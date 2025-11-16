Quintana Roo: Contratos de unidades médicas equivalen a la construcción de un hospital

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.– El gobierno de la morenista Mara Lezama Espinosa ha entregado a la empresa FMedical, SA de CV, de Mario Manuel Guerra Mabarak y Fernando Padilla Farfán, que mantienen vínculos cercanos con el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, conocido como Andy, los contratos más lucrativos en Quintana Roo, algunos en adjudicación directa, por más de 833 millones de pesos para el alquiler de unidades móviles médicas.

Lo anterior representa el presupuesto anual de la Secretaría de Salud estatal y suficiente para la construcción de al menos un hospital especializado en Tulum, donde se ubican comunidades mayas necesitadas de atención hospitalaria de primer nivel, que en vez de eso les han enviado estas unidades de atención móvil, mientras sus urgencias médicas se atienden en Playa del Carmen, a varios kilómetros de distancia.

El nombre del primer socio de la empresa FMedical fue reportado en la lista de los acompañantes que tuvo Andy López Beltrán en su reciente viaje a Tokio, Japón, cuestionado por el derroche de recursos que es contrario a las políticas de austeridad que pregona el expresidente de México y la propia 4T.

Mientras que Padilla Farfán presume su cercanía con Adán Augusto López Hernández, actualmente implicado en el escándalo de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco, investigado por haber fundado el grupo criminal La Barredora.

Asimismo Fernando Padilla Farfán apoyó hace algunos meses con unidades móviles de salud similares a la senadora Andrea Chávez, en Chihuahua, para promocionar su imagen en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura por Morena en aquella entidad.

Esta serie de vínculos no son aislados porque Fernando Padilla es familiar de...

