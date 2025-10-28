60 años del Museo Nacional de las Culturas del Mundo

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) cumple seis décadas desde su creación en el corazón de la Ciudad de México, y es único en todo el país pues expone, permanentemente, la historia y culturas de otros continentes. Y no obstante tener en los últimos años un alza en el número de sus actividades, sufre una desgracia en medio de la belleza de la calle que lo aloja, la más antigua del Centro Histórico:

Sus puertas se cierran a discreción de las autoridades, muchas veces sin previo aviso, por colindar con el Palacio Nacional.

En entrevista con Proceso, su actual directora, la antropóloga social Alejandra Gómez Colorado, acentúa la importancia del recinto frente a las adversidades, mientras que el etnólogo Leonel Durán, extitular del recinto entre 2001 y 2012, hace un repaso de su gestión. Ambos subrayan la necesidad de hallar una solución.

Fragmento del texto publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.