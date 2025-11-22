Reedición de “La viuda Basquiat”, de Jennifer Clement

Clement. Una obra para que los jóvenes conozcan el Nueva York de los ochenta. Foto: Cortesía de Clement

Ha vuelto a la existencia la novela La viuda Basquiat. Su creadora, la escritora estadunidensemexicana Jennifer Clement, enfatiza:

“Para mí este volumen vuelve con una vida maravillosa porque hay generaciones de jóvenes que no conocían el libro, y me han llegado muchas cartas y mensajes de que están muy emocionados, lo cual hace sentirme muy conmovida, y estoy hablando con personas que no tenían idea del destacado creador plástico Jean-Michel Basquiat, conocido también como SAMO, quien falleció a los 27 años de una sobredosis. Tampoco sabían de ese Nueva York de los ochenta. Ahora, la historia está llegando a un público nuevo y muy joven. Me siento muy agradecida”.

La editorial Penguin Random House reedita el volumen. Aquí Clement –nacida en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, 1960, y quien emigró a México con sus padres en 1961– platica en entrevista que La viuda Basquiat la escribió hacia 1997 y fue rechazada por 19 editores. Considera, además, que es un escrito de amor a Nueva York y de Suzanne Mallouk y Basquiat, amantes unidos por el imparable poder de la adicción y del arte.

La autora, amiga de Mallouk, en este trabajo realiza un retrato de una mujer apasionada, complicada, brillante y vital para Basquiat; ambos se conocieron en un oscuro y maloliente bar llamado Night Birds, y se volvieron inseparables, viviendo un Nueva York glamoroso, artístico, musical, violento, drogadicto y convulso, además de la pandemia del sida.

Basquiat (Nueva York, 1960-1988) era…

