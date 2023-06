Coahuila y Edomex: Movimiento Ciudadano, una campaña anti PRI y denuncias cruzadas

A unos días de las elecciones para renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, Movimiento Ciudadano (MC) –cuya cúpula está ligada al fundador de la 4T– lanzó una sorpresiva campaña contra el PRI, que detonó una serie de denuncias entre líderes y figuras de MC y dirigentes del PRI y de sus aliados PAN y PRD. En todo este río revuelto, Morena, a nombre de su presidente Mario Delgado, atiza la confrontación entre partidos al expresar su beneplácito por las pintas descubiertas contra el tricolor.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, despejó cualquier interpretación: “No, pues se los agradezco mucho. Muchísimas gracias a Movimiento Ciudadano por sumarse a la transformación”.

Así se refirió Delgado Carrillo a la más reciente confrontación entre Movimiento Ciudadano (MC) y el PRI que se desató la semana pasada por la campaña denominada “Ni un voto al PRI”, emprendida a unos días de las elecciones para el gobierno de Coahuila y del Estado de México.

MC inició la campaña con la “pinta” de esa leyenda en una barda de la avenida Diagonal Patriotismo, en la Ciudad de México, en presencia del coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y de legisladores federales y locales de la ciudad.

Más tardaron los diputados en develar la “pinta” en la colonia Condesa, que lo que llevó borrarla a la cuadrilla de la alcaldía Cuauhtémoc, por orden de la alcaldesa de la coalición Va Por México –de la que forma parte el PRI–, Sandra Cuevas, quien dijo en redes que “las provocaciones” no serían bien recibidas en su demarcación.

Tras la emisión incluso de spots para medios audiovisuales donde los diputados Álvarez Máynez y Salomón Chertorivsky acusaron al PRI de pactar con Morena su derrota en la gubernatura del Estado de México a cambio de Coahuila, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, salió en defensa de su partido, y acusó a los emecistas de quitarse la máscara, como “empleados y lacayos de Morena”.

A los aliados del tricolor, PAN y PRD, tampoco les gustaron los señalamientos del partido de Dante Delgado, a quien acusan de ser ‘amigo’ del presidente López Obrador. Desde el sol azteca, Jesús Zambrano acusó a MC de servir como esquirol de Morena en 2024, antes que sumarse al bloque opositor. Marko Cortés, presidente del PAN, rechazó que la alianza opositora tenga acuerdos en lo oscurito con Palacio Nacional.

Lo que más escozor despertó a la bancada tricolor fue que los señalamientos de los spots televisivos y de redes sociales fueran dirigidos hacia el instituto político que encabeza Alito.

En spots, tanto en radio y televisión como en redes sociales, el coordinador del movimiento naranja, Jorge Álvarez, y el diputado Salomón Chertorivsky acusaron al “mismo PRI” de pactar con Morena entregando todas sus gubernaturas, y adelantaban el triunfo ‘pactado’ de Morena en el Estado de México a cambio de la entidad coahuilense.

El Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, determinó que los diputados de MC debían de retirar los anuncios por considerar su contenido como ‘calumnioso’, a escasos días de las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

Rápida respuesta

Lo que más molestia generó entre la cúpula priista fue el lanzamiento de la campaña “Ni un voto al PRI”, que se efectuó el lunes 22, después de mediodía, sobre Diagonal Patriotismo, entre las calles Benjamín Gil y Ciencias.

Ese “Ni un voto al PRI” fue sustituido en tan sólo unas horas por la frase “Viva México”, que, por órdenes de la alcaldesa del PRD, Sandra Cuevas, se instruyó escribir encima de la sentencia antipriista.

Al día siguiente, desde las escalinatas del frontispicio de la Cámara de Diputados, con el respaldo de su bancada, el diputado federal y presidente del PRI, Alejandro Moreno, habló de una “guerra sucia” y “una campaña demencial”. Dijo que MC no es ‘ni movimiento ni ciudadano’: “ese partido quiere ganar con bardas lo que no puede ganar en las urnas”.

Para la bancada del priismo en San Lázaro, el acto de los emecistas fue un intento por dar un último empuje a la campaña de Delfina Gómez en la contienda por el Edomex: “Qué casualidad que se dicen opositores, siempre atacan al PRI, me atacan a mí o atacan al PAN o al PRD o a la coalición Va por México. En cambio, callan con las acciones de Morena, se hacen de la vista gorda ante todo el desastre y el desaseo que tiene Morena”, señaló Moreno Cárdenas.

“Movimiento Ciudadano se quitó la máscara, se descaró ante la sociedad, son empleados y lacayos de Morena, y eso quedó evidenciado”, y continuó un discurso que ha mantenido, por lo menos, desde diciembre de 2022: “Lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es pretender descarrilar una coalición”.

El secretario general del partido MC, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, pasó la pelota colaboracionista al PRI: “Hoy el Estado de México (está) prácticamente entregado (por el PRI). Se quedarán gobernando dos estados, que son Durango y Coahuila”. En los últimos años, dijo, el PRI “se la ha pasado entregando gubernaturas a cambio de embajadas y cargos diplomáticos.

“En 2021, ellos (el PRI) tuvieron una campaña al aire, en varios estados, en Jalisco, Nuevo León, diciendo que votar por Movimiento Ciudadano era tirar su voto a la basura. Y llevan dos años diciendo que, por no ir en la alianza, por no ir con el PRI, por no ir con el PAN, somos ‘esquiroles’ de Morena.”

