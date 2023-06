Sheinbaum: favoritismo con un lastre de obras y metas pendientes

Marcada por pendientes como la inseguridad capitalina y la atención a las víctimas de los sismos de 2017, así como las de los graves accidentes en el Metro, Claudia Sheinbaum entra de lleno a la disputa por la candidatura presidencial de Morena entre reclamos de piso parejo de los partidarios de sus rivales. Sin embargo, también deja incompletos importantes procesos relativos a políticas públicas sobre desarrollo social, movilidad y combate al cambio climático…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La anticipada y atropellada separación de Claudia Sheinbaum Pardo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para seguir sus aspiraciones presidenciales, deja más pendientes y críticas de los capitalinos que reconocimientos del trabajo hecho en una de las ciudades más grandes del mundo.

Hasta el último día de su sexenio –de 4.5 años–, el jueves 15, la morenista recibió reclamos de víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro y dos días antes, el martes 13, otro “error humano” en la Línea 9 le recordó que deja el cargo con un Sistema de Transporte Colectivo (STC) que se cae a pedazos; entre otros pendientes.

Fundadora de la organización civil Ruta Cívica, Mónica Tapia Álvarez evalúa las promesas que Sheinbaum Pardo dejó incumplidas. En primer lugar, menciona la aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), los cuales debieron estar listos desde 2019 por orden constitucional y para fijar el destino de la capital en los siguientes 20 años.

Sin embargo, apenas la semana pasada, el jueves 8, Sheinbaum envió los proyectos al Congreso de la ciudad para su discusión. Peor aún, los mandó plagados de irregularidades, incongruencias e ilegalidades, de acuerdo con especialistas, organizaciones civiles y diputados que, desde entonces, anunciaron la posibilidad de solicitar amparos para frenarlos.

Sobre el “plan del agua” que implicaba inversión, tratamiento y sectorización, la activista dice: “Lo dejó encaminado, pero no en un porcentaje alto… el tema es crítico; prometió que lo iba a solucionar, por eso elegimos a una científica, pero se quedó corto”.

Especialista en Política Social y Desarrollo, egresada de la London School of Economics, Tapia Álvarez también señala el incumplimiento del plan de movilidad. “Nos dijeron que harían cientos de kilómetros de ciclovía y nada, la Línea 12 no se ha abierto completa, la Línea 1 no está terminada, ni el PPC que se quemó… Lo que iba a cambiar nuestra vida, no lo fue. Cada vez hay más líneas del Metro que se caen a pedazos y obras sin terminar”, denuncia.

Otro gran pendiente, dice, es la reconstrucción de todas las casas y edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. “Sí ha habido entregas, pero no se han terminado los números anunciados inicialmente. No hay datos claros de cuánto se ha entregado, cuánto está pendiente y cuándo se va a acabar todo. Por si fuera poco, se anunció el cierre de la Comisión para la Reconstrucción… En este contexto, el gran ausente es una política de vivienda incluyente”, agregó.

En anteriores ediciones Proceso documentó las denuncias de las familias damnificadas, cuyos edificios afectados no han sido atendidos después de casi seis años, así como de empresas constructoras a las que el gobierno capitalino les debe el pago de los trabajos que realizaron y entregaron hace años.

Fundadora también de la plataforma de mujeres Aúna México, Tapia Álvarez señala insuficiencia en acciones para combatir el cambio climático y la contaminación del aire y, por el contrario, la construcción de infraestructura para los automóviles.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2433 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.