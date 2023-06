El de Morena, un proceso de selección "anticonstitucional"

El proceso de Morena para seleccionar al “coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” es evidentemente un método de designación de candidato presidencial fuera del tiempo de precampañas, advierte el exconsejero electoral Mauricio Merino. Coincide con él, el jurista Miguel Ángel Eraña, quien califica el procedimiento interno morenista de inconstitucional y anticonstitucional, además de extrañarse de que el INE no intervenga para sancionar la conducta del partido y sus aspirantes presidenciales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El proceso aprobado por el Consejo Nacional de Morena para elegir a su candidato presidencial, de cara al proceso electoral de 2024, puede poner en riesgo el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de quien resulte electo en la encuesta nacional y generar un nuevo choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y dicho organismo.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso recién aprobado por el Consejo Nacional de Morena puede ser considerado como actos anticipados de precampaña.

Mauricio Merino, exconsejero del INE, explica que, aunque Morena no ha denominado a este proceso como una elección interna de su candidato presidencial sino del “coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, en los hechos se trata de actos anticipados de precampaña.

“Hay tesis que dicen que los partidos pueden hacer básicamente cualquier acto interno mientras no sean presentados como actos de campaña y entonces eventualmente puede ser leído como algo lícito”, dijo.

“Aunque le cambien el nombre y no le llamen precampaña, aunque digan que no van a elegir candidato sino coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, aunque no debatan entre sí, aunque digan que son asambleas informativas y no de propaganda política, a todas luces es evidente que están en plena campaña, que están promoviendo a sus candidatos y a sus precandidatos y que están compitiendo por la candidatura presidencial, esto es obvio”.

Para el doctor en Derecho Constitucional, Miguel Ángel Eraña, el actuar de Morena no solo es ilegal sino también inconstitucional pues aun teniendo mayoría parlamentaria y tiempo suficiente para establecer una etapa previa a las precampañas, no lo hicieron y ahora el partido rechaza ajustarse a las reglas vigentes.

“Desde una perspectiva constitucionalista estos no son actos anticipados de precampaña sino actos completamente anticonstitucionales e ilegales que chocan directamente contra el sistema racionalizado de etapas electorales y esto es un tercer género de unas fuerzas políticas abusivas que decidieron no someterse a las reglas que también validaron y han votado y teniendo mayoría para proponer en tiempos oportunos, no en los que está vedado de hacer reformas constitucionales, se podían hacer, si es que se querían, ajustar a las mismas, digamos una etapa previa a las precampañas”, apunta Eraña en entrevista.

Añade que este tipo de conductas son cometidas también ante la ausencia de un INE que realmente cumpla sus funciones de árbitro, no solo en la presente administración de Guadalupe Taddei, que ha permanecido en silencio ante las ilegalidades del acuerdo de Morena, sino también desde la pasada administración de Lorenzo Córdova, que decidió tomar partido en contra de la organización política fundada por Andrés Manuel López Obrador.

“Morena y sus fuerzas aliadas están haciendo un ejercicio sin controles del Estado constitucional y frente al pasmo y quietud de un Consejo General (del INE), el cual pasó de hace unos meses de una mayoría abusiva que dejó de ser árbitro para convertirse en parte a tener otra mayoría configurada inane, hasta el momento, con los partidos políticos que soporta la mayoría actual”, añadió.