Recuerda que, en las últimas semanas, el dirigente del PAN, Marko Cortés, también se sumó a la embestida: “Fue a Jalisco, un estado que gobernamos, a ofendernos, a decirnos que somos unos esquiroles de Morena, etcétera, y el sábado pasado van al Estado de México los tres dirigentes de los partidos de esa alianza y dicen que Movimiento Ciudadano es el culpable de la derrota en el Estado de México”.

Para el coordinador del PRI en la Cámara baja, el diputado Rubén Moreira Valdez, en los estados del norte del país la población que apoya a MC es contraria a Morena. “Por eso nos llama la atención qué los motiva para, incluso, hacer un llamado en contra de lo que su militancia va a hacer. Yo creo que habría que ver de qué tamaño estuvo el billetazo”, ironiza el coahuilense.

Moreira Valdez incluso manifestó su sorpresa: “No entendemos la utilidad de eso (su campaña): No salieron a proponer nada, pero sí “saltaron los enanos a jugar”.

El año pasado, el PRI apoyó a Morena para alcanzar las dos terceras partes de los votos requeridos para una reforma constitucional y lograr la extensión, hasta 2028, del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional.

Esto, en su momento, casi genera un rompimiento con el PAN y el PRD, cuya coalición electoral, desde la dirigencia de ambos institutos, reclamaba la rectificación del Revolucionario Institucional, dirigido por Alejandro Moreno, para retomar los fundamentos que los llevaron a coaligarse.

El reparto

Fue hasta enero de 2023 que un PRI, ávido de reconocimiento como parte del bloque opositor, intercambió la designación de las candidaturas de las contiendas a gobernador de 2023, en el Estado de México y Coahuila, por la rectoría del PAN para determinar, el próximo año, quienes serán los abanderados de Va Por México al Gobierno de la Ciudad de México y, aún más importante, la candidatura presidencial de 2024.

Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón y ahora militante de MC, explica la determinación de su partido de no participar con la alianza opositora. “¿Por qué creemos que hacer alianza con el PRI es un error? Porque el PRI no es una alternativa real para vencer al poder actual. Su dirigente y sus gobernadores se han entregado a Morena”, sentencia el legislador federal.

La campaña anti PRI de MC se limitó un poco porque la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar los mensajes audiovisuales de MC en internet, básicamente, bajo dos argumentos: que esos materiales difunden información que podría dañar la imagen y reputación del partido contendiente.

Dice Moreira Valdez: “Dante (Delgado, fundador de MC) siempre ha estado cerca de López Obrador. Le convenía porque es un mercader de la política, estar diciendo que era oposición. Pero ahora que vienen los tiempos de las definiciones, pues ya vemos el verdadero rostro de MC”.

Gobernador de Coahuila hasta noviembre de 2017, Moreira dice que el partico MC es “en realidad un cascarón vacío”, que “se sostiene por tres nombres: Luis Donaldo (Colosio), Samuel (García) y Enrique Alfaro. En el momento que ellos se les vayan, se acabó ese partido”.

Se trata del movimiento Jalisco y el movimiento Nuevo León, las dos fuerzas consideradas como bastiones del denominado ‘movimiento ciudadano’ en el Congreso de la Unión.

El coordinador de grupo parlamentario tricolor en San Lázaro considera que las últimas decisiones desde la dirigencia naranja no fueron consensuadas con los militantes de Jalisco, y dado que el voto duro está cargado contra el morenismo, señala, vuelve a llamar al gobernador de la entidad.

“Aunque Dante Delgado pretende con eso beneficiar a Morena, yo creo que sus militantes, sus políticos y sus simpatizantes lo van a abandonar… Y ojalá y Alfaro voltee a ver a Va Por México, para hacer un buen bloque opositor en Jalisco, si no va a perder.”

Luego de que su primera barda fuera borrada por la alcaldía Cuauhtémoc, Movimiento Ciudadano mandó a pintar una segunda versión de su mensaje: “Con el PRI ni a la esquina y con Morena tampoco”. Esta también fue borrada nuevamente por instrucción de la alcaldesa Cuevas.

Y es que, a decir del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de MC, pese a las promesas del presidente López Obrador para ‘purificar’ la política y el ejercicio público, esto simplemente no llegó.

“También es una traición que Morena ha pactado con el PRI, cuando debió haberlo sacado, debió haber desterrado esa cultura política del país, y lo único que están haciendo es darles vida artificial.

Alegó que el PRI, dirigido por Moreno Cárdenas, tiene un pacto con Morena, el cual se ha reflejado en sus votaciones en el Congreso de la Unión, a cambio de posiciones políticas, la continuidad de la actual dirigencia y en nombramientos diplomáticos, como señaló el secretario Zavala.

Menciona los casos de la designación de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona, el nombramiento del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González como embajador de nuestro país en República Dominicana y el también expulsado del Partido Revolucionario Institucional Quirino Ordaz Coppel, quien pasó del gobierno de Sinaloa a la embajada mexicana en España.

En días recientes trascendió en la prensa que el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses podría fungir como representante diplomático de México en Israel.

Conforme a estas señales, Juan Ignacio Zavala insiste: “Nosotros lo que estamos diciendo es que el PRI tiene un pacto con Morena, que se demuestra en sus votaciones en la Cámara de Diputados, y que se demuestra con la entrega de embajadas y consulados a gobernadores de ese partido”.

Reportaje publicado el 28 de mayo en la edición 2430 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.