Sinaloa: Un cisma en Morena que deriva en “persecución política”

Tras un pleito con el gobernador Rubén Rocha Moya, el morenista Jesús Estrada Ferreiro fue desaforado como presidente municipal de Culiacán y enfrenta dos procesos penales y dos juicios políticos. El exalcalde se dice víctima de “persecución política” por parte del mandatario estatal y su secretario de Gobierno. Este conflicto entre figuras de Morena en la entidad amenaza con prolongarse a las elecciones de 2024, pues Estrada Ferreiro se mantiene activo en la política y aspira a un asiento en el Senado.

CULIACÁN, Sin. (Proceso).– “Son unos perversos, eso es lo que son”. Repite la frase cada vez que puede. Ha pasado un año desde que fue reelecto presidente municipal de Culiacán y ahora Jesús Estrada Ferreiro batalla contra el sistema que una vez lo favoreció.

Estrada dice que le arrebataron la alcaldía; enfrenta un par de procesos penales y otro par de juicios políticos. Y todo, según acusa el morenista, se debe a una persecución política por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

Los casos imputados en su contra los ha ido sorteando uno a uno en litigios. El revés más reciente que Ferreiro ha dado lo dio a conocer el lunes 5, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito resolvió que las autoridades responsables deberán dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de juicio político JP/002/2022 instruido en su contra.

El conflicto surgió en un cisma de Morena en Sinaloa, que amenaza con prolongarse a las elecciones del 2024.

Comenzó con la disputa por la candidatura a la gubernatura en 2021, que finalmente favoreció al ahora gobernador Rocha, mientras entre el resto de los aspirantes fueron repartidas las candidaturas a presidencias municipales de las principales ciudades de Sinaloa: Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Desde ese momento las tensiones entre Estrada Ferreiro y Rocha Moya fueron in crescendo, hasta que la Fiscalía inició procesos que dieron origen a las causas penales 598/2022 y 974/2022 y a los juicios políticos JP/002/2022 y JP/004/2022.

Una de las causas penales se la fincaron por el presunto desempeño irregular de la función pública, por la renta irregular de 40 camiones recolectores de basura; el segundo proceso penal por abuso de autoridad y discriminación, cuando se le acusó de ofender a un grupo de viudas de policías.

Este segundo caso también tiene que ver con uno de los juicios políticos, en donde se le acusa de incumplir con la Ley de Seguridad Pública, al no aplicar el decreto 645 que reformó el artículo 137 de dicha ley. Este decreto amparaba una homologación en el pago de las pensiones a viudas de policías caídos en el estado.

Mientras que el segundo juicio político está relacionado con el incumplimiento de la aplicación del artículo 50 de la Ley de Agua Potable. Estrada fue acusado en este caso de negar el descuento a sectores desprotegidos.

El lunes 5 Estrada Ferreiro hizo entrega de una carta en donde invita al diálogo al gobernador Rocha, luego de anunciar que el Poder Judicial de la Federación resolvió en su favor el juicio de amparo que refrendó el sobreseimiento del juicio político JP/002/2022.

“En esta última sentencia de amparo que dictó el Juez Tercero de Distrito, le dice al Congreso del estado, a la Comisión Instructora, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Jucopo que dejen sin efecto todo lo actuado y le ordena a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que declare improcedente la denuncia, ¿qué significa eso? Que si no hay denuncia, ya no hay juicio, se acabó porque no hay materia, no hay elemento”, explicó el exalcalde de Culiacán.

Este fallo brinda la probabilidad de su regreso a la Presidencia Municipal, y de paso, según dijo, aspirar al Senado. Y esa aspiración y sus diferencias con Rocha lo que lo mantienen como un perseguido político, según afirma Estrada Ferreiro.

–¿Usted quiere volver al cargo? –le preguntó un reportero.

–Por supuesto que sí.

–¿También quiere ser candidato?

–Pues no es cuestión que quiera, si el partido o la gente quiere que sea candidato, yo acepto lo que la gente me dice, y si me dice que no, pues no, no voy a ir tampoco contra la gente. La única cosa que aceptaría, si me proponen, es el Senado, nada más, no ando buscando cargos.

