Reedición de “La viuda Basquiat”, de Jennifer Clement

Reedición de “La viuda Basquiat”, de Jennifer ClementEl relanzamiento de la novela ha sido un boom, luego que su primera versión fue rechazada por 19 editoriales. La autora Méxicoestadunidense recrea el NY de los ochenta a través la relación entre su amiga Suzanne Mallouk y el célebre artista del grafiti Jean-Michel Basquiat.
Ha vuelto a la existencia la novela La viuda Basquiat. Su creadora, la escritora estadunidensemexicana Jennifer Clement, enfatiza:
“Para mí este volumen vuelve con una vida maravillosa porque hay generaciones de jóvenes que no conocían el libro, y me han llegado muchas cartas y mensajes de que están muy emocionados, lo cual hace sentirme muy conmovida, y estoy hablando con personas que no tenían idea del destacado creador plástico Jean-Michel Basquiat, conocido también como SAMO, quien falleció a los 27 años de una sobredosis. Tampoco sabían de ese Nueva York de los ochenta. Ahora, la historia está llegando a un público nuevo y muy joven. Me siento muy agradecida”.
La editorial Penguin Random House reedita el volumen. Aquí Clement –nacida en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, 1960, y quien emigró a México con sus padres en 1961– platica en entrevista que La viuda Basquiat la escribió hacia 1997 y fue rechazada por 19 editores. Considera, además, que es un escrito de amor a Nueva York y de Suzanne Mallouk y Basquiat, amantes unidos por el imparable poder de la adicción y del arte.
La autora, amiga de Mallouk, en este trabajo realiza un retrato de una mujer apasionada, complicada, brillante y vital para Basquiat; ambos se conocieron en un oscuro y maloliente bar llamado Night Birds, y se volvieron inseparables, viviendo un Nueva York glamoroso, artístico, musical, violento, drogadicto y convulso, además de la pandemia del sida.
