piensa que somos una gran selección y no es así. ¿Cómo atraes a la afición? Con resultados, ganando la Copa Oro, ganando la Nations League y venciendo a Estados Unidos, como sea, jugando mal, jugando feo, con cinco atrás, con seis. Va a priorizar el resultado”, explica el periodista Rubén Rodríguez, de la cadena televisiva Fox Sports.

La Copa Oro también está a la vuelta de la esquina. La fase de grupos comenzará el 24 de junio y México tendrá su primer partido un día después ante Honduras. Luego enfrentará a Haití el 29 y el 2 de julio cerrará con Qatar, que jugará como invitado en este torneo.

“La afición mexicana y los directivos se quejaron de cómo ‘El Tata’ Martino planteó el partido contra Argentina (en la Copa del Mundo de Qatar 2022), pues con Cocca no esperemos otra cosa. A él le gusta echarse para atrás, no busca ser espectacular; así fue campeón con el Atlas”, recuerda Rodríguez, periodista que ha cubierto a la selección nacional durante más de 15 años.

Para el reportero de cancha y comentarista de partidos internacionales de TV Azteca, Carlos Guerrero, Diego Cocca es disciplinado, sabe poner mano dura y conoce el futbol mexicano muy bien, lo que indudablemente le beneficiará a la Selección Mexicana que ha estado en medio de escándalos y crisis por el comportamiento de algunos jugadores.

Sobre el estilo de juego del argentino está cierto que, al ser extremadamente defensivo, México será capaz de ganar. Desde su perspectiva, el equilibrio y el orden en la cancha serán la clave.

“Cocca tiene méritos. Hizo campeón al Atlas, equipo que parecía destinado a no serlo. Creo que su estilo de juego le puede venir bien a la selección. Es metódico, trabaja el resultado y no arriesga; él se siente cómodo con el 1-0 en favor y que su equipo defienda. A lo mejor lo que necesita México es saber plantarse bien en un partido, cerrarse y ganar. ¿De qué sirve jugar bonito si el Tricolor ha sido incapaz de ganar?

“La Selección Mexicana no está para jugar bonito, no tenemos los ingredientes ni la materia prima para eso. No somos Francia, Alemania, Italia, España; no somos ni siquiera Croacia. Estamos para pararnos bien, equilibrarnos, ordenarnos y para aprender a ganar. Cocca puede aportar eso”, dice el también narrador que ha cubierto cuatro Mundiales.

Beneficio de la duda

Javier Alarcón, director de Deportes de Imagen TV y director de Televisa Deportes de 2000 a 2015, dice que Diego Cocca merece el beneficio de la duda, aunque es innegable que su éxito se explica porque echa mano de los extranjeros ya hechos y no le preocupa desarrollar ni debutar a los jóvenes.

“Con el Atlas Cocca jugó de manera muy equilibrada y conservadora, pero el fin justificaba los medios porque tenían siete décadas sin título. Nadie en la afición rojinegra lo va a olvidar. Las alineaciones con las que ganó los dos títulos incluyeron seis y siete extranjeros, respectivamente. Esto no es una crítica. Por el cambio generacional que se viene en la selección tendrá que trabajar con jóvenes y veremos qué puede hacer”.

Alarcón destaca que Diego Cocca no sólo ha sido campeón en México, sino también en Argentina en 2014, con el Racing Club, y aplaude que tiene mucho temperamento y más inteligencia emocional que Guillermo Almada y Miguel Herrera, entrenadores que aspiraron a dirigir al representativo mexicano.

“Esto también hace sentido con lo que está buscando la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Cocca difícilmente tendrá algún desplante público y esto es muy importante porque la Selección Mexicana necesita armonía, estabilidad, pero al mismo tiempo sabe imponer un rigor disciplinario para dejarle las cosas claras al jugador.

Cocca explica muy bien las libertades y responsabilidades que tienen los futbolistas.

“Me parece que es un técnico ordenado. Ojalá que haga click con los jóvenes. La Liga MX por primera vez en su historia tiene que pasar a un papel secundario para permitirle al director técnico nacional generar todas las posibilidades para trabajar una selección que obtenga experiencia. Necesitamos curtir a una generación para la Copa del Mundo de 2026 que también podría llegar a la de 2030”, enfatiza.

