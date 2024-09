Una mirada, una energía… Adriana Paz y su conquista en Cannes

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El jurado del Festival de Cine de Cannes 2024 consideró insuficiente destacar a una sola de las actrices del thriller musical Emilia Pérez, del francés Jacques Audiard, por lo que otorgó Mejor Interpretación Femenina a la española Karla Sofía Gascón, las estadunidenses Zoe Saldaña y Selena Gómez, y la mexicana Adriana Paz.

Por quinta ocasión ese reconocimiento -cuyo comité premiador presidió ahora la realizadora Greta Gerwig, de Estados Unidos- se comparte entre protagonistas de una misma producción, convirtiendo a Paz en la primera intérprete nacional en recibirlo.

Nacida en la Ciudad de México en 1980, narró a Proceso:

“Me siento agradecida por esa presea. Y compartir el reconocimiento con esas destacadas actrices, me honra. Mi personaje es pequeño en cuanto aparición de tiempo, pero transcendental en la vida de Emilia”.

Y Gerwing, en conferencia de prensa en Cannes, justificó así el laurel para el elenco:

“Todas estaban brillando juntas, y separarlas minaba lo que estaban creando”.

Audiard, contendiente con Emilia Pérez (Francia, 2024) por la Palma de Oro que en 2015 ganó por Dheepan, obtuvo el Premio del Jurado y una ovación de casi 10 minutos. No obstante haber sido rodada en París, la trama transcurre por completo en la Ciudad de México y está hablada y cantada en español. Abrirá el Festival Internacional de Cine de Morelia, a efectuarse del 18 al 27 de octubre, pero Zima Entertainment, que la distribuirá en México, no ha anunciado aún la fecha de estreno en cines. Y se exhibirá en el Festival de Cine de Toronto, Canadá, que será del 5 al 15 de septiembre.

En el marco del homenaje organizado a la actriz por la asociación Mujeres en el Cine y la Televisión durante la 27 edición del Festival Ingternacional de Cine de Guanajuato -celebrado del 19 al 29 de julio-, Paz reveló que tras el premio de Cannes “sí estoy sintiendo un cambio”, para agregar:

“Eso ha sido muy grande. La verdad no me la esperaba. Ya ser parte de este largometraje es un premio, así como trabajar con el señor Audiard, y que sea un musical, cantar y estar con las demás actrices. Entonces, no me creía ser parte del galardón a la interpretación femenina. Fue todo un revuelo.

“¡La primera mexicana que lo gana!, y sí, están pasando cosas. Por ejemplo, ha habido proyectos que casi estaban y pasó lo de Cannes, y se concretaron. Uno lo que quiere es seguir trabajando, haciendo cosas cada vez más padres y tener oportunidades de laborar en otros países, que a mí me encanta. Al final ese premio ayuda a abrir puertas para seguir haciendo lo que uno ama. Increíble lo que está pasando”.

Formada en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que cumple 100 años (Proceso mensual XIV, agosto 2024), a la pregunta sobre su sentir ante la conquista, acentuó con regocijo:

“Siento una responsabilidad grande. Ahora ven con lupa lo que realizo. Uno siempre quiere ser visto, y de pronto cuando eres visto, dices: ‘Bueno, ahora debo tener cuidado con lo que que diga y ser congruente’. Nunca me lo hubiera imaginado, menos cuando estaba en la facultad y estaba sufriendo porque no tenía trabajo. Me siento muy orgullosa de las decisiones que he tomado. Pienso que no lo he hecho tan mal para los resultados que he tenido”.

Tras un respiro, reflexionó:

No poseo pretensiones cuando hago las cosas, no pienso en los premios, no es lo importante. Recuerdo siempre por qué estoy aquí, por qué elegí hacer esto. Deseo acercarme cmuchísimo más a mi familia y a la gente que quiero como para mantenerme en el lugar adecuado.

En Emilia Pérez también actúan Edgar Ramírez, Agathe Bokja, Anabel López, Mark Ivanir, Yohan Lévy, James Gerard, Eric Geynes y Line Phé.

La trama: Rita (Saldaña) es abogada de un gran despacho que está más interesado en sacar a los criminales de sus problemas que en llevarlos ante la justicia. Un día se le presenta una salida inesperada, cuando el líder de un cártel del narcotráfico, el mexicano Manitas, la contrata para que lo ayude a retirarse de su negocio y hacer realidad el plan que ha estado preparando en secreto durante años: convertirse en la mujer que siempre ha soñado ser, Emilia (Gascón, de quien hay que destacar como la primera mujer trans en recibir Le Prix d’interprétation Féminine en la historia del festival galo).

¿Cómo llegó Paz al proyecto de Emilia Pérez?

Rememoró: Fue a través de un casting con su oficina en Los Ángeles, “que hice mientras rodaba la serie La rebelión”. Después fue a París a hacer un callback (nuevo casting), “donde conocí a Jacques”, y luego le avisaron que se había quedado con el papel de Epifania.

“Creo que Emilia Pérez -subrayó- es un filme muy difícil de etiquetar. Es una película muy poderosa. Es una experiencia visual auditiva emocional que te provoca, no te deja indiferente. Será muy importante en la historia del cine. Eso es lo que percibí en la función en la que estuve en Cannes, por cómo la recibió la gente. Es una película que va a dejar huella”.

El poder del arte

La actriz cuenta con más de 30 cintas, entre cortometrajes y largometrajes. Con Rudo y cursi, de Carlos Cuarón, recibió su primera nominación al Ariel como Mejor Actriz de Reparto. Por Las horas muertas, de Aarón Fernández, obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2013. Ese mismo año rodó La tirisia, de Jorge Pérez Solano, y ganó su primer Ariel en la categoría de Mejor Actriz. En 2015 participó en Spectre (James Bond), de Sam Mendes. En el 2016 le dieron otro Ariel por la película Hilda, de Andrés Clariond, y al año siguiente logró su tercero con La caridad, de Marcelino Islas, ambos en Mejor Coactuación Femenina.