Estrada sostiene que sus peores enemigos son todos de su mismo partido: Morena.

Alcalde polémico

Jesús Estrada es una figura controversial, con todo y que actualmente se dice perseguido político. En el pasado ha chocado con colectivas feministas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Uno de los episodios que más polémica generaron se dio el 2 de marzo de 2022, durante la puesta en marcha del taller para la Implementación de Unidades de Policía Municipal Especializada en Género. Ahí, el todavía alcalde Estrada Ferreiro declaró: “No se trata de victimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones”.

Esto causó incomodidad en todos los sectores, y cuando reporteros de medios locales le cuestionaron sus declaraciones, el edil respondió con una nueva agresión:

“El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben. Eso es lo que le critico a los medios, me vale madres lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya”, dijo.

Ese tipo de actitudes le ganaron señalamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), desde donde se emitieron hasta tres recomendaciones a Estrada Ferreiro, la primera el 11 de octubre, y luego un par más el 15 y el 16 de diciembre, todas de 2021.

Ninguna de estas fue aceptada por Estrada. Su discurso siempre fue de confrontación.

A finales de marzo de 2022, Estrada Ferreiro hizo llamar a sus colaboradores más cercanos para comunicarles que, desde el gobierno del estado, y específicamente desde la oficina del secretario Enrique Inzunza buscaban su cabeza. Ahí explicó que su plan era defenderse por la vía legal.

La guerra quedó declarada momentos después. La mañana del 30 de marzo de 2022, en el programa “Los Noticieristas”, Estrada Ferreiro dijo al final de la entrevista: “porque no se la ganó limpiamente (la candidatura a la gubernatura), pero ya es gobernador (Rubén Rocha), yo lo quiero apoyar, y ahorita mismo lo digo, pero no se deja, ¿por qué?, porque anda siguiendo el rollo a su porro que tiene ahí en el Congreso”.

Estrada se refería a Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, también emanado de Morena, con quien por estas declaraciones abrió otro frente de confrontación.

En esa misma entrevista, Estrada Ferreiro arremetió todavía más contra sus competidores. Si bien los tiempos electorales de 2024 seguían distantes, desde ese 2022 se vislumbraban candidaturas, sobre todo para el Senado.

“El fondo del asunto, y lo voy a decir clarito: Feliciano Castro Meléndrez está desbocado por la candidatura a la senaduría”, declaró.

Estrada se refirió al proceso interno de Morena en 2021, el cual se resolvió a través de una encuesta en la que participaron el mismo Rocha junto a Estrada, Luis Guillermo Benítez Torres y Gerardo Vargas Landeros. Esa candidatura (la de Rocha Moya), dijo, no fue ganada de forma limpia.

Desde el Congreso vino la primera embestida en respuesta. El 24 de marzo de 2022 un grupo de viudas de policías presentó una denuncia por el incumplimiento de la Ley de Seguridad Pública antes citado, y un día más tarde, el 25, la primera denuncia penal por discriminación y abuso de autoridad, interpuesta por el mismo grupo, después de una confrontación verbal que protagonizó el entonces alcalde.

Entre las afectadas se encuentra Andrea Félix, quien ha explicado a medios el origen de esta disputa. Data del 10 de septiembre de 2021, durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la supervisión de la obra del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, cuando Andrea y el grupo de viudas se manifestaron con pancartas y lograron hablar con López Obrador, quien ofreció que Estrada cumplirá con ese recurso, pero éste respondió que no tenía dinero.

Andrea y el grupo obtuvieron ese día como respuesta que sería a través del gobernador Rubén Rocha, quien en ese momento no tomaba todavía protesta, que se solucionarían los pagos y sus homologaciones.

Una vez en el cargo, Rocha Moya comprometió un recurso por poco más de 20 millones de pesos para tal efecto, a través de un convenio de participación. Pero Estrada se negó a firmarlo. Su argumento fue que era inconstitucional. Además aseguraba que su administración cumplía en tiempo y forma con dichos pagos, aunque sin la homologación, argumentando que eso no estaba previsto en la ley.

