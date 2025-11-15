Festín de contratos multimillonarios para Adán Augusto y amigos en estados morenistas

XALAPA, Ver.– Desde hace varios años el empresario Fernando Padilla Farfán celebra su cumpleaños en grande. En sus fiestas, ya sea en ranchos en Coatepec o en salones de la Ciudad de México, aprovecha la ocasión para ostentar su poder económico y sus vínculos políticos de alto nivel.

En su reciente fiesta de cumpleaños número 50, en marzo último, echó la casa por la ventana. En las fotografías se le observa junto al grupo Río Roma y al cantante Eduin Cázares, de Grupo Firme. La celebración de dos días tenía un código de vestimenta, el primero de blanco y negro y el segundo de vaquero, según las crónicas de sociales.

Sus fiestas familiares son también una pasarela de políticos. Uno de los invitados recurrentes es Adán Augusto López, senador y exsecretario de Gobernación con López Obrador. Padilla tiene una estrecha relación con el legislador desde hace varios años. Su amistad ha sido exhibida en múltiples actos políticos.

En 2023, cuando Adán Augusto era precandidato presidencial, Padilla Farfán fue el vínculo con empresarios de Puebla y Veracruz en los diálogos ciudadanos.

En las fotografías de sus fiestas se observa a Padilla con personajes como Mario Delgado, expresidente de Morena y ahora secretario de Educación; Manuel Merino, gobernador interino de Tabasco (2021-2024); Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz Fidel Herrera.

Ahora, sus vínculos con Morena y con Adán Agusto López lo tienen en el punto de mira, pues se le señala por ser el operador financiero del exsecretario de Gobernación mediante contratos para sus empresas que ha recibido de gobiernos de la 4T.

De acuerdo con los datos que son públicos en Transparencia, en los últimos años sus empresas...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.