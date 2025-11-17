Chiapas: exsecretario de Salud morenista también se subió a la caravana

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.– En Chiapas el médico José Manuel Cruz Castellanos, actualmente senador, fungió durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas como el principal vínculo con el entorno político y empresarial del grupo relacionado con el entonces mandatario estatal, con Adán Augusto López Hernández y Rosalinda López Hernández.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud de Chiapas, el hoy presidente de la Comisión de Salud del Senado fue duramente cuestionado, primero por su falta de arraigo en el estado, ya que su carrera profesional se desarrolló principalmente en Tabasco, y después por su desempeño durante la pandemia, cuando llegó a declarar que quienes contraían el virus quedaban prácticamente “chafiretes”.

En tiempos de definiciones electorales, el senador por Morena también fue cuestionado por el presunto uso de programas de salud con fines de promoción personal. Su grupo político, denominado Grupo Tabasco, decidió impulsarlo como aspirante a la gubernatura y en ese contexto José Manuel Cruz Castellanos inició las llamadas Caravanas de la Salud, con las que recorrió todo Chiapas promoviendo su nombre e imagen.

Mediante el Sistema Nacional de Transparencia, esta reportera tuvo acceso a diversos contratos y órdenes de pago correspondientes al periodo 2019-2023, vía los cuales la Secretaría de Salud de Chiapas contrató, por adjudicación directa, a la empresa FMedical, SA de CV, propiedad del empresario Fernando Padilla Farfán, socio de Adán Augusto López Hernández.

Los contratos suman al menos mil 974 millones de pesos entre 2019 y 2023, y están relacionados con el uso de unidades móviles instaladas en los lugares determinados por el gobierno de Chiapas.