Este caso, llevado al Congreso como juicio político, prácticamente lo ha ganado Estrada Ferreiro. Pero queda abierto aún ante la Fiscalía como denuncia penal por abuso de poder y discriminación.

El caso se entrampó y, según el juicio de amparo 318/2023, se terminó por dar apercibimiento de multa a la Fiscalía, debido a la promoción ante el juez de control de un incidente de sobreseimiento, pues el acusado aportó un video grabado durante los eventos en que fue inculpado de abuso de poder y discriminación.

La audiencia constitucional por este proceso está programada para el lunes 26 próximo.

Defenestrado

Durante la sesión de cabildo del 6 de junio de 2022, Estrada Ferreiro presentó una solicitud de licencia de su cargo por seis meses. Esta fue aprobada por mayoría y posteriormente votada como suplente la síndica procuradora María del Rosario Valdez Páez.

Pero la gestión de Valdez como alcaldesa duró apenas cuatro días, ya que el 10 de junio del mismo año el Congreso del Estado acordó el desafuero de Estrada y nombró ese mismo día a su suplente: Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado del gobernador Rubén Rocha.

Gámez Mendívil fungía como delegado de programas federales de la Secretaría de Bienestar. Hasta antes de ese cargo, la única experiencia que tenía fue la de asistente del gobernador (su padrino) y luego candidato suplente de Feliciano Castro durante la elección de 2021 por el distrito 14 en Culiacán.

Estrada Ferreiro argumenta que el cargo no estaba vacante y que su desafuero fue ilegal, debido a que contaba con una licencia y, según su interpretación, no gozaba de fuero en ese momento. “El ahijado fue designado como sustituto por todo el resto del período 2021-2024, violando los artículos 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 136 de la Constitución de Sinaloa”, explica Estrada Ferreiro.

Pero la vía fast track no aplicó para todo. Los procesos penales y de juicio político han avanzado a paso de tortuga. Estrada atribuye esta lentitud a que lo quieren inhabilitar para participar en el proceso electoral de 2024, y no únicamente alejarlo de la Presidencia Municipal.

Esto lo atribuye además a los nexos de familia que existen en el aparato de impartición de justicia en Sinaloa y en el mismo gabinete estatal, desde la Secretaría general de Gobierno, pasando por el Supremo Tribunal de Justicia, de la Auditoría Superior y de la Fiscalía General, todas instituciones autónomas del Estado, pero con jefaturas ligadas al secretario general Enrique Inzunza Cázarez.

Antes ocupar el cargo en el gabinete de Rubén Rocha, Izunza fungió como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hasta que el 13 de agosto de 2021 diputados locales aprobaron su solicitud de retiro voluntario del Poder Judicial, con una pensión de 150 mil pesos mensuales.

El 17 de noviembre de 2021, el Congreso local eligió a Claudia Meza Avendaño como nueva magistrada del Poder Judicial y el 4 de enero de 2022 al nuevo presidente del Supremo Tribunal: Jesús Iván Chávez Rangel, compadre de Enrique Inzunza y sobrino del gobernador Rubén Rocha.

Sobre las acusaciones de persecución política que Estrada ha hecho, el gobernador ha repetido en diferentes ocasiones que no hay tal, mientras Inzunza Cázarez, secretario de Gobernación, también las ha desestimado y ha negado favorecer a familiares o allegados como Chávez Rangel.

“Yo creo que el alcalde debe ser más serio, respetuoso, y atender los requerimientos que le formulen los cauces institucionales”, dijo el secretario al responder a medios sobre la denuncia del alcalde culiacansense morenista.

Rubén Rocha también se deslindó de la designación de su ahijado como alcalde suplente por lo que queda del período 2021-2024 en Culiacán:

“Yo no lo nombré, lo nombró el Congreso, recuerden que lo resolvieron los 39 (congresistas); especulen lo que gusten, pero lo que está ahí es su carrera, él tiene su carrera, era superdelegado nombrado por el presidente”.

Reportaje publicado el 11 de junio en la edición 2432 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.