El exfutbolista y analista de la cadena ESPN, Roberto Gómez Junco, califica el estilo de juego de Diego Cocca como “sólido en la defensa, aunque nada espectacular” y también recuerda que en el Atlas tenía una base de extranjeros como el argentino Julio Furch y los colombianos Julián Quiñones y Camilo Vargas, quienes fueron fundamentales en los títulos. No olvida al mexicano Aldo Rocha, cuya presencia palidece ante estos tres foráneos.

“Cocca no es un director técnico que haya demostrado que trabaja muy bien con jugadores mexicanos, a diferencia de Almada, quien fue campeón con Pachuca, triunfó con el Santos e hizo grandes trabajos con dos equipos muy distintos que sí le da cabida a los jugadores mexicanos”, agrega.

El elegido de Irarragorri

El presidente de Grupo Orlegi, propietario de los clubes Santos y Atlas, Alejandro Irarragorri, fue quien decidió que Diego Cocca sea el nuevo timonel del producto deportivo más importante del país, la Selección Mexicana. Así, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa-Univisión y el empresario con mayor peso en el futbol nacional, permitió que un nuevo directivo se siente en la mesa de quienes toman las decisiones en el balompié mexicano.

“El fracaso en el Mundial de Qatar 2022 –donde México fue eliminado en la fase de grupos– produjo el descontento de la afición y me imagino que entiende que esto le podría afectar más allá del futbol, es decir, que tendría consecuencias en sus empresas, lo que seguramente le llevó a pensar en porqué no colocar a alguien que opere y se responsabilice (Irarragorri), mientras se libra del descontento popular”, reflexiona Gómez Junco.

En 2006, Irarragorri se convirtió en el director deportivo del club Santos Laguna. En 2013 ya fungía como vicepresidente deportivo de Grupo Modelo y presidente de consejo directivo del equipo de Torreón. Fue en ese mismo año cuando fundó el consorcio llamado Orlegi, que abarca tres sectores: agroindustrial, inmobiliario y deportivo. Con la creación de Orlegi Sports compró al Santos Laguna.

Bajo su mando el equipo ha conquistado seis títulos: cuatro de liga (Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015 y Clausura 2018), uno en la Copa MX 2014 y un Campeón de Campeones, en 2015. En 2019, Orlegi Sports anunció que llegó a un acuerdo con TV Azteca para comprar al Atlas.

Un año después de esta operación, un viejo conocido de Irarragorri llegó al banquillo de los rojinegros, Diego Cocca, quien había dirigido al Santos Laguna durante los torneos Clausura y Apertura 2011. El director técnico argentino rompió la sequía del Atlas de 70 años sin título de liga y levantó el trofeo dos veces, en el Apertura y Clausura 2021.

Alejandro Irarragorri adquirió notoriedad entre los dueños de los equipos de la Liga MX no sólo por los resultados que consiguió en el campo, sino también por lo que ocurrió afuera.

“Hay un punto de inflexión en el futbol mexicano, en 2018, cuando estaban en juego los derechos de transmisión de la selección. Había dos grupos muy marcados: uno encabezado por Jesús Martínez (Grupo Pachuca), Alejandro Irarragorri (Grupo Orlegi) y por Jorgealberto Hank (Grupo Caliente) y otro donde estaban los propietarios de las televisoras Emilio Azcárraga (Televisa) y Ricardo Salinas (TV Azteca)”, explica Rubén Rodríguez.

El periodista de Fox Sports añade que Jesús Martínez quería que los derechos de transmisión no quedaran solamente en manos de Televisa y TV Azteca, sino que se abrieran a otras televisoras. Llegado el momento para que los dueños votaran, Grupo Orlegi le dio la espalda a Grupo Pachuca. Además, Irarragorri convenció a la directiva de los Pumas de votar para que los derechos siguieran igual. El presidente del conjunto universitario era Rodrigo Ares de Parga, el actual director de selecciones nacionales.

