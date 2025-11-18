Baja California: con Marina del Pilar auge millonario de Grupo Cocei

Marina del Pilar. Señalamientos en su contra por "tráfico de influencias". Foto: Omar Martínez Noyola / Cuartoscuro

TIJUANA, BC.– Grupo Cocei, conglomerado exhibido como supuesto prestanombres del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, ha obtenido contratos por casi dos mil millones de pesos en lo que va de la administración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Lo anterior se desprende de una revisión de documentos obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), luego de confirmarse la red tejida en varios estados por López Hernández con Fernando Padilla Farfán y Carlo Padilla Cásares, directores general y de relaciones públicas del conglomerado, respectivamente.

El 22 de octubre último Marina del Pilar rechazó la existencia de “moches” de su administración con dichos empresarios, luego de que la senadora panista Lilly Téllez difundiera una serie de videos en los que acusa de “tráfico de influencias” a la propia gobernadora y su homóloga de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, así como al exdirector de Pemex y hoy director del Infonavit, Octavio Romero, y Rutilio Escandón Cadenas, excuñado de López Hernández y exgobernador de Chiapas.

“Ahí están los contratos”, dijo la gobernadora Ávila Olmeda, en referencia a las Caravanas de la Salud móviles y el Hospital La Morita, en Tijuana, y a quien en mayo último el gobierno estadunidense le revocó la visa, lo mismo que a su exesposo, Carlos Torres.

Proceso solicitó el 25 de octubre último dichos contratos al área de Comunicación Social, pero no fue respondida la petición.

Sin embargo, mediante la PNT se han documentado los pactos con tres compañías vinculadas a Fernando Padilla Farfán y que, en conjunto, suman mil millones 843 mil 535.49 pesos tan sólo en Baja California, desde que Ávila Olmeda comenzó su gobierno, el 1 de noviembre de 2021.

Esto para Línea Médica del Sur, SA de CV; Consorcio Mobiliario y Constructor ASPEN, SA de CV; y Servicios para la Salud Abies, SA de CV.

En la página oficial de Comercialización y Construcción de Espacios Inmobiliarios, SA de CV (Cocei), aparecen dichas compañías, además de que en la capital bajacaliforniana, Mexicali, hay una bodega en la avenida República de Honduras 27, Cuauhtémoc Sur, 21200, que por fuera muestra grandes logotipos de FMedical, Línea Médica del Sur y el grupo en cuestión.

