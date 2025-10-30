Jonathan Heath acota el papel de AMLO sobre salario mínimo y rechaza mandato dual para Banxico

Heath. El desafío, "repatriar" los capitales de los empresarios que mantienen su dinero fuera de México. Foto: Miguel Dimayuga

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, transita los últimos metros de su carrera dentro del banco central. Y no, no espera que al dejar el cargo Andrés Manuel López Obrador lo llame para agradecerle, ni que Claudia Sheinbaum Pardo lo busque para invitarlo a su gabinete económico, como se le sugiere en esta entrevista.

“¿Para qué me van a buscar? O sea, digo, si me buscan, obviamente no veo por qué no. Afortunadamente en mi vida he sido siempre muy cauteloso. Mis ahorros me alcanzan para poder dejar de trabajar, si eso es lo que quisiera hacer. No me preocupa esa parte. Puedo vivir una vida modesta, bien, sin preocuparme”, dice a Proceso.

Habla con la serenidad de quien ya ha hecho las cuentas y sabe que puede retirarse cuando lo decida. Pero si algo le inquieta, si hay una sombra que insiste en asomarse en su horizonte, es que en 2025 la autonomía de los bancos centrales esté en riesgo en todo el mundo.

Y en su diagnóstico, quien está encendiendo el fósforo es Donald Trump, con sus múltiples ataques a la Reserva Federal (Fed). Así que para Heath ahí está el verdadero fenómeno al que hay que poner atención y que puede replicarse. Hay que ver cómo la política, cuando actúa desde el desconocimiento deliberado, puede presionar hasta romper los contrapesos que sostienen a un país y, con ello, afectar de raíz a su población.

“Ésa es la parte que los políticos como que no entienden o se hacen o no quieren entender”, expone.

Fragmento de la entrevista publicada en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.