“De ahí nace la amistad de Alejandro con Emilio Azcárraga y con Salinas Pliego, pues vieron con buenos ojos la manera como actuó. A esto lo denomino ‘control 360’ de la FMF. Alejandro está pegado al dueño que toma las decisiones en el futbol mexicano, Emilio Azcárraga, quien impulsó a Diego Cocca como entrenador y tiene cubierta la parte de escritorio de selecciones con Ares de Parga porque es su amigo, es quien le hizo un favor en las votaciones y ahora él le regresó el favor. Por si fuera poco, colocó a Íñigo Riestra como secretario general de la FMF, el hermano de José Riestra, quien fue vicepresidente del Santos (2016 a 2019) y desde 2020 es el presidente del Atlas”.

Rodríguez reconoce el buen trabajo que Irarragorri ha hecho a nivel cancha, pero pide que en la FMF sean abiertos y digan que el control de las selecciones lo tiene este empresario. “El futbol y la selección no son de los mexicanos, es un producto privado y son algunos dueños quienes toman las decisiones”, afirma.

Javier Alarcón lee entre líneas que Azcárraga está cediendo la facultad de que otros propietarios de clubes sean quienes decidan, pero también reconoce que Irarragorri es un empresario brillante que aprendió a desarrollar y vincular el negocio con lo deportivo. No duda de que es un directivo competente. El único asterisco que le pone es el de la multipropiedad.

“A Emilio Azcárraga hace años se le criticó hasta el cansancio sobre ese tema, lo entendió y soltó la multipropiedad cuando tenía al Necaxa, Atlante, San Luis y al América. Comprendió que esto no es sano, pero ahora ni Jesús Martínez –Pachuca y León– ni Alejandro Irarragorri sueltan la multipropiedad”, cuestiona.

Carlos Guerrero asegura que Irarragorri es un personaje que le hace bien al futbol y está de acuerdo en que quienes han sido exitosos tenga voz en las selecciones nacionales. “Ha entregado buenas cuentas, títulos, ha generado estructura e infraestructura en sus equipos, sus decisiones están respaldadas por resultados. Desconozco si Alejandro Irarragorri fue quien realmente inclinó la balanza para Diego Cocca, puede ser que sí, pero me parece una decisión sensata”, explica el periodista de TV Azteca.

Roberto Goméz Junco dice que el futbol mexicano es una oligarquía en la que un grupo de dueños busca constantemente cómo seguir consolidándose, continuar operando y hacerse más fuertes para disfrutar de este negocio garantizado.

“Sí, les preocupa un poco que la gente se aleje de la Liga MX, que los ingresos ya no sean tan generosos como antes, pero sigue habiendo ganancias. Les vale gorro activar el mecanismo de ascenso o descenso, no están pensando en el futbol sino en proteger las franquicias de algunos de esos amigos”.

–¿Quiénes conforman esa oligarquía? –se le pregunta a Gómez Junco.

–Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, Alejandro Irarragorri, Jorgealberto Hank con aliados naturales como Ernesto Tinajero, presidente del Necaxa, a quien incluso llamaron para integrar el Comité de Selecciones Nacionales después de que Jesús Martínez decidió no formar parte de él. Mucho tiempo fue Televisa preponderante, después se unió TV Azteca, pero últimamente son cinco amigos los que se reparten el pastel a su antojo. Emilio Azcárraga tiene un voto de mayor peso”.

Martínez es ahora el principal opositor de quienes integran dicho comité donde de cierta forma él era el único contrapeso. Éste, consideran los entrevistados, es uno de los grandes dramas del futbol mexicano, que Irarragorri y Martínez, dos de los dirigentes más prósperos y con resultados materializados en títulos, están confrontados.

“Hizo bien Jesús Martínez en rechazar la invitación porque lo acercaron para tratar de darle legitimidad a lo que no tiene. Iba a formar parte de un grupo de cinco dueños y, aunque contaría con un 20% de valor en su voto, la última decisión la tomaría el 80% restante. Lo que terminó por romper cualquier posibilidad de unidad fue la imposición de Ares de Parga como director de selecciones nacionales”, concluye Gómez Junco.